批評鄭宜農的「台語糾察隊」，你們的霸凌只是變相展示「不會說台語就安靜不然就等著被罵」
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鄭宜農的作品是嘗試讓台語流行化，特別是鄭不會說台語，這會讓更多不會說台語的人有機會更願意學習台語，但許多批評者的作法，完全就是在傷害有心想使用台語的人。都說講台語的人越來越少了，確定要一直這樣的高姿態，把台語初學者們通通嚇跑嗎？
文：施景耀
我說真的為什麼講台語的人越變越少，因為大環境根本不鼓勵人說台語，整天網路上一堆台語糾察隊，光看到一個字講錯，就好像是犯了什麼天條一樣，要放大十倍聲量譴責，請問誰還敢學台語？
週末金曲獎鄭宜農獲得最佳台語專輯和最佳台語女歌手，因為致詞沒有講台語，網路上被大量抨擊後，讓我產生的感想，一個不會說台語的人，但還願意使用台語創作的人，最後被一堆精通台語的人圍攻「你沒講台語 = 假台語人 = 你很糟糕」，你們的作法只是在跟這個社會展示「不會說台語就安靜不然會被罵被笑」。
甚至進一步的說，台語圈平常最詬病的那些影視作品，就是把台語都當成是粗俗語言或是負面印象在使用的形象，而鄭的作品是嘗試讓台語流行化，特別是鄭不會說台語，這會讓更多不會說台語的人有機會更願意學習台語，但許多批評者的作法，完全就是在傷害有心想使用台語的人。
都說講台語的人越來越少了，確定要一直這樣的高姿態，把台語初學者們通通嚇跑嗎？最後台語變成了傳說中的一種高尚語言，但沒有人會使用，這就是各位整天在網路抓台語毛病的人希望的未來嗎？
我就是那種台北長大，家人講台語但從小跟我講華語的人，所以我很會聽但沒有很會說，在我演講或導覽時我都會試著講一些符合情境的台語，但是唯獨在網路上我會再三斟酌「要不要用台語」。
因為我就是這種才正想把講台語學好，就被台語糾察隊們嚇跑的其中一位。
上個月公視台語台的一個節目，邀請我用台語導覽介紹艋舺，我一開始是非常恐懼的，因為我知道我台語口說沒有很好，雖然日常對話我都還算ok，但要換到專業模式，那不是隨便準備兩下就能上場的，而且講的離離落落還可能被攻擊一番。
最後是節目組鼓勵我，台語台就是希望大家講台語，講的不好沒關係，沒有全場講台語也沒關係，就是希望鼓勵大家都來講，我最後才願意讓節目拍我的。
啊我就怕被罵啊。
一個好的教育，永遠是鼓勵勝過譴責的，你各位遇到發音不標準的外國人，幾乎沒有太多台灣人會笑他，只會站在鼓勵的立場說好棒喔，有人願意學台灣話，那為什麼換成台灣人時，就變成了責備取代鼓勵了？
最後只說一句話，作為使用台語的支持者，今天我只聽鄭宜農的《水逆》。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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