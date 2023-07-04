大學附設醫院BOT首例，清華桃園附醫2028年啟用、高醫投資99億興建經營

歷經多年爭取，清華大學也要擁有自己的大學附設醫院，清華大學附設桃園醫院位於航空城內，將委託財團法人私立高雄醫學大學興建經營，這是大學附設醫院採取BOT案首例。高醫在此案共投資99億，未來清華桃園附醫除了提供民眾醫療照顧，作為大學醫院也會有教學、研究功能，並提供學士後醫學系的學生實習場域。

清華桃園附醫委託高醫興建經營，預計明（2024）年動工、2028年完工啟用，兩校今（4）日上午舉辦簽約儀式。爭取設置桃園醫院的計畫是由行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間推動，桃市府提供航空城A16總共7公頃的土地設置醫院，鄭文燦表示，2019年與清大簽訂MOU以後，經由教育部、衛福部審議，決定以委外經營的BOT方案來設置醫院。

Photo Credit：清華大學 清華附醫鄰近機場捷運A16橫山站，捷運綠線未來也預計在此交會，交通便利。

財政部部長莊翠雲證實，高醫對清華附醫的投資是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案，鄭文燦也說，高醫總投資到達99億，「幫政府省非常多錢」。

擔任這項BOT案召集人的清大副校長呂平江受訪時表示，現在有許多公立醫院都是採用BOT的方式引進民間參與，像是衛福部部立雙和醫院是台北醫學大學、新北市立土城醫院是由長庚大學得標，台南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營。本次共99.12億的投資都由高醫貸款興建，呂平江表示，一般來講，教育部不會允許國立大學貸款這麼多來經營，高醫的投資等同幫政府、幫全民省錢。

對桃市府而言，地方有新的醫院就代表民眾可以得到醫療照顧，因此政府也大手筆提供超過7公頃土地。據了解，這塊航空城A16土地原本要拿來作為市政府、市議會使用，如今有5公頃規劃作為清華桃園附醫的醫療園區辦理醫院；2.2公頃為教育研發園區，第一期由高醫建設實驗室、教室和宿舍，第二期由清大自行籌款開發醫療育成中心和研究中心。

至於為何位於新竹的清華大學會選擇在桃園落腳辦醫院，是因為醫院設立、病床數都是有管制的，新竹近年增設了台大、中國醫等醫院，難以再申請較大規模的醫院。

清華大學桃園附醫模擬圖。

設置在航空城內，未來清華桃園附醫能支援衛福部在機場附近的各項公衛政策，並提供實驗的場域，讓很多實驗醫療、國際醫療在此實現，鄭文燦也是因此決定全力支持清大。高醫校長楊俊毓說，未來得以藉由國門地利之便全力發展國際醫療，堅守國門第一線的防疫重任。

清大除了有學士後醫學系外，成立「醫學科學系」已有10多年，清大校長高為元表示，該校一直努力發展醫學教育，未來清華桃園附醫有3項定位：培養具有科技素養的好醫生、加速創新醫學科技應用、關注醫療不足地區的需求，清大會把多元優勢協助桃園經濟發展和人才培育，該校長久以來的「醫學夢」將不再是夢想。

呂平江受訪時提及，計畫開始設定地上權後，高醫就要給清大「醫療合作基金」，也可說是所謂的「權利金」，投標時定為營運額的1.05％，用來支持醫學系的合作教育。被問到清大是否會持續爭取設立大學部醫學系，呂平江說，成立教學醫院後會一步一步來，包含醫學院需要的科系如醫檢、護理、藥理，都會慢慢往前走，先從醫院的經營開始慢慢累積。

而清華桃園附醫啟用後，將提供清大學士後醫學生實習的場域，清大後醫系學會會長沈和謙受訪時說，目前該系學生規劃的實習地點為桃園長庚醫院、台北國泰醫院，雖然現在的學生可能等不到清華桃園附醫，但往後的學弟妹就可以上課在清大、實習也在清大，獲得「一條龍」式的培訓，因此非常感謝學校。

針對未來學校規劃，醫師出身的桃園市副市長王明鉅則提醒：「醫院很難經營」，未來會建議清大、高醫大不要再用傳統的方式經營醫院，這樣會走不下去，尤其醫院規模不大，衛福部核給加上桃園市衛生局審議過後共只有299床，需要更努力滿足地方民眾期待；再來，青埔是桃園非常年輕的區域，也是發展最快的地方，可以發展婦幼專長，多加考慮當地需求。

高醫表示，由於服務區人口以青壯年居多、出生率高，因此醫療需求以癌症治療、急重症醫療照護及整合性慢性疾病照護為主。目前清華桃園附醫整體醫療營運架構包含預防醫學、社區醫療、臨床醫療及居家醫療等面向，會導入內、外、婦、兒科及其他醫療專科等39個醫療次專科，致力成為桃園地區民眾最信賴的健康福祉醫院。

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核稿編輯：楊士範