Kia以品牌價值，啟發成長動能 6月全車系銷售1,121台，連續2個月突破千台，躍居國內成長最快速汽車品牌！

2023年7月4日, Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，積極導入最新世代車款、並擴張新能源的產品陣容，深獲台灣消費者的青睞。在甫結束的6月份，Kia全車系含乘用及商用車共繳出1,121台領牌的銷售佳績，不僅繼5月份後連續2個月突破千台，乘用車更首度以1,000台創下歷史新高紀錄！累計2023年上半年，Kia全車系銷售領牌更達5,066台，不僅突破歷史同期新高，更以年成長率158%的驚人成長率，一舉躍升為國內汽車市場成長最快速的品牌(註1)！

其中，Kia品牌代表作The EV6純電智慧跨界休旅，更繼2022年之後，在2023年上半年蟬聯非豪華進口電動車品牌銷售冠軍(註2)！而開創全新GUV(Grand Utility Vehicle)級距的The Carnival全功能豪華休旅，’23年上半年也同樣繳出1,207台的領牌佳績，繼榮獲2023年車訊風雲獎「最佳進口大型MPV」的殊榮後，也一舉摘下2023年上半年同級進口MPV銷售冠軍(註3)！Kia持續推動「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，不僅帶動Kia的銷售成長動能，也同步提升了價值的成長。以6月Kia乘用車款的銷售領牌成績為例，訂價百萬以上的高端車型銷售占比已達86%，乘用車全車系銷售平均售價，也一舉拉高至近150萬元。

為回饋所有熱愛Kia的車迷朋友，Kia總代理台灣森那美起亞於今夏推出「Kia動 見美好」活動，邀請更多車迷朋友與Kia一同邁向永續移動的新生活：即日起至8月15日止，下訂任一乘用車款即獲得「首爾楓尚雙人遊」抽獎機會(註4)；7月1日至8月31日Kia乘用車夏季健檢同步開跑，Kia車主回廠消費同樣有機會獲得「首爾楓尚雙人遊」。

The EV6屢獲全球大獎，再獲2023年車訊風雲獎「年度風雲車」

The Kia EV6作為Kia的品牌代表作，以E-GMP全球電動車模組化平台打造，擁有超高速充電的效能、高續航里程等優勢，其中800V高壓電池系統最高充電效率更可達240kW，讓The EV6僅需18分鐘即可從10%充電至80%。The EV6上市以來屢獲全球各大獎項的肯定，在國內近日更奪得2023年車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」的雙冠肯定，不僅代表Kia在電動車的成果，更成為Kia擘劃未來永續移動藍圖的最重要基石。在近期所公布的2023年Time 100最具影響力公司，以公司的影響力、創新、野心跟成功各面向評比，The Kia EV6所掀起的電動車旋風，也讓Kia 美國分公司以唯一的美國汽車公司身分成功入選。

The Carnival全功能豪華休旅，榮登2023年上半年同級進口MPV銷售冠軍

The Carnival以「TRENDY DESIGN革新設計、LUXURY COMFORT 奢華舒適、PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」三大產品DNA，融合MPV的高乘載機能和SUV的運動風格元素，為車壇打造全新GUV(Grand Utility Vehicle)全功能豪華休旅，自上市後便屢獲層峰車主的肯定。2023年在Kia亞太總部的全力支援下，車輛供應也趨於穩定，2023年上半年累計銷售領牌已達1,207台，一舉榮登同級進口MPV銷售冠軍(註3)！熱烈的市場反應充分證明，The Carnival 足以撼動頂級旗艦休旅市場的強悍實力與不凡格局。The Carnival全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，搭配同級唯一BVM盲區顯影及BCA盲點導正輔助系統(註3) 、與多項完整的主被動安全配備，加上多機能全尺寸車室座椅變化，包含同級唯一可反向調整變化的第二排座椅(註3)，成為家庭最貼心且安全的陸上移動頭等艙。

The Picanto 精品時尚小車 / The Stonic跨界油電潮旅

Kia旗下的精品時尚小車The Picanto，以「自信CONFIDENT、自傲PROUD、自由FREE」 三大產品DNA打造，除了擁有亮眼外型、更以其時尚輕巧的車身尺碼，讓車主可輕鬆穿梭在都市狹窄巷弄中。不僅外型吸睛，The Picanto更以1,197c.c.的排氣量，享有稅金優勢，同時還繳出最佳18.3km/l的油耗(註5)，成為首購族的最佳選擇。The Picanto搭載FCW 前方碰撞警示系統、FCA 前方主動防撞輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道修正輔助系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)等，以豐富的主動安全配備守護車主的行車安全。

作為Kia首款導入1.0T 48V智慧油電動力的跨界油電潮旅The Stonic，不僅有出色的油耗表現，可提供最高達19.9km/l優異的節能表現(註6)，並同時擁有120ps/6000rpm最大馬力和 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力，搭配7速雙離合器自手排系統，不因節能而犧牲駕馭樂趣。安全配備更是一大亮點，The Stonic搭載主被動駕駛輔助系統，以 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)與RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統等，滿足消費者全方位的用車需求。

歡慶再創歷史新高紀錄，「Kia動 見美好」活動起跑

為感謝所有前瞻車主支持， Kia總代理台灣森那美起亞今夏推出「Kia動 見美好」活動：即日起至8月15日預約試駕任一乘用車款，即可獲贈Kia硬殼旅行包，下訂Kia任一乘用車款，還可參加韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」抽獎(價值7萬元) (註4)。另外針對Kia乘用車車主，Kia總代理台灣森那美起亞同步推出「Kia動 見美好」夏季健檢：於7月1日至8月31日，乘用車車主只要預約回廠，即享有車輛綜合檢查項目及空調系統共26項免費檢查，並享有免費的車輛防疫清潔。活動期間回廠消費，更有機會抽韓國首爾四天三夜自由行的「首爾楓尚雙人遊」(價值7萬元)(註7)。敬邀所有喜愛Kia的車迷朋友們，親臨全台展示中心感受Kia新世代車款的移動體驗，一同感受 「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」 的品牌精神。



註1：係指2023年上半年對比去年同期(2022年上半年)之年成長率，並以監理所公布之新車領牌數為準。

註2：非豪華進口電動車品牌係指以下品牌：Hyundai, Nissan, Peugeot, Subaru, Toyota, Opel

註3：同級距車款限定為以下車款：Toyota Sienna, Honda Odyssey

註4：活動網址 https://www.kiatw.com/2023_Summer_SP/

註5：能源效率測試值係依歐盟(1999/100/EC 指令及其後續修正指令，NEDC 行車型態) 測試方法所測得之結果。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值。

註6：能源效率測試值係依歐盟(1999/100/EC 指令及其後續修正指令，WLTC 行車型態) 測試方法所測得之結果。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際能源效率值常低於測試值。

註7：活動網址 https://www.kia.com/tw/util/promotion.detail.html?pageNum=1&pageSize=9&sc.promotionType=inProgress&sc.searchKey=&sc.searchType=title&sc.displayYn=Y&_charset_=UTF-8&sc.eventSeq=1109&articleNo=2