0056、00713、00878股民破百萬，高股息ETF成為台股投資顯學

歷經全球央行升息，經濟走向衰退，而穩健的高股息指數股票型基金（ETF），成為投資人首要選擇之標的，再加上代表性ETF元大高股息（0056）配息改為季配息後，讓投資人擁有更靈活調度資金，這股高股息存股風潮將成為「顯學」。

大家都在存股？國人股利所得破3成

令人感到意外，存股已經成為熱門的投資方式，據財政部公布近年綜合所得稅統計資料顯示，國人的股利收入佔所有收入比重逐漸升高，截至2021年度國人股利所得已超過31%。

而存股族的首要標的，ETF越來越熱門。其中，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與國泰永續高股息（00878）等商品，已經擁有百萬股民。

其中，元大高股息改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月，作為存股族最愛的存股國民ETF，近日1月、7月的除息公告成為熱門討論話題。

值得注意的是，元大高股息前十大成分股（依序排列），包含緯創、廣達、聯詠、光寶科、英業達、聯發科、技嘉、緯穎、聯電、日月光投控；國泰永續高股息則有緯創、華碩、廣達、光寶科、英業達、仁寶、大聯大、聯發科、微星和國泰金。

另一個熱門的高股息ETF是富邦特選高股息30（0090），其持有股有緯創、光寶科、聯詠、和碩、中華電、開發金、南亞、台塑、遠傳和聯發科。

資深投資人黃伯堃告訴我們，近期全球生成式人工智慧（Generative AI）熱潮，帶動台股相關AI個股飆漲，例如緯創、廣達和光寶科等，受惠於伺服器、電機等題材，從牛皮股（波動較小）轉為飆股，令許多投資人感到訝異，也感嘆AI熱潮的魔力。

存股族受惠，AI熱潮帶動股價飆

而相關高股息ETF，除了有存股族作為支撐，又加上近日AI、雲端題材發燙，再加上ETF改為季配息，也增加投資人的資金運用靈活度，成為許多投資人追買的標的。不過，黃伯堃強調，配息不代表報酬率，投資人應該要評估股價和配息的變化，否則恐會賺股息賠價差得情況。

還有，相關相關高股息ETF可以到官網查詢，半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能會有配息金額不一致的情況，這些都是投資人該審慎評估的問題。

黃伯堃還說，目前市面上許多ETF，其成分股大多相同，特別要注意ETF的流動性，也就是交易量的問題，倘若交易量偏低，每日僅有數百張的交易量，也意味著市場關注度較少，在流動性上不如熱門股（上萬張交易量），因此購買時可將流動性高低納入買賣抉擇中。

根據統計，今（4）日台股幾檔熱門的高股息ETF交易量，分別是國泰永續高股息交易總量達到8.6萬筆、元大高股息則是7.75萬筆、富邦特選高股息30則為2.16萬筆，以及凱基優選高股息30是1331筆。而隨著存股、領股息的理財方式成為顯學，這些ETF的股價也將跟著攀高。

最後，富蘭克林證券投顧 分析， 過去一年美國聯準會（Fed）積極升值，投資人更加關注於降低新興市場風險，投資人將會進一步尋找新的投資機會，並給予擁有相對穩健經濟基本面與可持續成長動能的亞洲市場更高評價。

富蘭克林證券投顧強調，雖然亞洲出口仍面臨美歐需求放緩的不確定性，但利基型產業或產業中最具競爭優勢者，營運前景仍較為明朗並可望吸引資金青睞。這些也都成為台股中穩健且配息高的公司得到更多市場的關注。

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核稿編輯：翁世航