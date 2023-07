班克斯來了！《垃圾桶中的愛》—本世紀最具代表性的當代藝術作品，當代館長：「提出什麼樣的重要討論？」

由班克斯(Banksy)創作,被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品之一的《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin),今年7月1日至8月13日在台北當代藝術館(以下簡稱當代館)登場。

本展也於6月30日週五舉辦開幕記者會,記者會席間,當代館館長駱麗真致詞並解釋此檔展覽的核心概念。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 駱麗真

駱麗真表示:「當代館多年來,回應當下社會議題所做的各種展覽,包括政治、人權、性別、環境等等,其實都做了非常多的好展覽,這跟班克斯的精神——在社會議題或者道德觀的環節上,的理念是非常契合的。」

駱麗真進一步提到,「當代館成為《垃圾桶中的愛》世界巡迴首展的第一站,除了非常榮幸之外,其實也是一個倡議,倡議關於在台灣發聲的一個自由的地方。」

事實上,當代館在籌備《垃圾桶中的愛─班克斯》展覽的時間非常有限,駱麗真也提及,接到展覽邀約時,其實是4月中,而展覽定檔就在暑期的7月1日,因此在籌備期間的壓力非常大,尤其是相關的圖像、文字、影片等授權,都需要和班克斯的授權機構Pest Control Office不斷來回溝通,並取得同意,「這個部分當代館在向國際學習,如何從一個展覽之中更完美、更照顧到藝術家、收藏方以及協助方等等的權利,而這個展有各界的幫忙,才能在短時間內成形」,駱麗真如是說。

班克斯的作品《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)要從《女孩與氣球》(Girl with Balloon)說起。

2018年於倫敦蘇富比拍賣會現場,出現了班克斯的作品《女孩與氣球》,描繪一位小女孩伸長著手指向一顆飛離的心型紅氣球,而在此件作品落槌售出時刻,隱藏在畫框內的碎紙裝置即被啟動,作品下半部被碎成條狀,此舉誕生了首件於拍賣會現場創作的藝術作品,班克斯也透過媒體宣布這是其一手主導的行為,而這件被切碎下半部的畫作成為一件全新作品,並更名為《垃圾桶中的愛》。

根據當代館指出,班克斯自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現,凸顯了其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題,傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思,憑藉藝術創作傳達個人理念,人人都可以是班克斯。

此次展覽,作品即聚焦《垃圾桶中的愛》,駱麗真表示:「保證是原件,觀眾可以近距離地看到這個作品,除了正面之外,也包含碎到一半的狀態,以及背面的簽名等等,而我們希望大家聚焦在這件作品,如何從《女孩與氣球》變成《垃圾桶中的愛》的轉變過程。」

駱麗真進一步補充:「這件作品的樣態,對當代藝術到底提出了什麼樣的重要討論?」

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《垃圾桶中的愛─班克斯》於當代館展間

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《垃圾桶中的愛》作品背面

至於本次展覽採取線上預約免費參觀,展覽期間也將舉辦兩場座談,7月1日以「人人都是班克斯」為題,希望藉此帶領大家一同認識班克斯以及他作品所產生的影響力;7月8日以「如果是真的?」的假設出發,探索藝術創作和再創作,如何翻攪當代藝術中的觀看與討論。

而關於展覽採取預約免費參觀的方式進行,駱麗真解釋:「大家都知道當代館是一個鄰里共構的藝術館,但鄰近台北車站,我們也有很多國際的訪客,所以我們觀眾的組成多元,而我們希望藉由這次重量級的國際藝術家,以及這個充滿討論的作品,也讓過去比較少進入美術館的觀眾近來觀展,讓更多的觀眾願意進入當代藝術的殿堂,能夠看看這麼重要的作品。」

展覽資訊

展覽名稱:《垃圾桶中的愛─班克斯》

展覽日期:2023/7/1-8/13

展覽地點:台北當代藝術館MoCA Studio(台北市長安西路39號)

開放時間:週二至週日10:00-18:00(每週一休館)

預約網站: ACCUPASS活動通系統(現場候補:視展間容留人數,開放現場無預約的觀眾入場)

更多詳細預約資訊與入場須知,詳見當代館官網與Facebook粉絲專頁。

