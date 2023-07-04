旅遊人口回升又遇旱季雨量少，泰國蘇美島陷缺水危機
我們想讓你知道的是
近期疫情趨緩使得泰國蘇美島旅遊人數回升，但今年因旱季以及聖嬰現象造成降雨量大幅減少，使蘇美島陷入了嚴重的缺水危機。當局表示正在積極處理缺水問題，並期望將缺水危機對島上旅遊業造成的衝擊降至最低。
綜合《曼谷郵報》與《thethaiger》報導，泰國旅遊勝地蘇美島因為降雨量減少，以及旅遊業復甦所導致用水需求增加，陷入了嚴重的缺水危機。
蘇美島以白色沙灘、風景優美的寺廟和豪華度假村而聞名，但在每年的3月至5月的旱季經常面臨淡水短缺的問題，尤其現今正逢與降雨量減少有關的聖嬰年，導致今年更嚴重的缺水。
島上的Phru Na Mueang和Phru Krajud水庫，以及著名的 Hin Lard瀑布水位均大幅下降，可用淡水總量也隨之持續減少，目前島上的淡水資源僅夠維持當地居民約30天的用量。
蘇美島旅遊協會主席Ratchaporn Poonsawat表示，水資源短缺的情況不斷惡化可能會迫使旅遊業業者額外購買淡水，從而導致運營成本飆升。他說：「因為水資源短缺不斷增加的成本，也可能對島上飯店工作人員的生計產生不利影響。如果水資源繼續枯竭，旅遊業相關從業人員可能會被迫承擔更高的生活成本。」
在過去的5個月裡，蘇美島至少接待了100萬名來自世界各地的遊客，因此Poonsawat也擔憂，持續的乾旱會對暑期的旅遊業造成巨大的影響，尤其下半年即將進入旅遊旺季。
據《衛報》報導，新冠疫情期間，蘇美島上的飯店、別墅等可用房間數量降至僅 5千間，但隨著疫情趨緩，此數字已恢復至2萬5千間，與2019年相同。但旅遊業非但沒有從遊客數量的回升中受益，反而不得不花費額外的成本購買水資源。
研究蘇美島節水措施的法政大學助理教授Kannapa Pongponrat Chieochan博士認為，淡水資源短缺的根源在於規劃不善。她表示由於泰國各地的人口不斷湧入蘇美島從事旅遊相關工作，造成人口大幅增長，但島上讀基礎設施一直難以跟上人口的規模。
「蘇美島有很多水療中心，例如泳池、別墅。我的研究發現大公司、大飯店、四星級或五星級度假村、豪華度假村等都會消耗大量的水，而且這類房產周圍的社區都面臨著供水不足的問題，因為水都被抽入度假村。」她說，並補充，雖然大企業有能力支付水車的供應費用，但相較之下小型經營者和當地人更容易受到傷害。
缺水也造成當地人民生活上的不便，自來水流量的不規律導致他們需要支付 250至300泰銖（新台幣222.5至267元）才能購買約2千公升的日常用水。
由於降雨不足和旅遊業復甦為島上的物資供應帶了巨大的壓力，蘇美島副市長Sutham Samthong呼籲公眾節省使用水資源，他說：「我想呼籲人們節約用水，如果我們互相幫助，就能渡過難關。」
Samthong也表示蘇美島每天需要3萬立方米的水，當局正在積極處理缺水問題，水資源將通過水下管道從大陸的素叻府運至島上供民眾使用，其餘部分將使用水庫供應。
「我們正在努力解決這個問題。 我們不希望省級或上宣布蘇美島是缺水災區。」他說。
新聞來源：
- Taps run dry on Thai island as tourism boom worsens water shortage（衛報）
- Freshwater shortage hits Samui（曼谷郵報）
- Water crisis grapples Koh Samui as rising tourist demands amplify freshwater shortage（Thaiger）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。