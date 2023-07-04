平均地權條例子法7/1上路，六都上半年買賣移轉棟數年減18.4％，房市「量縮價盤整」

台灣房市進入到下一個階段，7月1日平均地權條例子法正式上路，1至6月六都整體交易量合計為10.73萬棟，較去（2022）年同期衰退18.4%，創下5年新低。永慶房屋評估，今（2023）年全年房市量縮格局已確立，而房價則呈現盤整、小幅上下波動的走勢。

平均地權條例子法上路，買賣移轉棟數年減18.4%

7月1日，內政部部務會報通過有關私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等3項子法，對台灣房市造成一定影響。

林右昌表示，3項子法將併同私法人免經許可買受住宅情形，與預售屋及新建成屋得換約情形等2項公告，另報請行政院核定「平均地權條例」修正案，期能打擊投機、杜絕炒作，引導房市穩健發展。

不過，平均地權條例修正新制上路後，房價仍未大幅修正，但是成交量開始降低。

六地政局最新統計，6月買賣移轉棟數為2.07萬棟，月減3.2%、年減2.9%左右；至於1至6月六都整體交易量合計為10.73萬棟，較去（2022）年同期衰退18.4%，創5年新低，又以桃園年減20.4%最多。

永慶房屋提供

林右昌表示，本次平均地權條例修法目的在於防杜房市炒作，讓市場回歸居住需求交易，今年2月總統公布後，全國住宅類預售屋交易量已從2021年第4季的4萬餘戶、5014億元，降至2023年第1季的1萬6千餘戶、2197億元，減幅超過5成6，顯示市場炒作行為與投機明顯減少。

今年房市量縮格局確立，而房價則呈現盤整

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，以中古屋交易為主，加上5月台股大漲，叩關萬七，以及通膨常態化的預期，買方期待價跌，但賣方認為房價仍有上漲空間，讓買賣雙方價格認知出現拉鋸戰，房市買氣略降溫。這正是6月六大都會區交易量月減的主因。

陳金萍補充說明，六都今年4月前建物買賣移轉棟數累計年減幅均超過24%，但累計前5月六都交易量年減21.4%，上半年六都交易量較去年同期減少18.4%，已縮減至二成內，顯示年減幅逐步收斂。

不過，陳金萍提醒，國內景氣燈號續亮第7顆藍燈，出口年增率也連九黑，下半年經濟前景仍需保守看待，讓有意購屋的民眾期待房價走跌；

另一方面，近期在外資回流、台股高檔震盪，以及通膨恐非短期現象之預期下，房價欲跌不易，目前市場價格拉鋸戰持續，房市量能難以放大。整體而言，今年全年房市量縮格局已確立，而房價則呈現盤整、小幅上下波動的走勢。

研究調查機構台經院也強調，至於未來半年不動產業景氣相較於5月，房市景氣觀望、謹慎以對仍是主基調，特別是6月央行又無預警第五度對於房市出手，代表著打炒房政策態度並未因交易量的走軟而有所鬆動。

經濟情況牽動央行的升息態勢。而根據國泰金控調查6月國民經濟信心數據指出，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數回揚至-1.9，且展望樂觀指數上升至 5.5 ，創17個月新高。至於，大額消費意願指數走揚至10.6 ，來到15個月高點。房屋交易調查方面，買房意願指數則上揚至-49.1，回升至 2022年3月以來高點。

國泰金控提供

不過，日前全國不動產業者、全台各縣市23個不動產公會聯合炮轟政府與央行。它們指出第二戶房貸成數不得超過7成，且於6/16溯及既往即刻實施，已打到真正的換屋剛需族群，預期未來將有2萬戶會受到影響，勢必引爆消費糾紛。

此外，中華民國不動產聯盟總會理事長更是林正雄痛批，一年半來5次金融限縮、4次立法與修法，已經是台灣不動產業最黑暗的時期，還有，大高雄不動產開發公會理事長洪光佐治出，政府扛著居住正義大旗，做著禍國殃民之事，為什麼民眾買不起房子，是因薪資太低。

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核稿編輯：翁世航