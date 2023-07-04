蘇澳出發2小時就到日本！游錫堃率團破冰直航沖繩與那國島，樂見未來更多組團出航
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過去到沖繩旅遊的遊客，因為交通不便，很少會到與那國島旅遊，立法院長游錫堃今（4）日自宜蘭蘇澳港展開「破冰之旅」赴與那國島考察，單趟船程僅約2小時，未來也可能陸續開團。不過由於島上目前飯店只有200間房間，觀光基礎設施建構還需要一段時間。
為促進台灣與日本觀光，立法院長游錫堃今（4）日上午在立委游毓蘭、陳玉珍、林淑芬、秘書長林志嘉、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲等人陪同下，從蘇澳港通關登船，展開破冰直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線之旅。
沖繩與那國島是日本最西端領土，距宜蘭蘇澳僅111公里，國人過去要前往與那國島，必須先搭機飛沖繩的那霸，再轉國內線至石垣島，並從石垣島搭船才能抵達與那國島，路程非常遙遠，不過台日近期積極接洽推動直航，立法院長游錫堃今日自宜蘭蘇澳港展開「破冰之旅」赴與那國島考察，單趟船程僅約2小時。
游錫堃登船前表示，相當感謝台灣從中央部會到地方政府都相當此次大力支持該行程，與那國島距蘇澳僅111公里，但過去由於戒嚴海禁，中間往來不便而中斷兩地往返交流。他認為如此近的距離，兩邊應該可以有更多的往來。
游錫堃指出，日本1億2000萬的人口，只要有1%的人願意到日本極西之地與那國島，再引導他們來蘇澳旅遊，最後由台灣返日，反而是一條更為方便的路線。而對於每年約200萬的訪台旅客，如有1%的人願意花一天一夜的時間由蘇澳航行到與那國島旅遊，之後再返回宜蘭，對於宜蘭本地的觀光也大有助益。
游錫堃透露，最近在媒體宣導下，已經有20多個同鄉會團體向他詢問該路線行程，表達參加意願。未來如果民間旅行社踩線後安排出妥適價錢合理的行程，相信很快會有第二團甚至第三團出航。
游錫堃於當地時間中午12點（台灣時間11點）順利抵達與那國町祖納港，在完成入境手續後，隨即前往午宴會場，受到那國町町長糸數健一、自民黨眾議員島尻安伊子與西銘恆三郎的歡迎。
糸數健一表示，此行是歷史性的重要時刻，從二戰前到二戰結束後，與那國町與台灣一直都有緊密連繫，可以說沒有台灣，就沒有與那國町的經濟發展。因此，他們的祖輩都一直告誡需與台灣維持良好關係。糸數健一說，41年前與那國町的前輩也曾致力推動與台灣花蓮締結為姐妹市，但礙於日本政府對兩地所設的交流門檻甚高，兩邊互動有限，因此，他很感激游院長此次推動直航成行。
眾議員西銘恆三郎則指出，與那國町與花蓮市、石垣市與蘇澳鎮的姊妹市關係長達40年，持續交流很重要。根據日本《NHK》，除了蘇澳直航，與那國島姐妹市花蓮預計在明年3月也會推動兩地的高速船試航。
我國觀光局長張錫聰表示，過去到沖繩旅遊的遊客，很少會到與那國島旅遊，包括他個人雖然曾經也有想過造訪與那國島，無奈交通不便，最後未能成行。張錫聰說，透過與那國町觀光協會所提供的解說資料，相信對台灣觀光業界、宜蘭縣林縣長所率領的宜蘭縣觀光協會以及觀光局號召的觀光旅遊團體均有重大意義，也讓雙方交流有更進一步發展的機會。
訪團出發前往西崎「日本最西端の碑」，由「日華議員懇談會」會長古屋圭司親自陪同。古屋圭司稍後在推特上表示，「台灣的立法院長游錫堃一行今天搭船抵達與那國島，雙方一同在島上視察相距僅110公里的台灣，日華懇的國會議員們將與游院長等人一同搭船前往台灣。彼此內心銘記故總理（首相）安倍晉三所說的『台灣有事，日本有事』。」古屋圭司下午隨同游錫堃搭船返回蘇澳，預計明（5）日將與蔡總統見面。
游錫堃返回蘇澳後也召開記者會，表示此行偕同台灣官員、旅遊業者約99人，其中來自台灣的觀光業者就有40幾人，希望藉這個觀光踩線的成功，未來促蘇澳鎮和與那國町的觀光發展，也促台日兩國觀光互動更好、振興產業。
不過游錫堃表示，與那國島是一個町，當地人口只有1600多人，目前旅館房間只有200間，這次觀光踩線提供機會，如果未來有市場、有客源，就會有人去投資，這次去觀光業者的反應非常好，但觀光基礎設施需要一段時間，「剛開始沒有辦法讓很多人去」。
與那國島鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），日本政府近年不斷在島上加強防禦工事，游錫堃的造訪可能會激怒中國，我國國防部今日上午一共偵測24架次的共機在台海周邊活動。不過游錫堃今日強調，觀光踩線之旅具有三個意義，觀光踩線、直航破冰與國會外交。
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核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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