《我們是永遠的好朋友？》：女性友誼的結束可能真的會改變你心臟的形狀，甚至導致死亡
我們想讓你知道的是
真實情況是：被一名女性朋友甩掉和任何感情分手一樣令人心碎，一樣讓人錐心刺骨、不知所措，你一樣會因為意識到她已經從你生活中消失而感到震驚，過去美好的記憶一樣會在你腦中重播：你們戴著手套、喝著結冰的瑪格莉特，她在五金行要求你買特殊的油漆，她在你需要時牽起你的手的那一刻。
文：克萊兒．柯恩（Claire Cohen）
解除好友關係
迷思：比起解釋哪裡出問題，直接失聯還比較仁慈
如果你傳訊息給一位朋友，她卻沒回覆，如果她像我一樣都不太回訊息，那你可能不會多想什麼？但如果隔天還是沒回覆，甚至事隔一個星期都沒回覆，你再傳一次訊息說道：「週末一起吃早午餐？有空嗎？」
沒有回應。
「親愛的，我有點擔心你，如果你忙得不可開交，也不一定要約早午餐，需要幫忙都可以說。」
沒有回應。
「你有收到我的訊息嗎？」
你開始心想，到底是什麼原因讓你朋友無法回訊息，有點像你約會的對象停止回覆訊息一樣，你覺得一定是發生了什麼慘烈的悲劇（又或者是因為對方太喜歡你了？）也許你的朋友被一個很重的東西壓住了，沒錯，一定是這樣的，她浴室的櫃子掉下來砸到她，把她的手機撞飛到一個她碰不到的地方，或者她一時興起去度假，在去機場的途中弄丟手機，她度假的島上又沒有網路，沒錯，很合理，但隨著不回覆的時間越拉越長，變成幾週或幾個月，你最後沒辦法，只好接受她就是選擇將你踢出她的人生。
歡迎來到肯定不友善的沒朋友世界。
好友關係的解除不一定是鬧翻或者直接失聯，友情有時候可能就是漸漸淡去，也許你被朋友甩過門，或者一封信放在你門前告訴你，你們的友情結束了，你可能會在社群媒體上被解除好友關係，或者是由你主動解除好友關係，但我們在生活中多少都會遇到一次，辣妹合唱團可能試著告訴我們友情永遠不會結束，但是五位辣妹合唱團的團員都知道，這不是真的。
真實情況是：被一名女性朋友甩掉和任何感情分手一樣令人心碎，一樣讓人錐心刺骨、不知所措，你一樣會因為意識到她已經從你生活中消失而感到震驚，過去美好的記憶一樣會在你腦中重播：你們戴著手套、喝著結冰的瑪格莉特，她在五金行要求你買特殊的油漆，她在你需要時牽起你的手的那一刻。
任何可能導致戀情結束的原因，也都適用於女性友誼：忽視、嫉妒、溝通不良、拒絕妥協、背叛或說謊、價值觀不同，以不實際的標準要求對方，不願意給出承諾、不願意傾聽、不尊重或沒有同理心等，隨著時間過去，上述這些理由不管哪幾個組合在一起，都會消磨掉你們的友誼，就像浴室裡放了太久的肥皂一樣又薄又易碎，失去朋友和失戀的症狀可能一樣，但得到的反應可能不一樣，當你被男友甩了，大家會陪在你身邊、給你支持，我們知道分手的感受是什麼，我們想要幫忙減輕痛苦，但是與朋友分手呢？可能只會感覺非常孤單。
當然，有時友誼的結束是一件好事，決定讓某人離開你的生命對你比較好，這樣的決定並不幼稚，反倒是一個很成熟的決定，因為你優先處理了你的情緒需求，只是我們處理這種事的方式通常比較不成熟，友誼裡沒有所謂的「直至死亡將我們分開」，沒有所謂的友情里程碑或者確認友情幻滅的象徵，我們不會像討論愛情一樣，討論該如何維持友情，這表示當友情開始走下坡時，我們都會不知所措，我們不知道如何反應，或者甚至不知道這段友情值不值得挽救，我們通常就只是默默地走開，「因為女性友誼沒有準則，沒有慶祝儀式，什麼都沒有，你想做什麼都可以，」 友誼專家莉茲・普萊爾說道，「這麼說有點難為情，如果讓我們自己處理，我們會選擇離開這樣一段美好的人際交流，而且認為沒有必要告知對方，這種處理方式可能會造成某些人的創傷和痛苦，而且我們竟然還是沒有好好談論這件事。」
所以我決定說說一些我自身的經驗，也分享其他女性的經驗，希望能幫助其他人度過解除朋友關係這個心痛的決定，並瞭解還有別的方式可以處理這樣的情況，因為老實說，這個章節是我寫過最難寫的文章之一，你腳下的地殼下方其實不是岩漿，而是隨著女性友誼的結束而生的痛苦與羞恥，只要輕輕拍打表面，激動的情緒便會噴發出來。這件事讓我很驚訝，因為我們很容易以為只有自己在經歷這些事，但相信我，你不孤單。
二〇二一年，廣播節目《女性時刻》為這個主題作了個專題，艾瑪・巴奈特告訴她的聽眾，她「從未看見訊息傳進來的速度如此飛快，看樣子這件事帶來的痛苦真的很深刻，」這些成年女性朋友的分手如此心痛，讓許多受訪的女性告訴我她們無法再重述當時的狀況，她們向我道歉，並承認這些分手還是讓她很痛苦，有幾個曾公開談論朋友分手的女性說道，她們不敢再提起這件事，「我不想把事情變得更糟。 」一位女性傳來的郵件上寫道。
說到解除朋友關係，我不確定還能糟到哪裡去，每天都有幾段女性友誼會結束，但我們卻不太清楚事情的全貌。過去幾乎沒有任何重大科學研究，探討女性友情造成的心碎會帶來什麼樣的情緒衝擊，這讓我十分震驚，也許這就是我們覺得很難啟齒討論這件事的原因，更令人難以置信的是，女性友誼的結束可能真的會改變你心臟的形狀，甚至可能導致死亡。
在我寫這本書的同時，倫敦帝國學院發表了一篇關於「心碎症候群」的研究，其正式名稱為章魚壺心肌症，基本上就是突發性地心臟衰竭，你的心臟會衰弱且變形，變得像是日本抓章魚用的圓底章魚壺一樣（想不到吧）英國每年約兩千五百人受此症候群影響，大多數是女性，此症狀有點類似心臟病，多數情況可恢復，但也可能致命這個症候群通常是由心碎或極大的壓力導致，但也可能是「瞬間的情緒刺激」，根據研究主持人希安・哈汀 （Sian Harding）表示，此項研究點出兩種小分子核糖核酸上升程度和患者的焦慮程度有關，有鑑於心碎症候群對女性有極大的影響，並可能因情緒刺激而導致，如此一來，怎麼還能說女性友誼的結束不會導致心碎症候群呢？
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航