班克斯來了！《垃圾桶中的愛》—本世紀最具代表性的當代藝術作品，當代館長：「提出什麼樣的重要討論？」
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由知名塗鴉藝術家班克斯創作，被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品之一的《垃圾桶中的愛》 ，今年7月1日至8月13日在當代館登場。而當代館館長駱麗真也解釋了此檔展覽的核心概念——「倡議關於在台灣發聲的一個自由的地方」。
由班克斯（Banksy）創作，被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品之一的《垃圾桶中的愛》 （Love is in the Bin），今年7月1日至8月13日在台北當代藝術館（以下簡稱當代館）登場。
本展也於6月30日週五舉辦開幕記者會，記者會席間，當代館館長駱麗真致詞並解釋此檔展覽的核心概念。
駱麗真表示：「當代館多年來，回應當下社會議題所做的各種展覽，包括政治、人權、性別、環境等等，其實都做了非常多的好展覽，這跟班克斯的精神——在社會議題或者道德觀的環節上，的理念是非常契合的。」
駱麗真進一步提到，「當代館成為《垃圾桶中的愛》世界巡迴首展的第一站，除了非常榮幸之外，其實也是一個倡議，倡議關於在台灣發聲的一個自由的地方。」
事實上，當代館在籌備《垃圾桶中的愛─班克斯》展覽的時間非常有限，駱麗真也提及，接到展覽邀約時，其實是4月中，而展覽定檔就在暑期的7月1日，因此在籌備期間的壓力非常大，尤其是相關的圖像、文字、影片等授權，都需要和班克斯的授權機構Pest Control Office不斷來回溝通，並取得同意，「這個部分當代館在向國際學習，如何從一個展覽之中更完美、更照顧到藝術家、收藏方以及協助方等等的權利，而這個展有各界的幫忙，才能在短時間內成形」，駱麗真如是說。
班克斯的作品《垃圾桶中的愛》（Love is in the Bin）要從《女孩與氣球》（Girl with Balloon）說起。
2018年於倫敦蘇富比拍賣會現場，出現了班克斯的作品《女孩與氣球》，描繪一位小女孩伸長著手指向一顆飛離的心型紅氣球，而在此件作品落槌售出時刻，隱藏在畫框內的碎紙裝置即被啟動，作品下半部被碎成條狀，此舉誕生了首件於拍賣會現場創作的藝術作品，班克斯也透過媒體宣布這是其一手主導的行為，而這件被切碎下半部的畫作成為一件全新作品，並更名為《垃圾桶中的愛》。
根據當代館指出，班克斯自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現，凸顯了其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題，傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思，憑藉藝術創作傳達個人理念，人人都可以是班克斯。
此次展覽，作品即聚焦《垃圾桶中的愛》，駱麗真表示：「保證是原件，觀眾可以近距離地看到這個作品，除了正面之外，也包含碎到一半的狀態，以及背面的簽名等等，而我們希望大家聚焦在這件作品，如何從《女孩與氣球》變成《垃圾桶中的愛》的轉變過程。」
駱麗真進一步補充：「這件作品的樣態，對當代藝術到底提出了什麼樣的重要討論？」
至於本次展覽採取線上預約免費參觀，展覽期間也將舉辦兩場座談，7月1日以「人人都是班克斯」為題，希望藉此帶領大家一同認識班克斯以及他作品所產生的影響力；7月8日以「如果是真的？」的假設出發，探索藝術創作和再創作，如何翻攪當代藝術中的觀看與討論。
而關於展覽採取預約免費參觀的方式進行，駱麗真解釋：「大家都知道當代館是一個鄰里共構的藝術館，但鄰近台北車站，我們也有很多國際的訪客，所以我們觀眾的組成多元，而我們希望藉由這次重量級的國際藝術家，以及這個充滿討論的作品，也讓過去比較少進入美術館的觀眾近來觀展，讓更多的觀眾願意進入當代藝術的殿堂，能夠看看這麼重要的作品。」
展覽資訊
- 展覽名稱：《垃圾桶中的愛─班克斯》
- 展覽日期：2023/7/1-8/13
- 展覽地點：台北當代藝術館MoCA Studio（台北市長安西路39號）
- 開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一休館）
- 預約網站： ACCUPASS活動通系統（現場候補：視展間容留人數，開放現場無預約的觀眾入場）
- 更多詳細預約資訊與入場須知，詳見當代館官網與Facebook粉絲專頁。
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核稿編輯：楊士範
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
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6月是個準備出去玩的月份。
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位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。