蘇澳出發2小時就到日本！游錫堃率團破冰直航沖繩與那國島，樂見未來更多組團出航

為促進台灣與日本觀光，立法院長游錫堃今（4）日上午在立委游毓蘭、陳玉珍、林淑芬、秘書長林志嘉、宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮長李明哲等人陪同下，從蘇澳港通關登船，展開破冰直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線之旅。

沖繩與那國島是日本最西端領土，距宜蘭蘇澳僅111公里，國人過去要前往與那國島，必須先搭機飛沖繩的那霸，再轉國內線至石垣島，並從石垣島搭船才能抵達與那國島，路程非常遙遠，不過台日近期積極接洽推動直航，立法院長游錫堃今日自宜蘭蘇澳港展開「破冰之旅」赴與那國島考察，單趟船程僅約2小時。

游錫堃登船前表示，相當感謝台灣從中央部會到地方政府都相當此次大力支持該行程，與那國島距蘇澳僅111公里，但過去由於戒嚴海禁，中間往來不便而中斷兩地往返交流。他認為如此近的距離，兩邊應該可以有更多的往來。

游錫堃指出，日本1億2000萬的人口，只要有1%的人願意到日本極西之地與那國島，再引導他們來蘇澳旅遊，最後由台灣返日，反而是一條更為方便的路線。而對於每年約200萬的訪台旅客，如有1%的人願意花一天一夜的時間由蘇澳航行到與那國島旅遊，之後再返回宜蘭，對於宜蘭本地的觀光也大有助益。

游錫堃透露，最近在媒體宣導下，已經有20多個同鄉會團體向他詢問該路線行程，表達參加意願。未來如果民間旅行社踩線後安排出妥適價錢合理的行程，相信很快會有第二團甚至第三團出航。

游錫堃於當地時間中午12點（台灣時間11點）順利抵達與那國町祖納港，在完成入境手續後，隨即前往午宴會場，受到那國町町長糸數健一、自民黨眾議員島尻安伊子與西銘恆三郎的歡迎。

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糸數健一表示，此行是歷史性的重要時刻，從二戰前到二戰結束後，與那國町與台灣一直都有緊密連繫，可以說沒有台灣，就沒有與那國町的經濟發展。因此，他們的祖輩都一直告誡需與台灣維持良好關係。糸數健一說，41年前與那國町的前輩也曾致力推動與台灣花蓮締結為姐妹市，但礙於日本政府對兩地所設的交流門檻甚高，兩邊互動有限，因此，他很感激游院長此次推動直航成行。

眾議員西銘恆三郎則指出，與那國町與花蓮市、石垣市與蘇澳鎮的姊妹市關係長達40年，持續交流很重要。根據日本《NHK》，除了蘇澳直航，與那國島姐妹市花蓮預計在明年3月也會推動兩地的高速船試航。

我國觀光局長張錫聰表示，過去到沖繩旅遊的遊客，很少會到與那國島旅遊，包括他個人雖然曾經也有想過造訪與那國島，無奈交通不便，最後未能成行。張錫聰說，透過與那國町觀光協會所提供的解說資料，相信對台灣觀光業界、宜蘭縣林縣長所率領的宜蘭縣觀光協會以及觀光局號召的觀光旅遊團體均有重大意義，也讓雙方交流有更進一步發展的機會。

訪團出發前往西崎「日本最西端の碑」，由「日華議員懇談會」會長古屋圭司親自陪同。古屋圭司稍後在推特上表示，「台灣的立法院長游錫堃一行今天搭船抵達與那國島，雙方一同在島上視察相距僅110公里的台灣，日華懇的國會議員們將與游院長等人一同搭船前往台灣。彼此內心銘記故總理（首相）安倍晉三所說的『台灣有事，日本有事』。」古屋圭司下午隨同游錫堃搭船返回蘇澳，預計明（5）日將與蔡總統見面。

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Photo Credit: 立法院 游錫堃搭船抵達與那國島，「日華議員懇談會」會長古屋圭司親自迎接。

游錫堃返回蘇澳後也召開記者會，表示此行偕同台灣官員、旅遊業者約99人，其中來自台灣的觀光業者就有40幾人，希望藉這個觀光踩線的成功，未來促蘇澳鎮和與那國町的觀光發展，也促台日兩國觀光互動更好、振興產業。

不過游錫堃表示，與那國島是一個町，當地人口只有1600多人，目前旅館房間只有200間，這次觀光踩線提供機會，如果未來有市場、有客源，就會有人去投資，這次去觀光業者的反應非常好，但觀光基礎設施需要一段時間，「剛開始沒有辦法讓很多人去」。

與那國島鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），日本政府近年不斷在島上加強防禦工事，游錫堃的造訪可能會激怒中國，我國國防部今日上午一共偵測24架次的共機在台海周邊活動。不過游錫堃今日強調，觀光踩線之旅具有三個意義，觀光踩線、直航破冰與國會外交。



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核稿編輯：楊士範