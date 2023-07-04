0056、00713、00878股民破百萬，高股息ETF成為台股投資顯學
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今（4）日台股幾檔熱門的高股息ETF交易量，分別是「國泰永續高股息」交易總量達到8.6萬筆、「元大高股息」是7.75萬筆、「富邦特選高股息30」為2.16萬筆，以及「凱基優選高股息30」是1331筆，而隨著存股、領股息的理財方式，較爲問定已經成為投資顯學。
歷經全球央行升息，經濟走向衰退，而穩健的高股息指數股票型基金（ETF），成為投資人首要選擇之標的，再加上代表性ETF元大高股息（0056）配息改為季配息後，讓投資人擁有更靈活調度資金，這股高股息存股風潮將成為「顯學」。
大家都在存股？國人股利所得破3成
令人感到意外，存股已經成為熱門的投資方式，據財政部公布近年綜合所得稅統計資料顯示，國人的股利收入佔所有收入比重逐漸升高，截至2021年度國人股利所得已超過31%。
而存股族的首要標的，ETF越來越熱門。其中，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與國泰永續高股息（00878）等商品，已經擁有百萬股民。
其中，元大高股息改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月，作為存股族最愛的存股國民ETF，近日1月、7月的除息公告成為熱門討論話題。
值得注意的是，元大高股息前十大成分股（依序排列），包含緯創、廣達、聯詠、光寶科、英業達、聯發科、技嘉、緯穎、聯電、日月光投控；國泰永續高股息則有緯創、華碩、廣達、光寶科、英業達、仁寶、大聯大、聯發科、微星和國泰金。
另一個熱門的高股息ETF是富邦特選高股息30（0090），其持有股有緯創、光寶科、聯詠、和碩、中華電、開發金、南亞、台塑、遠傳和聯發科。
資深投資人黃伯堃告訴我們，近期全球生成式人工智慧（Generative AI）熱潮，帶動台股相關AI個股飆漲，例如緯創、廣達和光寶科等，受惠於伺服器、電機等題材，從牛皮股（波動較小）轉為飆股，令許多投資人感到訝異，也感嘆AI熱潮的魔力。
存股族受惠，AI熱潮帶動股價飆
而相關高股息ETF，除了有存股族作為支撐，又加上近日AI、雲端題材發燙，再加上ETF改為季配息，也增加投資人的資金運用靈活度，成為許多投資人追買的標的。不過，黃伯堃強調，配息不代表報酬率，投資人應該要評估股價和配息的變化，否則恐會賺股息賠價差得情況。
還有，相關相關高股息ETF可以到官網查詢，半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能會有配息金額不一致的情況，這些都是投資人該審慎評估的問題。
黃伯堃還說，目前市面上許多ETF，其成分股大多相同，特別要注意ETF的流動性，也就是交易量的問題，倘若交易量偏低，每日僅有數百張的交易量，也意味著市場關注度較少，在流動性上不如熱門股（上萬張交易量），因此購買時可將流動性高低納入買賣抉擇中。
根據統計，今（4）日台股幾檔熱門的高股息ETF交易量，分別是國泰永續高股息交易總量達到8.6萬筆、元大高股息則是7.75萬筆、富邦特選高股息30則為2.16萬筆，以及凱基優選高股息30是1331筆。而隨著存股、領股息的理財方式成為顯學，這些ETF的股價也將跟著攀高。
最後，富蘭克林證券投顧分析，過去一年美國聯準會（Fed）積極升值，投資人更加關注於降低新興市場風險，投資人將會進一步尋找新的投資機會，並給予擁有相對穩健經濟基本面與可持續成長動能的亞洲市場更高評價。
富蘭克林證券投顧強調，雖然亞洲出口仍面臨美歐需求放緩的不確定性，但利基型產業或產業中最具競爭優勢者，營運前景仍較為明朗並可望吸引資金青睞。這些也都成為台股中穩健且配息高的公司得到更多市場的關注。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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