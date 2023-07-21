《我們是永遠的好朋友？》：女性友誼的結束可能真的會改變你心臟的形狀，甚至導致死亡

文：克萊兒．柯恩（Claire Cohen）

解除好友關係

迷思：比起解釋哪裡出問題，直接失聯還比較仁慈

如果你傳訊息給一位朋友，她卻沒回覆，如果她像我一樣都不太回訊息，那你可能不會多想什麼？但如果隔天還是沒回覆，甚至事隔一個星期都沒回覆，你再傳一次訊息說道：「週末一起吃早午餐？有空嗎？」

沒有回應。

「親愛的，我有點擔心你，如果你忙得不可開交，也不一定要約早午餐，需要幫忙都可以說。」

沒有回應。

「你有收到我的訊息嗎？」

你開始心想，到底是什麼原因讓你朋友無法回訊息，有點像你約會的對象停止回覆訊息一樣，你覺得一定是發生了什麼慘烈的悲劇（又或者是因為對方太喜歡你了？）也許你的朋友被一個很重的東西壓住了，沒錯，一定是這樣的，她浴室的櫃子掉下來砸到她，把她的手機撞飛到一個她碰不到的地方，或者她一時興起去度假，在去機場的途中弄丟手機，她度假的島上又沒有網路，沒錯，很合理，但隨著不回覆的時間越拉越長，變成幾週或幾個月，你最後沒辦法，只好接受她就是選擇將你踢出她的人生。

歡迎來到肯定不友善的沒朋友世界。

好友關係的解除不一定是鬧翻或者直接失聯，友情有時候可能就是漸漸淡去，也許你被朋友甩過門，或者一封信放在你門前告訴你，你們的友情結束了，你可能會在社群媒體上被解除好友關係，或者是由你主動解除好友關係，但我們在生活中多少都會遇到一次，辣妹合唱團可能試著告訴我們友情永遠不會結束，但是五位辣妹合唱團的團員都知道，這不是真的。

真實情況是：被一名女性朋友甩掉和任何感情分手一樣令人心碎，一樣讓人錐心刺骨、不知所措，你一樣會因為意識到她已經從你生活中消失而感到震驚，過去美好的記憶一樣會在你腦中重播：你們戴著手套、喝著結冰的瑪格莉特，她在五金行要求你買特殊的油漆，她在你需要時牽起你的手的那一刻。

任何可能導致戀情結束的原因，也都適用於女性友誼：忽視、嫉妒、溝通不良、拒絕妥協、背叛或說謊、價值觀不同，以不實際的標準要求對方，不願意給出承諾、不願意傾聽、不尊重或沒有同理心等，隨著時間過去，上述這些理由不管哪幾個組合在一起，都會消磨掉你們的友誼，就像浴室裡放了太久的肥皂一樣又薄又易碎，失去朋友和失戀的症狀可能一樣，但得到的反應可能不一樣，當你被男友甩了，大家會陪在你身邊、給你支持，我們知道分手的感受是什麼，我們想要幫忙減輕痛苦，但是與朋友分手呢？可能只會感覺非常孤單。

當然，有時友誼的結束是一件好事，決定讓某人離開你的生命對你比較好，這樣的決定並不幼稚，反倒是一個很成熟的決定，因為你優先處理了你的情緒需求，只是我們處理這種事的方式通常比較不成熟，友誼裡沒有所謂的「直至死亡將我們分開」，沒有所謂的友情里程碑或者確認友情幻滅的象徵，我們不會像討論愛情一樣，討論該如何維持友情，這表示當友情開始走下坡時，我們都會不知所措，我們不知道如何反應，或者甚至不知道這段友情值不值得挽救，我們通常就只是默默地走開，「因為女性友誼沒有準則，沒有慶祝儀式，什麼都沒有，你想做什麼都可以，」 友誼專家莉茲・普萊爾說道，「這麼說有點難為情，如果讓我們自己處理，我們會選擇離開這樣一段美好的人際交流，而且認為沒有必要告知對方，這種處理方式可能會造成某些人的創傷和痛苦，而且我們竟然還是沒有好好談論這件事。」

所以我決定說說一些我自身的經驗，也分享其他女性的經驗，希望能幫助其他人度過解除朋友關係這個心痛的決定，並瞭解還有別的方式可以處理這樣的情況，因為老實說，這個章節是我寫過最難寫的文章之一，你腳下的地殼下方其實不是岩漿，而是隨著女性友誼的結束而生的痛苦與羞恥，只要輕輕拍打表面，激動的情緒便會噴發出來。這件事讓我很驚訝，因為我們很容易以為只有自己在經歷這些事，但相信我，你不孤單。

二〇二一年，廣播節目《女性時刻》為這個主題作了個專題，艾瑪・巴奈特告訴她的聽眾，她「從未看見訊息傳進來的速度如此飛快，看樣子這件事帶來的痛苦真的很深刻，」這些成年女性朋友的分手如此心痛，讓許多受訪的女性告訴我她們無法再重述當時的狀況，她們向我道歉，並承認這些分手還是讓她很痛苦，有幾個曾公開談論朋友分手的女性說道，她們不敢再提起這件事，「我不想把事情變得更糟。 」一位女性傳來的郵件上寫道。

說到解除朋友關係，我不確定還能糟到哪裡去，每天都有幾段女性友誼會結束，但我們卻不太清楚事情的全貌。過去幾乎沒有任何重大科學研究，探討女性友情造成的心碎會帶來什麼樣的情緒衝擊，這讓我十分震驚，也許這就是我們覺得很難啟齒討論這件事的原因，更令人難以置信的是，女性友誼的結束可能真的會改變你心臟的形狀，甚至可能導致死亡。

在我寫這本書的同時，倫敦帝國學院發表了一篇關於「心碎症候群」的研究，其正式名稱為章魚壺心肌症，基本上就是突發性地心臟衰竭，你的心臟會衰弱且變形，變得像是日本抓章魚用的圓底章魚壺一樣（想不到吧）英國每年約兩千五百人受此症候群影響，大多數是女性，此症狀有點類似心臟病，多數情況可恢復，但也可能致命這個症候群通常是由心碎或極大的壓力導致，但也可能是「瞬間的情緒刺激」，根據研究主持人希安・哈汀 （Sian Harding）表示，此項研究點出兩種小分子核糖核酸上升程度和患者的焦慮程度有關，有鑑於心碎症候群對女性有極大的影響，並可能因情緒刺激而導致，如此一來，怎麼還能說女性友誼的結束不會導致心碎症候群呢？