Disney+《西遊ABC》：不可避免的「迪士尼化」？嚴肅的種族歧視問題，都被蒙上了玫瑰色濾鏡

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與《尚氣》等漫威作品不同的是，《西遊ABC》並沒有炫耀超級英雄的超能力或是超級英雄的養成，而是從歷史中截取神話，融於由神力牽引的動作／校園／成長劇情中。在這個現代故事中，有大量的特效和武打鏡頭，也有通俗的校園場景：學校餐廳、派對、足球賽場，以及以「拯救學校和社區」為目的的超級ending。
文：莫三三
Disney+新劇《西遊ABC》（American Born Chinese）5月24日上線，一口氣就放出了第一季的全八集。
這部劇集在楊謹倫（Gene Luen Yang）的原著、同名漫畫《美生中國人》（American Born Chinese）的基礎上，融入了中國古典名著《西遊記》的故事框架，再搭配了幾乎是「全亞裔」的主創和卡司班底，還未上映就將觀眾的期待值拉滿。特別是本劇的卡司堪稱《媽的多重宇宙》「同學會」，囊括了楊紫瓊、關繼威、許瑋倫和吳漢章在內的「祖孫三代」，令不少影迷大為期待。而楊紫瓊摘得奧斯卡影后當天，《西遊ABC》亦順勢發佈全新預告片，沾上這「高光時刻」。
《西遊ABC》上線不足一個月，在北美評分網站已贏得不俗口碑，爛番茄指數96%、觀眾評分86%，MTC媒體評分73、IMDb評分7.2分。觀眾讚揚《西遊ABC》對種族問題和文化差異的詮釋，有評論稱該劇堪稱Disney+的最佳作品之一。不過，在中國網站豆瓣，對《西遊ABC》的評價分歧，僅得5.8分。負評包括「魔改」《西遊記》劇情，「毀經典」、服裝和妝容醜陋，但也有人看到劇集背後代表的文化內涵，以及在美的華裔二代移民的身分掙扎。
為慶祝AANHPI傳統月（Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Heritage Month），白宮在《西遊ABC》上架前，邀請該劇主創人員參與一場特別放映會，並由美國總統拜登主持活動。在活動中，關繼威代表主創人員表示，《西遊ABC》講述的是一個介於魔幻和真實之間、關於十字路口的故事：華裔移民家庭如何選擇和開闢自己的道路，將文化、影響力和價值觀融入新的美國身份。
楊謹倫的漫畫：「長著牙、會咬人的作品」
2006年，並非藝術科班出身且正在美國加州奧克蘭一所高校任職資訊科技老師的楊謹倫憑藉漫畫《美生中國人》一炮而紅，更斬獲一系列大獎，包括2007年Michael L. Printz獎，2007年艾斯納（Eisner Award ）最佳圖畫類新書獎，更躋身「Booklist 十大青年圖畫小説」和「時代雜誌年度十大漫畫」。值得一提的是，《美生中國人》在2006年美國國家圖書獎的評比中，入圍青年文學類別最終名單；在此之前，還未有圖像小説得以入圍美國國家圖書獎，更不用説是一本講述華裔移民生活的圖像小説。而楊謹倫也因此獲得了麥克阿瑟獎（MacArthur Fellows Program），該獎項每年甄選出20至40名美國人或定居於美國的外國人，以表彰他們「在持續進行創造性工作方面顯示出非凡能力和前途」。
在楊的這本成名作中，他完美地利用了中國神話故事《西遊記》來放大和深化美籍華裔移民在追求身分認同之路上的掙扎、挫敗與創傷，以及中西這兩種文化的碰撞和交融，而方格漫畫的表達形式既簡練又詼諧，令讀者在閲讀時時而會心一笑，時而若有所思，是令人笑中帶淚、掩卷沉思的佳作。它的創新和背後的深刻立意令《美生中國人》在推出後，即叫好又叫座。
（以下內容涉及劇透）
書中有三條看似獨立的主線故事，第一條簡化且重塑了齊天大聖孫悟空從統領花果山、大鬧天宮，到被壓在五指山下，最後赴西天取經的故事；《西遊記》中的佛道思想被淡化，中國讀者熟悉的各路佛祖和神仙，通通被簡化為帶有天主教色彩的「自有者」（Tze-Yo-Tzuh）。第二條線是有關一個生活在白人為主社區、安靜、內向的美籍華裔男孩Jin Wang的成長故事。主要人物包括Jin在學校的朋友Wei-Chen Sun、 Suzy Nakamura，還有Jin暗戀的女生Amelia Harris、情敵Greg等。
第三條線則像一出怪誕的情景喜劇，講述的是一個普通的白人男孩Danny以及他行為怪異的華裔表哥「Chin-kee」之間的故事。三條線各自發展、互不干涉。直到書的終章，楊謹倫揭曉了這三個看似不相關的故事之間的聯繫：因為拒絕自己的華裔身分，Jin疏遠了朋友，把自己幻化成了「普通的白人男孩」Danny，而Chin-kee正是孫悟空用「七十二變」扮出來的人物，Wei-Chen則是孫悟空下凡修煉的兒子。在故事的結尾，Jin重新認識了自己，與好朋友Wei-Chen重修了關係。
這一中西合璧的作品很早就被好萊塢注意到，曾有製作人在2008年接觸楊謹倫，希望藉著北京奧運的熱潮，將圖像小説搬上銀幕。但楊謹倫有他個人的擔憂。在《紐約時報》的專訪中，楊坦言，當時的好萊塢和主流觀眾還沒有準備好去接受以亞裔為主角的故事。另一方面，他也擔憂書中的冒犯性角色「Chin-kee」會被錯誤詮釋和演繹。
在漫畫中，「Chin-kee」這個角色代表的是西方社會對華裔刻板印象的頂點，是在恐懼、敵意和歧視下被創造出的虛構角色。「Chin-kee」這個名字也來源於侮辱華裔的詞彙「chinky」。在《美生中國人》中，Chin-kee穿著中式長衫、留著辮子、呲著齙牙，滿嘴「Chinglish」，吃著可疑的「貓頭便當」，還會對著白人女生唱不合時宜的歌。對於楊謹倫來説，Chin-kee是一個彷彿在他心中一直「鬧鬼」（haunting）的角色，而創作Chin-kee的過程猶如驅魔儀式（exorcism）；心魔只有被畫到紙上後，「才顯得渺小和可控」。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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