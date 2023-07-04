2023/07/04,
印太

旅遊人口回升又遇旱季雨量少，泰國蘇美島陷缺水危機

旅遊人口回升又遇旱季雨量少，泰國蘇美島陷缺水危機
泰國蘇美島。Photo Credit:GettyImages

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近期疫情趨緩使得泰國蘇美島旅遊人數回升，但今年因旱季以及聖嬰現象造成降雨量大幅減少，使蘇美島陷入了嚴重的缺水危機。當局表示正在積極處理缺水問題，並期望將缺水危機對島上旅遊業造成的衝擊降至最低。

綜合《曼谷郵報》與《thethaiger》報導，泰國旅遊勝地蘇美島因為降雨量減少，以及旅遊業復甦所導致用水需求增加，陷入了嚴重的缺水危機。

蘇美島以白色沙灘、風景優美的寺廟和豪華度假村而聞名，但在每年的3月至5月的旱季經常面臨淡水短缺的問題，尤其現今正逢與降雨量減少有關的聖嬰年，導致今年更嚴重的缺水。

島上的Phru Na Mueang和Phru Krajud水庫，以及著名的 Hin Lard瀑布水位均大幅下降，可用淡水總量也隨之持續減少，目前島上的淡水資源僅夠維持當地居民約30天的用量。

蘇美島旅遊協會主席Ratchaporn Poonsawat表示，水資源短缺的情況不斷惡化可能會迫使旅遊業業者額外購買淡水，從而導致運營成本飆升。他說：「因為水資源短缺不斷增加的成本，也可能對島上飯店工作人員的生計產生不利影響。如果水資源繼續枯竭，旅遊業相關從業人員可能會被迫承擔更高的生活成本。」

在過去的5個月裡，蘇美島至少接待了100萬名來自世界各地的遊客，因此Poonsawat也擔憂，持續的乾旱會對暑期的旅遊業造成巨大的影響，尤其下半年即將進入旅遊旺季。

據《衛報》報導，新冠疫情期間，蘇美島上的飯店、別墅等可用房間數量降至僅 5千間，但隨著疫情趨緩，此數字已恢復至2萬5千間，與2019年相同。但旅遊業非但沒有從遊客數量的回升中受益，反而不得不花費額外的成本購買水資源。

研究蘇美島節水措施的法政大學助理教授Kannapa Pongponrat Chieochan博士認為，淡水資源短缺的根源在於規劃不善。她表示由於泰國各地的人口不斷湧入蘇美島從事旅遊相關工作，造成人口大幅增長，但島上讀基礎設施一直難以跟上人口的規模。

「蘇美島有很多水療中心，例如泳池、別墅。我的研究發現大公司、大飯店、四星級或五星級度假村、豪華度假村等都會消耗大量的水，而且這類房產周圍的社區都面臨著供水不足的問題，因為水都被抽入度假村。」她說，並補充，雖然大企業有能力支付水車的供應費用，但相較之下小型經營者和當地人更容易受到傷害。

缺水也造成當地人民生活上的不便，自來水流量的不規律導致他們需要支付 250至300泰銖（新台幣222.5至267元）才能購買約2千公升的日常用水。

由於降雨不足和旅遊業復甦為島上的物資供應帶了巨大的壓力，蘇美島副市長Sutham Samthong呼籲公眾節省使用水資源，他說：「我想呼籲人們節約用水，如果我們互相幫助，就能渡過難關。」

Samthong也表示蘇美島每天需要3萬立方米的水，當局正在積極處理缺水問題，水資源將通過水下管道從大陸的素叻府運至島上供民眾使用，其餘部分將使用水庫供應。

「我們正在努力解決這個問題。 我們不希望省級或上宣布蘇美島是缺水災區。」他說。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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