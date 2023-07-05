為何原油減產油市仍無大行情？專家指中國已無法成為油價救世主

文：陳曉陽

近日油價震盪再起，6月13日及15日分別單日大漲約3%，利多都來自中國，包括人民銀行10個月來首次調降政策利率，及5月煉油量成長之故。然而，專家咸信，中國已經無法成為油價救世主。

綜觀上半年行情，國際油市大起大落。1月底攀升到每桶接近90美元高峰，3月中重摔到73美元以下，4月中彈升至87美元後一路走跌，至5月初失守72美元的年中低點，之後反彈乏力，無法重回80美元。

至6月16日，紐約西德州中級原油今年來累跌約10.7%，每桶71美元水準，倫敦布蘭特原油累跌約8.5%，每桶約76美元。路透分析師最近調查預估，儘管主要產油國持續減產，但經濟逆風將使今年布蘭特油價難以突破年中高點每桶90美元。

資料分析機構Kpler指出，總體經濟風險是今年油價一大主導因素，壓倒供油基本面緊俏。經濟學人智庫（EIU）首席商品分析師薛伍（Matthew Sherwood）亦表示，全球貨幣政策緊縮、美國部分銀行倒閉、美國債務違約風險與中國經濟復甦不一致，在在限制了油價的上檔空間，即使今年下半年原油將是供給短缺。

各國經濟堪憂，恐抑制需求

今年以來，各主要國家連番升息，令人擔憂將拖緩經濟成長，進而抑制石油需求。美國聯準會在6月15日會議雖然維持利率不變，但主席鮑爾暗示今年底之前還將升息兩碼（0.5個百分點）。聯邦基準利率目前位於5到5.25%區間，為2007年9月以來最高水準。

歐洲央行同日稍晚升息1碼，為連續第8度調高利率，來到3.5%的22年高峰，並且不排除進一步調高。英國央行則將在本月22日召開決策會議，預料英國利率將在今年揚升到高於美國的水準。

為了支撐油價，OPEC+於6月4日經過4個多小時的會議後，決定不調整今年的減產計畫，沙國則宣布進一步自願減產；該組織同時宣布，明年一整年的總產油量將限制在每日4046.3萬桶。事實上，去年10月，油國組織原先同意每日減產200萬桶；但今年4月，部分會員國表示，自願減產將縮減到160萬桶左右，令市場感到意外，僅短暫支撐了油價。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）會後表示，原先在今年之後將取消的俄國自願減產，將會延長到明年底。不過，由於俄烏戰爭之故，西方國家無法核實俄羅斯公布的產油量。沙國能源部也表示，自今年7月起，該國將額外自願減產每日100萬桶，使得下半年的減產總額達到每日150萬桶，產油量每日只有900萬桶。

至於後年，伍德．麥肯茲（Wood Mackenzie）、IHS與Rystad Energy 3大能源顧問公司對各國產能進行研究之後，油國組織同意檢討2025年的產量基準。調整基準等於調整產量上限，仍有剩餘產能的阿拉伯聯合大公國（UAE）先前主張調高本國產量基準。但是，安哥拉與奈及利亞等油國成員，向來無法配合增產，因為投資不足、產量減少與遭到蓄意破壞等。

石油需求成長，5年內觸頂

國際能源總署（IEA）最新報告，基於上半年中國原油需求在疫後復甦，將全球今年石油需求增長預估，從每日增加220萬桶，上調至240萬桶。不過，明年起中國原油需求成長將大幅放緩。

報告並預估隨著電動車市場擴大，加上已開發國家加速能源轉型，未來5年內，全球石油需求成長將觸頂，2028年需求成長將萎縮至每日40萬桶。尤其是運輸部門的燃油需求，在2026年之後將開始下滑，因為電動車普及、生質燃料成長與燃油效率提升，減少了石油使用。

路透調查的43名經濟師與分析師預估，今年布蘭特原油均價為每桶84.73美元，較4月預測的87.10美元下調；布蘭特原油今年以來均價約在81美元。紐約西德州中級原油均價預估每桶79.2ㄕ0美元不及上月預測的82.23美元。

JP摩根則更為悲觀，最新報告下調油價預估，預估在現有OPEC+的減產規模下，明年油市仍將每日供給過剩40萬桶。報告將今年布蘭特原油均價預估，從每桶90美元下調至81美元，明年均價預估則是從每桶98美元，下調至83美元。至於西德州中級原油，今年均價預估從每桶84美元下調至76美元，明年均價預估則是從每桶94美元，下調至79美元。

更多《財訊》文章

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

原標題：油價震盪再起 為何減產仍無大行情？中國意外降息，仍難成產油國救世主...

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀