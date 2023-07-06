台灣的股東會為何要發紀念品？真的是單純慰勞、回饋股東嗎？

文：洪哲茗（國際特許財務分析師CFA）

每年的五、六月，是台灣上市櫃公司舉辦股東會的旺季。有許多公司都會發紀念品給股東，即使無法親自出席，也可以拿著開會通知書到指定地點換取。每年總有些公司會發放相當不錯的紀念品，對於悶了一整年的股民來說，也可以算是一個小確幸了。

不過，領得開心的同時，大家是否想過，公司為何要發紀念品呢？真的是慰勞、回饋股東，這麼單純嗎？有沒有國外公司怎麼開股東會的例子呢？

隨手Google一下，可以看到以下新聞：

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有許多相當美觀且實用的紀念品，甚至讓股民排隊領取，至於便利商店禮券、衛生紙等生活用品更是不勝枚舉。趕緊去翻翻收到股東會通知書，就會知道自己持有的公司，今年發放什麼紀念品了。

另外，也有不是以紀念品形式發放的股東福利，最有名的就屬六福村了！每年六福都會在六福村舉辦股東會，而股東就可以憑開會通知書進場，坐在大怒神或海盜船上開股東會（咦？）！雖然都是在平日開會，這天六福村的停車場總是特別擁擠，去年也特別帶了孩子去開人生中第一次的股東會（每人買一股就可以囉！）。

為何要發紀念品？

當然，還是有很多公司，真的是秉持回饋股東心情，發送紀念品，通常會跟公司生產的產品有關，像是正隆、山隆的衛生紙，中鋼的各類鋼製品等。但是，有些情況，可能就不是這麼單純？

經營權之爭

公司董監事每三年改選一次，當公司爆發經營權之爭時，往往會有超值的紀念品出現。因為，當我們換取紀念品的同時，等於是拿自己的投票權交換，這跟「買票」不是有異曲同工之妙嗎？

再換個角度想，公司經營階層只想著捍衛經營權，有辦法同時兼顧股東的長期利益嗎？對於股民來說，會不會賺了紀念品、賠了價差？

炒作股價疑慮？

經營各式娛樂場所的大Ｘ閣，在2023年3月6日時宣布，將發放3000多元的折價券，讓股東可以在旗下各場館使用。消息一出，3月7日、8日股價皆漲停鎖死，等於上漲了超過2成！3月9日漲停終於打開，想要搶買股票領紀念品的股民終於買到股票了，當天成交量高達8800張（平時都是2、300張），可是股價從一天之內從22.5元跌到20.2元，跌幅超過10%。

之後的一週內又下跌至16元，合計跌幅將近三成。

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先不說股價了，發放的折價券有許多使用限制，基本上就是要讓股民多多消費（六福村又何嘗不是），商人算盤打得精，豈有容易被占便宜的道理呢？

嘉年華會式的股東會

波克夏海瑟威（Berkshire Hathayway），也就是股神巴菲特經營的投資公司，每年也都會舉辦好幾天的股東會活動，招待來自四面八方的股民們，這些包括了以下的活動：

作者提供 投資你的健康：5K路跑活動

作者提供 股神最愛的糖果店：See’s Candies

當然，最後少不了的股東會重頭戲，就是巴菲特與蒙格這對最佳夥伴，面對面回答所有股東的提問，各式各樣的問題都可以！而這兩位堪稱史上最成功的投資人，總能以滿滿的智慧，解答人們的疑惑。像這樣溫馨歡樂、資訊完全透明、又能讓股東有所成長的股東會，是不是讓人很想參加呢？

兩位投資大師，就連舉辦股東會，都相當地有智慧呢。

2022年底，定方試著仿效波克夏精神，舉辦了一場專屬於客戶的年會。雖然我們的規模完全不能與波克夏相提並論，但是除了讓客戶更加了解定方的服務理念外，我們更收穫了許多客戶的寶貴意見，也一起寫下2023年的小目標，共同成長。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航