【展覽】《臨場音樂：本能行為》：跨領域實驗與音像表演，如何探索醫療與健康的多元面向？

文：王幸慈

在2023年初春，一年一度的荷蘭海牙Rewire音樂節在4月7日至9日舉辦了盛大的國際饗宴，匯集各種音樂和跨領域的藝術展演，諸多表演場地散落在海牙市中心的不同角落，整座城市在此週末成為音樂和聲音藝術愛好者的集散地。

而Rewire音樂節中的當代藝術展覽，則是由音樂季和當地的iii荷蘭海牙藝術家機構（Instrument Inventors Initiative, Den Haag）合作，推出結合展演、裝置、錄像作品的「臨場音樂：本能行為」（Proximity Music： Visceral Acts）聯展，展場包含Amare音樂廳、 新教堂、Spui劇院和Trixie空間。

iii荷蘭海牙藝術家機構，為一群旅居荷蘭的國際藝術家所組成的平台與組織，重視結合感官、科學、藝術的沉浸式體驗，並提供藝術家駐村與舉辦各式展演活動。

在發掘各種聲音、音樂、視覺藝術和戲劇創作的同時，特別關注作品如何以最直覺的方式喚起人類的感官經驗。而今年「臨場音樂：本能行為」的展題，由藝術家／策展人Matteo Marangoni策畫，邀請共13組來自各國的藝術家參展演出。

此展探討面臨健康危機之時，我們如何看待自身對醫療知識、器材與儀式的感知？在不同的文化語境裡，當參展藝術家以玩味的角度重新詮釋醫療、健康與身體記憶，我們身為有血有肉的高智慧體，能否從中在傳統儀式和現代醫學實踐上取得平衡，甚或建立新的認知系統？

為了讓觀眾親身經驗沉浸式的表演，展覽作品的呈現以藝術家的現場表演為主軸，在這三天限定的場次裡，邀請觀眾進入藝術家營造出來的時空。

作品以近乎本能的聲音與肢體動作，取代繁重的文字解說，觀眾得以在理創作理念的當下，同時疊加屬於個人的感受與領悟，進而帶出多重視角與非線性敘事的觀點。

本文觀察藝術家如何回應策展主題，將以筆者現場體驗跨領域實驗與音像表演為基底，探索醫療與健康的多元面向。

以肉身溫度融解醫療器材的冰冷

當我們踏入醫療診間或手術室，看見充滿數據的儀器螢幕，伴隨著不確定是否代表警示的嗶嗶聲響，我們的第一印象為何？有些人視現代醫學與醫療行為為科技的進步，有些人則對冰冷的儀器帶來的未知（諸如意料之外的病變或不確定病情是否好轉）而感到恐懼。

醫療行為的介入，可能改變我們對自己身體的認識，如何判定健康與否，不再基於己身主觀的觀感，乃是由各種測量而來的數值決定。更甚者，這些泯除個體差異的數字，成為我們生活準則的主宰。

我們如何飲食、如何保持「健康的身心靈」，與傳統文化中講究記憶與靈性連結的醫病關係愈發遙遠，轉向講究效率但相較冷漠的醫學理論與器械。治療，成為讓人痛苦又害怕的過程。而身體的痊癒，不必然代表心靈也隨之茁壯。

在以色列藝術家Amos Peled的作品〈Phantom Limb〉中，藝術家使用檢查器官或胎兒時常見的超音波儀器，在身體四處抹上水基凝膠，將手持探頭化為攝影鏡頭，皮膚、皮下組織、跳動的心臟等身體各個部位，皆一一展現在儀器螢幕上。

當探頭遊走在身體表層時，藝術家撥放事前混音錄製的多段聲音，例如皮膚與海水潮聲的結合，給予觀眾恍若看海的錯覺。透過尖銳的聲音與不斷震動的光影，儀器不再只是客觀地呈現畫面，而是展露出藝術家激昂或痛苦的情緒。觀眾正在觀看等同藝術家個人肖像或寫照的螢幕，卻又彷彿一同與藝術家跳脫視覺與認知限制，想像何為內在、何為表象。

有別於Amos Peled將儀器個人化的表現方式，荷蘭藝術家Karel van Laere則是選擇在作品 〈Reach〉中，將外科手術搬上舞台，在操演手術工具的過程中展現藝術家個人的趣味。

藝術家與助手站立在展場中央的小舞台前，每人保持靜默，互動全靠默契，手持腹腔鏡器械夾取不同顏色的電線，模擬醫生緩慢且專注地進行一場手術。當電線相互碰觸時，即觸發不同的聲音，它可能是一段獨白，也可能是嘈雜的音效。

電線有如佈滿人體的血管或是神經，細緻脆弱，卻擔任傳輸的重要角色。而表演中段，藝術家吐出嘴中的口香糖，看似肉紅色的肉塊進入「舞台」，被工具不斷刺探、拉扯，更是留給觀眾更多想像的空間。

有趣的是，藝術家在展場中央架設攝影機，並用黑布遮蓋舞台的前方，多數觀眾必須透過四周的大型電視螢幕直播畫面，才能「看見」藝術家的表演。觀眾可以思索這場手術的即時性與真實性，亦可想像當自己需接受手術時，希望用何種心態看待治療的過程。

聽診器，可以是被動地接收生物體內心跳或呼吸聲的器具，也可被視為主動聆聽他人／他物聲音的媒介。比利時藝術家Aernoudt Jacobs的作品〈Glass Vibration Gaze〉將聽診器安置在大型的落地窗玻璃上，當觀眾目視玻璃外的大街與建築，戴起聽診器，即發現窗玻璃成為傳遞聲音的載體。

城市的細微聲音被放大聆聽，而外界聲音產生的玻璃振動，同時觸發音頻振動器電子生成音樂與聲響，觀眾在一個空間裡接受內與外兩種聲音。

內與外，可以是自我與他人之間的分野；但在此作品中兩者相互的影響與生成，卻又模糊了其中的界線。而當我們意識到界線有多重詮釋的可能性時，每個人對於內與外的定義與感知，是否又存在著個體性的差異？而我們所謂的聆聽，是全然接受的「聽」，還是挾帶個人偏好、選擇性接收的「聽」？

Photo Credit: iii/Pieter Kers提供 Amos Peled〈Phantom Limb〉展演一景

Photo Credit: iii/Pieter Kers提供 Karel van Laere〈Reach〉展演一景

Photo Credit: iii/Pieter Kers提供 Aernoudt Jacobs的互動裝置作品〈Glass Vibration Gaze〉

聲音做為療癒和想像的媒介