以色列襲擊西岸哲寧難民營，稱為了打擊恐怖主義，造成至少10名巴勒斯坦人死亡
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以巴衝突從不間斷，近日約旦河西岸的哲寧難民營遭到以色列軍方的攻擊，以色列稱這是為了打擊恐怖主義的行動，而巴勒斯坦隨後呼籲人民參與示威抗議行動。以色列對哲寧的軍事攻擊在這兩年內逐漸增加，這次的戰火，也波及到無辜的平民。
綜合《CBS》、《半島電視台》，以及兩篇《衛報》的報導，7月3日週一凌晨1點左右，以色列國防軍對位於約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）發動陸地與空中的襲擊，這是自2000年到2005年第二次巴勒斯坦大起義後，20年以來西岸最大規模的軍事衝突。截至目前為止，目前10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷。
以色列的軍事行動
3日凌晨，以色列國防軍發布推文表示目前正在襲擊位於哲寧的恐怖主義基礎建設，並稱該地是恐怖份子傷害平民的藏匿處，而以色列不會袖手旁觀。
以色列外交部也接著發布推特，聲稱過去兩年哲寧已成為恐怖主義的中心，並且多數對以色列的恐怖襲擊都來自哲寧。
據巴勒斯坦衛生部稱，此次襲擊至少造成10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷，其中包含3名未成年人，而死傷人數可能還會上升。
在第一次襲擊行動之後，以色列又緊接著對建築物發動了至少10次的無人機攻擊。在以色列深入哲寧的過程，也遭到巴勒斯坦的砲火攻擊。
據《半島電視台》報導，以色列出動約150輛裝甲車，以及約1000名的士兵參加此次行動。以色列軍隊對人口稠密的地區發動導彈襲擊，並部署了直升機和無人機，摧毀房屋和道路等基礎建設。
隨著衝突不斷升級，以色列開始對哲寧附近的清真寺進行空襲，以色列國防軍稱這是為了消除威脅，因為據稱巴勒斯坦人利用清真寺來瞄準以色列軍隊。以色列軍方也透過推特，表示清真寺裡充滿彈藥。
各方對於衝突的態度
美國白宮發言人表示：「我們支持以色列的安全，以色列有權保衛人民免受哈馬斯（Hamas）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）和其他恐怖組織侵害。」
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）呼籲以色列軍方保持克制。
埃及外交部則是警告：「這會加劇緊張局勢，加劇巴勒斯坦人民的苦難，並破壞為緩解被佔領土緊張局勢所做的努力。」
巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示：「我們英勇的人民將面對這場在國際社會眼皮底下發生的侵略行為，無辜人民遭到飛機轟炸。我們的人民不會下跪，也不會投降，我們將繼續對抗，直到這一犯罪佔領結束。」
巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人稱這次行動：「對我們手無寸鐵的人民構成了新的戰爭罪行」，而哈馬斯則呼籲約旦河西岸的年輕人加入戰鬥。
哲寧難民營再度遭到襲擊
由於有愈來愈多的巴勒斯坦年輕人以武裝行動，抵抗以色列的佔領。過去兩年來，哲寧難民營一直是以色列軍隊不斷加強襲擊的目標，目的是為了鎮壓當地抵抗力量。
據聯合國巴勒斯坦難民機構稱表示，哲寧難民營是為了收容以色列建國後而流離失所的巴勒斯坦人，目前約有14000人，而該地區的貧困率、犯罪率和失業率一直居高不下。
長期以來，這裡被巴勒斯坦視為武裝抗爭的駐紮地，也被以色列視為恐怖主義的溫床，因此以色列軍隊與巴勒斯坦武裝組織在狹窄街道上的槍戰也屢見不鮮，這次的襲擊也引發平民陷入戰火的擔憂。
早在2002年的哲寧戰役中，就導致50多名巴勒斯坦人和23名以色列士兵喪生。根據統計，加上這次以色列對哲寧發對大規模的襲擊事件，今年在西岸被殺而死亡的巴勒斯坦人高達133人，以色列身亡人數則有24名。
一名巴勒斯坦官員表示，在週一以色列對該地區進行大規模軍事襲擊後，已有約 3000名巴勒斯坦人逃離哲寧難民營。
新聞來源
- Israel attacks Jenin in biggest West Bank incursion in 20 years（The Guardian）
- ‘History repeats itself’: Israeli attack turns Jenin into war zone once again（The Guardian）
- Palestinians in occupied West Bank say Israel bombing "innocent people" in raid on Jenin refugee camp（CBS）
- Jenin attack live: Israel kills nine Palestinians, tensions high（Al Jazeera）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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