以色列襲擊西岸哲寧難民營，稱為了打擊恐怖主義，造成至少10名巴勒斯坦人死亡

綜合《CBS》、《半島電視台》，以及兩篇《衛報》的報導，7月3日週一凌晨1點左右，以色列國防軍對位於約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）發動陸地與空中的襲擊，這是自2000年到2005年第二次巴勒斯坦大起義後，20年以來西岸最大規模的軍事衝突。截至目前為止，目前10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷。

以色列的軍事行動

3日凌晨，以色列國防軍發布推文表示目前正在襲擊位於哲寧的恐怖主義基礎建設，並稱該地是恐怖份子傷害平民的藏匿處，而以色列不會袖手旁觀。

以色列外交部也接著發布推特，聲稱過去兩年哲寧已成為恐怖主義的中心，並且多數對以色列的恐怖襲擊都來自哲寧。

Over the past two years, Jenin has become a major hub of terrorism and an Iranian stronghold close to Israeli population centers. Most of the terror attacks against Israelis originated from Jenin.



Tonight the @IDF launched an operation against Palestinian terror infrastructure… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 3, 2023

據巴勒斯坦衛生部稱，此次襲擊至少造成10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷，其中包含3名未成年人，而死傷人數可能還會上升。

在第一次襲擊行動之後，以色列又緊接著對建築物發動了至少10次的無人機攻擊。在以色列深入哲寧的過程，也遭到巴勒斯坦的砲火攻擊。

據《半島電視台》報導，以色列出動約150輛裝甲車，以及約1000名的士兵參加此次行動。以色列軍隊對人口稠密的地區發動導彈襲擊，並部署了直升機和無人機，摧毀房屋和道路等基礎建設。

隨著衝突不斷升級，以色列開始對哲寧附近的清真寺進行空襲，以色列國防軍稱這是為了消除威脅，因為據稱巴勒斯坦人利用清真寺來瞄準以色列軍隊。以色列軍方也透過推特，表示清真寺裡充滿彈藥。

Holy places, such as the Al-Nasr Mosque, should not be used as a front for terrorism.



Packed with loads of ammunition, and two underground pits containing explosive devices, this is just one example of how terrorists abuse the citizens of Jenin.



We will continue operating… pic.twitter.com/7eU36tqv16 — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

各方對於衝突的態度

美國白宮發言人表示：「​​我們支持以色列的安全，以色列有權保衛人民免受哈馬斯（Hamas）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）和其他恐怖組織侵害。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）呼籲以色列軍方保持克制。

埃及外交部則是警告：「這會加劇緊張局勢，加劇巴勒斯坦人民的苦難，並破壞為緩解被佔領土緊張局勢所做的努力。」

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示：「我們英勇的人民將面對這場在國際社會眼皮底下發生的侵略行為，無辜人民遭到飛機轟炸。我們的人民不會下跪，也不會投降，我們將繼續對抗，直到這一犯罪佔領結束。」

巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人稱這次行動：「對我們手無寸鐵的人民構成了新的戰爭罪行」，而哈馬斯則呼籲約旦河西岸的年輕人加入戰鬥。

哲寧難民營再度遭到襲擊

由於有愈來愈多的巴勒斯坦年輕人以武裝行動，抵抗以色列的佔領。過去兩年來，哲寧難民營一直是以色列軍隊不斷加強襲擊的目標，目的是為了鎮壓當地抵抗力量。

據聯合國巴勒斯坦難民機構稱表示，哲寧難民營是為了收容以色列建國後而流離失所的巴勒斯坦人，目前約有14000人，而該地區的貧困率、犯罪率和失業率一直居高不下。

長期以來，這裡被巴勒斯坦視為武裝抗爭的駐紮地，也被以色列視為恐怖主義的溫床，因此以色列軍隊與巴勒斯坦武裝組織在狹窄街道上的槍戰也屢見不鮮，這次的襲擊也引發平民陷入戰火的擔憂。

早在2002年的哲寧戰役中，就導致50多名巴勒斯坦人和23名以色列士兵喪生。根據統計，加上這次以色列對哲寧發對大規模的襲擊事件，今年在西岸被殺而死亡的巴勒斯坦人高達133人，以色列身亡人數則有24名。

一名巴勒斯坦官員表示，在週一以色列對該地區進行大規模軍事襲擊後，已有約 3000名巴勒斯坦人逃離哲寧難民營。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範