2023/07/04,
醫療

雲林縣登革熱7例全在古坑鄉，羅一鈞：病毒定序與台南不同，較偏印尼株

雲林縣登革熱7例全在古坑鄉，羅一鈞：病毒定序與台南不同，較偏印尼株
圖為雲林縣防疫人員已針對登革熱確診個案居住及工作地戶內外加強化學防治作業，並擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。｜Photo Credit: 雲林縣政府提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，依據國家蚊媒傳染病研究中心監測資料顯示，南高屏三縣市近期病媒蚊指數快速上升，登革熱傳播風險大幅增加。

（中央社）雲林縣登革熱確診再添1例，目前累計7例全集中古坑鄉，疾管署副署長羅一鈞今（4）日到古坑鄉向長者們宣導防疫口訣，強調防疫不分你我，中央與地方密切合作，盡速控制疫情。

疾管署檢驗確診，雲林縣昨（3）日已累計6例，皆居住古坑鄉，其中東和村2例、高林村1例及荷苞村3例；今日新增1例，個案居住地在荷苞村。

雲林縣政府衛生局今日在古坑鄉高林村辦公處舉行登革熱記者會，羅一鈞、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人高喊「巡倒清刷、消滅病媒蚊、社區總動員、大家作伙來」。

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Photo Credit: 中央社
雲林縣登革熱確診再添1例，目前已有7例全集中在古坑鄉，雲林縣長張麗善（拿輪胎者）4日示範防疫口訣「巡、倒、清、刷」4步驟，清除環境孳生源。

羅一鈞跟長輩們講述登革熱病媒蚊喜歡在清晨和黃昏時出沒，提醒民眾從事戶外活動要注意防蚊，此外住家或是農田儲水桶容易孳生孑孓，謹記口訣「巡倒清刷」。

羅一鈞接受媒體聯訪時表示，防疫不分你我，也不分中央地方，雲林縣的登革熱集中於古坑鄉，經研判病毒與台南不同，比較偏印尼株。

羅一鈞指出，中央目前調度22具噴藥機具和26人次到古坑鄉進行防疫措施，疾管署會密切與雲林縣政府合作，控制疫情。

羅一鈞提醒，年長者感染登革熱比較可能引發重症，請同住家人注意是否有出現登革熱相關病徵，如果有的話盡早就醫治療。

張麗善說，登革熱病毒為印尼株，呼籲在古坑鄉從事農務工作的外籍勞工能夠儘速出來配合衛生單位快篩，找出病源加以杜絕，避免疫情擴大。

縣府衛生局安排今日下午2時至4時在荷苞村提供快篩，相關資訊會請衛生所與公所公告。

此外，近日通報病例皆有荷苞山桐花公園活動史，因此古坑鄉公所宣布封園至9日，期盼能降低疫情擴散風險。

疾管署：全台病例數已達2017年同期以來最高

疾管署今日發布新聞稿指出，台灣上週（6月27日至7月3日）新增101例登革熱本土病例，個案居住地為台南市（92例）、雲林縣（6例）及高雄市（3例），包括台南市仁德區47例、東區36例、安南區3例、南區及善化區各2例、北區及永康區各1例，雲林縣古坑鄉6例，高雄市仁武區2例及鳳山區1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中52例女性、49例男性，發病日介於6月3日至7月2日。

疾管署表示，台南市新增病例多與目前疫情群聚區（台南市仁德區與東區交界）具關聯性，惟東區、安南區、北區及南區出現部分感染源待釐清個案，另高雄市新增3例病例均有台南市群聚區活動史，顯示台南市疫情持續升溫。

疾管署說明，雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與台南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

疾管署指出，目前全國病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔47%（81例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%），目前已累計4例重症病例住院治療中；另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼（15例）、馬來西亞（12例）、泰國（8例）、越南（7例）、馬爾地夫（4例）、菲律賓（4例）、印度（2例）及寮國（1例）移入。

疾管署特別提醒，年長者或有慢性病史為登革熱重症的高危險族群，戶外活動請做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。

疾管署呼籲，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，依據國家蚊媒傳染病研究中心監測資料顯示，南高屏三縣市近期病媒蚊指數快速上升，登革熱傳播風險大幅增加。

疾病管制署呼籲，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，任何會積水的物品都可能孳生病媒蚊，請民眾主動動手整頓家戶內外環境，避免堆置戶外的物品於雨後形成孳生源，同時落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有積水容器，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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