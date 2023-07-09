你上一次覺得「後悔」是什麼時候？問自己這三個問題，理解什麼是「自我覺察」
我們想讓你知道的是
自己的生命不是自己主動決定，而是被動地由他人決定，雖然美其名叫「個性隨和」、「配合度很好」，實則是放棄自己的生活決定權，我認為若我們說：「我是聽誰誰誰這樣說，才這麼做。」也應該是：「我聽誰誰誰這樣說，而我決定贊同他的意見，所以是我決定這麼做的。」自己要很明白地為自己人生負責。
文：穗波心理師
自我覺察（self awareness），這個在心理學中常用的詞，以網路上呈現的說法來說，是指清楚知道或感受到自己現在的想法、情緒、行為，以及所處的環境，也可以說是專注於當下的能力。所以你是否有足夠的自我覺察能力呢？又如何運用這個能力來過生活？當我接續問以下三個問題，你的答案又是什麼？
- 你滿意自己目前的人生及生活嗎？
- 你知道自己要的是什麼嗎？你知道你在做什麼嗎？
- 你時時刻刻都不後悔嗎？
以上三問題和自我覺察有高相關，如果你回答的是肯定的答案，那麼你不用再看下去，你可以說是全然地能「掌握」自己的人生，注意我說的是掌握，不是掌控，因為生命中會遇到許多我們不能控制的事情。
如果你能用平等的方式，看待生命中時許多遭遇，不管高興快樂也好，憤怒悲傷也好，都是人生的滋味，加以品嚐，可能這些事情讓人五味雜陳，但都是人生經驗的一部份，那麼我認為你就已經達成上述三問題重要的部分。
在面對「生命中遇到不能控制的事」時，我贊成家族排列大師海寧格的看法，我認為合適的態度如下——若我們能如實地接受並且同意它的發生，並且越過這些不能控制的事，就不容易被這些事羈絆。
這些不能控制的事通常是不如意的事，比如沒考上或生大病或失去某人某事，如果我們困於這些事情，「一直」在埋怨自己的遭遇，「一直」檢討各種原因，然後陷於悔恨之中，我們很容易就跟這個遭遇的不如意事捆綁在一起，停滯不前不能往前。
當我們可以時時刻刻活在當下，這已經完成上述三問題的一半，這是對生命經驗的「接收」部分；另外一半，比較費力點，是對生命經驗的「主動執行」，是自己很清楚地在行動，想要達成你所要的，這種狀況的反例，是我曾經寫過的〈好好先生與好好小姐〉一文，當自己很能「自我覺察」自己的情況時，我會鼓勵大家婉轉地自我表達，這不僅僅是對自己生活的每一刻決定負責，也是讓別人有個參照點，明瞭你的意見。
我曾經在家暴加害人的處遇中，不時遇到一種情況，大部分發生在中老年人身上，他們滔滔不絕地說各種生活狀況，暗指他的伴侶（受害人）如何地在平常就對他很壞，我詢問他們結婚時不是愛著伴侶嗎？很多人會回答，這個婚姻是某某某親戚介紹的，說對方人不錯，要他娶對方，他沒多想，心想自己不是特別要什麼人就結婚了，哀歎自己根本就是不愛對方，可是已經過了三十年。
或是許多長輩，為了不跟後輩衝突，就說服自己為了和諧，答應後輩的請求，然後認為自己會遭受如此情況，完全是後輩所致，終至哀歎不已。
以上兩個例子在我看來，都是先放棄自己的自主權，把自己遭受到情況歸咎於別人，這樣子，生命會一天天虛弱無力，離憂鬱症愈來愈近。
因為自己的生命不是自己主動決定，而是被動地由他人決定，雖然美其名叫「個性隨和」、「配合度很好」，實則是放棄自己的生活決定權，我認為若我們說：「我是聽誰誰誰這樣說，才這麼做。」，也應該是：「我聽誰誰誰這樣說，而我決定贊同他的意見，所以是我決定這麼做的。」自己要很明白地為自己人生負責。
但是有人會有疑問，如果一個人在系統中，那他並不能為自己人生決定，因為他可能被迫如此做為，比如說在俄烏戰爭的士兵們，他們不想殺人，可是無法忠於自己。
我的解答是，回到上述人生的遭遇，我們遇到一個把自我選擇權限縮的人生景況，這種景況就像生大病或意外，而失去某部份生理功能，有很多的事情不能夠去達成，但我們同意及接受遇到這種景況，在這範圍內仍可做出自己的決定，比如在戰爭中，也可以選擇不𣈴準人開槍。
當然你有特定的信念，想反抗這種處境，比如戰爭被命令殺人，自己也要知道不配合可能的後果，我的意思是，你仍然是自己的主人，知道自己要什麼，知道自己在做什麼。
當自己一直是自己的主人時，你可以說是全然地在「掌握」自己的人生，為自己的人生負起責任，不後悔當下的每一刻。
雖然我們不知道自己會遇到什麼事，但在「自我覺察」之下，主動決定人生的每一刻，那麼我們不懐疑、不抱怨我們的人生。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：人生要不後悔，問這三題
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
瞭解更多「LG ThinQ」https://reurl.cc/N0NRp5