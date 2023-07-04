「主委」林子偉壓線參加中職季中選秀，可望創下野手最高薪，富邦領隊：「大家都想選」

擁有5年大聯盟資歷的旅美好手林子偉在昨（3）日拋出震撼彈，在中華職棒季中選秀的申請截止前確定回台投入選秀，可能獎落手握狀元籤的台鋼獵鷹，外界預估，林子偉有機會成為今年中職最高薪野手。

林子偉返台成選秀狀元熱門

根據《自由時報》報導，在林子偉確定投入中職後，林子偉的經紀代表陳德倫說，林子偉會持續在美國出賽，預計循去年林凱威模式，由選進他的中職球隊支付長島鴨隊買斷金，林子偉就返台效力。

林子偉目前仍有大西洋獨立聯盟長島鴨隊的合約在身，簽下林子偉的球隊預計要支付1萬5000美元（約46萬台幣）的買斷金。

不過過去中職球隊也有為了簽下旅外球員而支付買斷金的經驗，中信兄弟就曾在2013年買斷陳鴻文的合約，當時創下中職首度跟大聯盟球團買斷的紀錄，金額約為5萬美元，約折合155萬台幣。

根據《今日新聞》報導，林子偉返台後成為狀元熱門人選，外界也看好握有狀元籤的台鋼雄鷹會將其納入麾下，但唯一需考量的點在於台鋼若要出手搶人，除了要支付買斷金外，林子偉的月薪也上看100萬台幣，這對剛進入中職的球團來說，是十分大的負擔。

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除了台鋼雄鷹之外，第二、第三順位的富邦悍將以及統一獅也躍躍欲試。《自由時報》報導，富邦悍將領隊林華韋指出，林子偉有大聯盟的實績，內野、外野都能守，目前一直在比賽狀態，不論攻守對球隊都能立刻加分，「他是有經驗的選手，不是我們想不想選，是大家都想選他。」

《聯合新聞網》報導，獅隊總教練林岳平被問到林子偉投入中選秀，林岳平先是回應：「我又選不到，台鋼沒選，也先被富邦選走。」林岳平表示，「子偉去到各隊都是即戰力，他已經確定要出來選，我們只能守株待兔。」

本屆選秀原先被評為「小年」，其中以北科附工大砲王念好狀元呼聲最高，而林子偉、穀保家商外野手「大物」林佳緯都在昨（3）日確定遞交報名表，這也意味在台鋼雄鷹隊的狀元籤、富邦悍將隊的榜眼籤之後，獅隊可選菜色越來越多。

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林子偉旅美經歷

林子偉早在高中時期就展現優異的運動能力，畢業後被紅襪隊相中，隨即在2012年以209萬美元加盟紅襪隊，創下僅次於曹錦輝220萬美元的台灣球員旅美次高加盟簽約金。

林子偉在2017年6月24日升上大聯盟，成為「大聯盟史上台灣最年輕野手」。

近年林子偉因為優異的守備技巧，以及守備位置多元，因此逐漸成為教練的調度活棋、球隊工具人，在2018年還曾亮眼的表現被大聯盟球評暱稱為「子海嘯」（Tzunami）。

不過近年因為球隊位置擁擠、自身傷勢影響，林子偉始終並沒有爭取到球隊穩定的上場空間，最近2年都在大西洋獨立聯盟長島鴨隊出賽。

林子偉在大聯盟累積102場出賽、打擊率2成23，前次在大聯盟賽場出賽已是2021年，該年代表雙城僅出賽1場，去（2023）年8月起效力長島鴨隊。

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