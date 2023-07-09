你上一次覺得「後悔」是什麼時候？問自己這三個問題，理解什麼是「自我覺察」

文：穗波心理師

自我覺察（self awareness），這個在心理學中常用的詞，以網路上呈現的說法來說，是指清楚知道或感受到自己現在的想法、情緒、行為，以及所處的環境，也可以說是專注於當下的能力。所以你是否有足夠的自我覺察能力呢？又如何運用這個能力來過生活？當我接續問以下三個問題，你的答案又是什麼？

你滿意自己目前的人生及生活嗎？ 你知道自己要的是什麼嗎？你知道你在做什麼嗎？ 你時時刻刻都不後悔嗎？

以上三問題和自我覺察有高相關，如果你回答的是肯定的答案，那麼你不用再看下去，你可以說是全然地能「掌握」自己的人生，注意我說的是掌握，不是掌控，因為生命中會遇到許多我們不能控制的事情。

如果你能用平等的方式，看待生命中時許多遭遇，不管高興快樂也好，憤怒悲傷也好，都是人生的滋味，加以品嚐，可能這些事情讓人五味雜陳，但都是人生經驗的一部份，那麼我認為你就已經達成上述三問題重要的部分。

在面對「生命中遇到不能控制的事」時，我贊成家族排列大師海寧格的看法，我認為合適的態度如下——若我們能如實地接受並且同意它的發生，並且越過這些不能控制的事，就不容易被這些事羈絆。

這些不能控制的事通常是不如意的事，比如沒考上或生大病或失去某人某事，如果我們困於這些事情，「一直」在埋怨自己的遭遇，「一直」檢討各種原因，然後陷於悔恨之中，我們很容易就跟這個遭遇的不如意事捆綁在一起，停滯不前不能往前。

當我們可以時時刻刻活在當下，這已經完成上述三問題的一半，這是對生命經驗的「接收」部分；另外一半，比較費力點，是對生命經驗的「主動執行」，是自己很清楚地在行動，想要達成你所要的，這種狀況的反例，是我曾經寫過的〈好好先生與好好小姐〉一文，當自己很能「自我覺察」自己的情況時，我會鼓勵大家婉轉地自我表達，這不僅僅是對自己生活的每一刻決定負責，也是讓別人有個參照點，明瞭你的意見。

我曾經在家暴加害人的處遇中，不時遇到一種情況，大部分發生在中老年人身上，他們滔滔不絕地說各種生活狀況，暗指他的伴侶（受害人）如何地在平常就對他很壞，我詢問他們結婚時不是愛著伴侶嗎？很多人會回答，這個婚姻是某某某親戚介紹的，說對方人不錯，要他娶對方，他沒多想，心想自己不是特別要什麼人就結婚了，哀歎自己根本就是不愛對方，可是已經過了三十年。

或是許多長輩，為了不跟後輩衝突，就說服自己為了和諧，答應後輩的請求，然後認為自己會遭受如此情況，完全是後輩所致，終至哀歎不已。

以上兩個例子在我看來，都是先放棄自己的自主權，把自己遭受到情況歸咎於別人，這樣子，生命會一天天虛弱無力，離憂鬱症愈來愈近。

因為自己的生命不是自己主動決定，而是被動地由他人決定，雖然美其名叫「個性隨和」、「配合度很好」，實則是放棄自己的生活決定權，我認為若我們說：「我是聽誰誰誰這樣說，才這麼做。」，也應該是：「我聽誰誰誰這樣說，而我決定贊同他的意見，所以是我決定這麼做的。」自己要很明白地為自己人生負責。

但是有人會有疑問，如果一個人在系統中，那他並不能為自己人生決定，因為他可能被迫如此做為，比如說在俄烏戰爭的士兵們，他們不想殺人，可是無法忠於自己。

我的解答是，回到上述人生的遭遇，我們遇到一個把自我選擇權限縮的人生景況，這種景況就像生大病或意外，而失去某部份生理功能，有很多的事情不能夠去達成，但我們同意及接受遇到這種景況，在這範圍內仍可做出自己的決定，比如在戰爭中，也可以選擇不𣈴準人開槍。

當然你有特定的信念，想反抗這種處境，比如戰爭被命令殺人，自己也要知道不配合可能的後果，我的意思是，你仍然是自己的主人，知道自己要什麼，知道自己在做什麼。

當自己一直是自己的主人時，你可以說是全然地在「掌握」自己的人生，為自己的人生負起責任，不後悔當下的每一刻。

雖然我們不知道自己會遇到什麼事，但在「自我覺察」之下，主動決定人生的每一刻，那麼我們不懐疑、不抱怨我們的人生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：人生要不後悔，問這三題

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九