【動畫】鋼彈迷父親看《水星的魔女》：跨越父母有意無意設下的框架，期許女兒成為獨立自主的存在
我們想讓你知道的是
為人父母，很難討厭普洛斯佩拉跟其他水星裡的父母，他們都有不盡人意、堅持己見跟孩子衝突的那一面，可是都也展現最真誠的愛；放在現實也是如此，如果我是戴林特，我能做得跟他一樣好嗎？如果我的孩子背判我，我還能跟薩里烏斯完全不忿恨地接受這一切嗎？
文：鍾效京
（有劇情雷，在意者慎入）
對個人來說，《水星的魔女》是生女兒後第一次追鋼彈，也因為自己有了女兒，對這部作品有一些深刻的感動。帶入感也特別強。第零話播出時女兒才剛出生，當時看到爸爸奈帝姆為了救妻子跟女兒捨身衝出時，心有戚戚焉地念著如果是自己，應該也會做一樣的事。
我也算是從小看鋼彈到大的老骨頭了，製作人岡本拓也曾說《水星》是拍給年輕世代的鋼彈作品，但我認為《水星》同樣也是拍給老粉絲的作品——特別是跟我同世代、或甚至比我年長，已有兒女的鋼彈粉。原因無他，這是歷史上以「親子和解」為劇情核心主軸而且還很成功的鋼彈。
過去親子之情在部分鋼彈作品扮演很重要的元素，但就算很重要也不是最核心那部分，而且中間多半充滿衝突、破碎與苦澀。
像宇宙世紀裡，初代阿姆羅訣別母親那一段舉足親重，藉由拋棄跟媽媽的親子之情，阿姆羅一口氣邁向戰爭急速成長了許多；到了Z則變本加厲，卡蜜兒不只把父母醜陋盡收眼底，甚至雙親最後還是因自己的魯莽而死。後來的F91甚至還出現弒父情節。作為終點作品，這種情形到了《UC》終於有了點改善，巴納吉雖是私生子但被父親秘密保護並在最後交付獨角獸，達成了合解；不過親子仍然不是《UC》主軸，人類的可能性才是。
有沒有把重點放在親子的鋼彈作品？有，那就是一路強調家族三代傳承的AGE。
AGE第一代主角菲利特跟夏亞媽普洛斯佩拉一樣扭曲、一樣憎恨世界，但後面阿瑟姆、奇歐在劇中的說服力很薄弱，也沒有明顯的精神成長。（說來說去，反而G成了《水星》之前親子關係最和諧的鋼彈？）
《水星》帶觀眾一起癒合在劇中與劇外的傷口
進入正題，《水星》可貴之處在於刻畫親子關係關的外觀雖然誇張，但核心部份卻很真實且令人動容。
《水星》有四段代表不同類型的親子關係，一般人覺得最像真實狀況的，可能是米奧琳涅跟戴林格，戴林格就是那種標準的「我都是為你好」的傳統嚴父，平常嘴巴冷酷不留情，但認真談到生意時還是會好好推孩子一把，第一季跟米奧琳涅和解時時間也早，也跟其他三段親子關係相對沒那麼戲劇化；所以後來第二季主要是看米奧琳涅如何走出戴林格不一樣的路。
薩里烏斯跟沙迪克這段其實很單向，陰謀家沙迪克是劇中意義上對父親最叛逆的孩子，但薩里烏斯稱得上劇中表現氣度最大的父親，整段劇情就是「父親原諒蠢兒子」的故事，就算綁架自己、利用自己，薩里烏斯對沙迪克依然願意稱他為「傻兒子」，而且還願意替兒子、集團一肩擔起所有責任，不過這世上願意為無條件原諒兒女、甚至主動為兒女犧牲的父母，並不在少數啊。
古爾是劇中最像傳統機器人動畫主角的角色，也因此他的親子關係也是最被戲劇化的，他爸也跟戴林格類似是那種傳統幫兒女鋪好路的父親，輸了決鬥把古爾逐出宿舍、退學一方面雖然嚴厲，但也幫他準備好後路退，被古爾誤殺沒任何怨言反而吐出「我一直在找你」十足表現父愛。
真實世界裡當然沒有人動不動弒父，但人總有用言語跟行動傷害自己父母、後悔不已的時候，古爾後來整整花了15話一集走出弒父的痛，其實也是在帶觀眾一起癒合在劇中與劇外的傷口。
但當然，作為主角，蘇雷塔跟母親普洛斯佩拉、活在機器裡的姊姊艾利之間複雜的情感與成長，才是本劇最深刻的部份。普洛斯佩拉臉上的面具依循鋼彈傳統，一出場就告訴我們她是復仇者、是反派，一開始暗示觀眾她正在利用蘇雷塔、總有一天會跟蘇雷塔為敵。
她利用蘇雷塔這件事情的最高峰就在第一季結尾，相信觀眾的心情跟米奧琳涅都一樣：怎麼蘇雷塔可以聽媽媽的話到這種程度？聽到可以若無其事地笑著殺人？普洛斯佩拉到底要把她當人偶到什麼地步才甘心？
還有，劇情後面到底這對母女會怎麼反目？最後會是人倫大悲劇嗎？
為人父母，很難討厭普洛斯佩拉跟其他水星裡的父母
普洛斯佩拉並沒有選擇真正意義上的復仇，她沒有一股腦的把所有怒氣宣洩在戴林格父女要他們血債血還。為了讓困在風靈裡的艾利獲得自由，甚至選擇與仇人合作開發寂靜零號，那份母愛在旁人眼裡很危險、很扭曲，但出發點卻能體會：誰不希望自己的兒女獲得自由？
另一個無法真正討厭普洛斯佩拉的點是：她到後期依然對蘇雷塔有真正溫柔的一面。雖然說不帶上蘇雷塔是艾莉的建議，但普洛斯佩拉也深知登上寂靜零號等於與世界為敵，沒有選擇把這份重擔強壓在蘇雷塔身上，而是放開長久以來的控制，將蘇雷塔（強行）推向屬於凡人的幸福。
為人父母，很難討厭普洛斯佩拉跟其他水星裡的父母，他們都有不盡人意、堅持己見跟孩子衝突的那一面，可是都也展現最真誠的愛；放在現實也是如此，如果我是戴林特，我能做得跟他一樣好嗎？如果我的孩子背判我，我還能跟薩里烏斯完全不忿恨地接受這一切嗎？
不過，水星真正偉大之處在於蘇雷塔憑介自己的意志，做到真正意義上的「超越父母」。
世俗常認為孩子要超越雙親，不是要賺得錢比較多、就是享有更高的社會地位。但《水星》提醒我們：真正超越雙親，是跨越父母有意無意為孩子設下的框架，是在關鍵時刻甚至能反過來拉父母一把，是在接下來的世代中成為獨立自主的存在。
蘇雷塔用跟母親合解、與姐姐合解，然後把母親從那份危急全人類的扭曲愛拉出來，告訴了我們這一點。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
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