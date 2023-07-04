大學附設醫院BOT首例，清華桃園附醫2028年啟用、高醫投資99億興建經營
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財政部部長莊翠雲證實，高醫對清華附醫的投資是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案，鄭文燦也說，高醫總投資到達99億，「幫政府省非常多錢」。
歷經多年爭取，清華大學也要擁有自己的大學附設醫院，清華大學附設桃園醫院位於航空城內，將委託財團法人私立高雄醫學大學興建經營，這是大學附設醫院採取BOT案首例。高醫在此案共投資99億，未來清華桃園附醫除了提供民眾醫療照顧，作為大學醫院也會有教學、研究功能，並提供學士後醫學系的學生實習場域。
清華桃園附醫委託高醫興建經營，預計明（2024）年動工、2028年完工啟用，兩校今（4）日上午舉辦簽約儀式。爭取設置桃園醫院的計畫是由行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間推動，桃市府提供航空城A16總共7公頃的土地設置醫院，鄭文燦表示，2019年與清大簽訂MOU以後，經由教育部、衛福部審議，決定以委外經營的BOT方案來設置醫院。
財政部部長莊翠雲證實，高醫對清華附醫的投資是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案，鄭文燦也說，高醫總投資到達99億，「幫政府省非常多錢」。
擔任這項BOT案召集人的清大副校長呂平江受訪時表示，現在有許多公立醫院都是採用BOT的方式引進民間參與，像是衛福部部立雙和醫院是台北醫學大學、新北市立土城醫院是由長庚大學得標，台南市立安南醫院委託中國醫藥大學興建經營。本次共99.12億的投資都由高醫貸款興建，呂平江表示，一般來講，教育部不會允許國立大學貸款這麼多來經營，高醫的投資等同幫政府、幫全民省錢。
對桃市府而言，地方有新的醫院就代表民眾可以得到醫療照顧，因此政府也大手筆提供超過7公頃土地。據了解，這塊航空城A16土地原本要拿來作為市政府、市議會使用，如今有5公頃規劃作為清華桃園附醫的醫療園區辦理醫院；2.2公頃為教育研發園區，第一期由高醫建設實驗室、教室和宿舍，第二期由清大自行籌款開發醫療育成中心和研究中心。
至於為何位於新竹的清華大學會選擇在桃園落腳辦醫院，是因為醫院設立、病床數都是有管制的，新竹近年增設了台大、中國醫等醫院，難以再申請較大規模的醫院。
設置在航空城內，未來清華桃園附醫能支援衛福部在機場附近的各項公衛政策，並提供實驗的場域，讓很多實驗醫療、國際醫療在此實現，鄭文燦也是因此決定全力支持清大。高醫校長楊俊毓說，未來得以藉由國門地利之便全力發展國際醫療，堅守國門第一線的防疫重任。
清大除了有學士後醫學系外，成立「醫學科學系」已有10多年，清大校長高為元表示，該校一直努力發展醫學教育，未來清華桃園附醫有3項定位：培養具有科技素養的好醫生、加速創新醫學科技應用、關注醫療不足地區的需求，清大會把多元優勢協助桃園經濟發展和人才培育，該校長久以來的「醫學夢」將不再是夢想。
呂平江受訪時提及，計畫開始設定地上權後，高醫就要給清大「醫療合作基金」，也可說是所謂的「權利金」，投標時定為營運額的1.05％，用來支持醫學系的合作教育。被問到清大是否會持續爭取設立大學部醫學系，呂平江說，成立教學醫院後會一步一步來，包含醫學院需要的科系如醫檢、護理、藥理，都會慢慢往前走，先從醫院的經營開始慢慢累積。
而清華桃園附醫啟用後，將提供清大學士後醫學生實習的場域，清大後醫系學會會長沈和謙受訪時說，目前該系學生規劃的實習地點為桃園長庚醫院、台北國泰醫院，雖然現在的學生可能等不到清華桃園附醫，但往後的學弟妹就可以上課在清大、實習也在清大，獲得「一條龍」式的培訓，因此非常感謝學校。
針對未來學校規劃，醫師出身的桃園市副市長王明鉅則提醒：「醫院很難經營」，未來會建議清大、高醫大不要再用傳統的方式經營醫院，這樣會走不下去，尤其醫院規模不大，衛福部核給加上桃園市衛生局審議過後共只有299床，需要更努力滿足地方民眾期待；再來，青埔是桃園非常年輕的區域，也是發展最快的地方，可以發展婦幼專長，多加考慮當地需求。
高醫表示，由於服務區人口以青壯年居多、出生率高，因此醫療需求以癌症治療、急重症醫療照護及整合性慢性疾病照護為主。目前清華桃園附醫整體醫療營運架構包含預防醫學、社區醫療、臨床醫療及居家醫療等面向，會導入內、外、婦、兒科及其他醫療專科等39個醫療次專科，致力成為桃園地區民眾最信賴的健康福祉醫院。
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核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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