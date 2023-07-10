10年學生少一半、退場警鐘已被敲響，「木工名校」公東高工該怎麼走下去？
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專輔學校公東高工有著天主教會橫跨9000公里來台奉獻的動人故事，以及數十年來在國內外競賽獲獎的輝煌歷史，如今合格教師數量卻連5年下降，引以為傲的木工科在這之前還曾停辦10年，復招至今只剩2名教師在工廠裡陪伴學生⋯⋯
《私立高級中等以上學校退場條例》（下稱《退場條例》）從去（2022）年4月通過至今，共有7所大專校院、13所私立高中職被列入「專輔學校」（專案輔導學校），若在2年的改善期限內未解決財務問題就得停招停辦。少子化趨勢下，私立學校倒閉在近10年已成常態，私校只要被列為專輔學校幾乎等同被送終。
但台東私立公東高工是罕見特例，列入專輔的消息一出，各界關注與反彈聲浪不絕於耳。教團發聲擔心衝擊偏鄉教育；立委張廖萬堅在立法院教育及文化委員會上點名該校，要求教育部長潘文忠支持永續辦學；就連總統蔡英文都曾公開向師生承諾：「我會幫你們解決」。
公東高工是台東縣學生人數排名第5的高中職，將近一半的學生是原住民、超過兩成為弱勢家庭學生。這所由天主教白冷會神父錫質平於1950年代後期所創辦的學校，目標是協助偏鄉孩子培養一技之長，談到今日的公東對偏鄉教育的貢獻，校長李恭榮受訪時笑稱：「錫神父如果看到現在的公東，他會很高興的」。
然而，公東最大的問題是財務危機。該校的財務狀況按《退場條例》明訂的標準可說「顯著惡化」，3個月內可用資金為負數已超過24個月，為了生存下去，學校竟然必須考慮出售校地。
就在記者訪談到財務問題時，李恭榮的手機恰好響起，他一臉歉意接起電話後，嘴角漸漸上揚、最後綻出欣喜的笑容，向電話另一頭說道：「如果你可以贊助，我真的是超感謝的！」被列入專輔後，在他的積極奔走之下，各式各樣的捐款電話湧入學校，有的是企業、有的是校友，其中多半是希望能協助公東高工的老牌科系「家具木工科」。
「木工名校」的昔與今
公東創校之初，錫質平引入了當時最新穎的木工器械和機具，並帶來15名瑞士技師傳授技術，往後數十年，公東成為木工選手的搖籃，眾多校友至今還活躍於產業界。時間拉到2017年，來自公東的選手鄭欽豪拿下國際技能競賽家具木工組金牌，近期舉辦的全國工科技藝競賽中，公東也獲得2座金手獎的好成績。
因著「木工名校」的美名，1960年落成的公東教堂大樓，四面架起了工程圍欄，4層樓的建築除了頂層的教堂外，內裝幾乎全部「打掉重練」，未來將對外開放，一部份用作木工科學生作品的展售，另一部份開放有興趣的民眾和觀光客體驗木工工藝，將成為公東開源的手段之一。
說到公東如何培養優秀的木工選手，就必須提及他們引以為傲的「師徒制」。「這麼貧瘠的土壤，還可以開出這麼漂亮的花朵，其實都是澆灌出來的」，李恭榮說，只要學生願意，無論是放學後還是週末，老師都願意留下陪孩子練習木工。
31年前，現今木工科主任羅正明也在公東的木工工廠中磨練技藝，更曾是拿下金牌的木工國手，「我當學生的時候，老師也是這樣陪伴我的」，如今他回到學校，換他付出時間照顧對木工抱有熱忱或想要參加技藝競賽的孩子們。對他來說，這就是公東師徒制的傳承。
然而，所謂「師徒制」的現實面，可說是教師的無償加班。學校課表得照著教育部課綱走，但對真正想比賽、習得一技之長的學生而言，一週2節到大約7節的木工實習課根本不夠，在今天，木工科僅剩的2名老師犧牲下班與休假時間，在時代的冷風之中，守著這盞曾熊熊燃燒的殘燭。
家具木工科的困境
台灣木想傢人才協會創辦人王嘉納在花蓮玉東國中開設20多年木工班，約2年前成立協會，持續培育有心學習高端木工技術的學生，其中包括不少公東木工科的畢業生。
都學了3年木工，這些學生畢業後還來學什麼？王嘉納感嘆現今學校教育什麼都教、學生什麼都學不精，「那些學生並不是偷懶的孩子，可是3年回來，能力很像30年前的高一學生」，甚至產業界技術日新月異，學校的教學仍被既定的課程安排困在原地，因此他開班培訓學生，大幅拉長練習時數，教他們製造更高階、高附加價值的產品。
木想傢目前專注於培訓偏鄉年輕木工人才，工廠內的學徒一天動手操作的時數，就抵過部分木工科學生一週的練習量。而王嘉納每年也帶著學生親手製作的家具到各縣市巡迴展售，今年甚至即將進軍東京設計展。
走進木想傢工廠，其中一座嶄新的桌臺之上，倒放一張手感紮實的柚木製扶手餐椅，沈穩的深木色反射出霧光，邊角被一刀刀磨到圓滑。這把椅子要價3萬元新台幣，和國內家具廠牌的餐椅普遍價格相比，幾乎是貴上了10倍。
經過學生長期練習與技藝的琢磨，木想傢工廠製造的家具雖然產量稀少，卻能標上更高昂的價格，另一方面，之所以有這樣的價差，也是因為其他工廠的家具多數由印尼、柬埔寨、越南等東南亞國家代工量產。
王嘉納表示，台灣的家具業從民國70、80年左右逐漸外移到中國、再到東南亞，現在的台灣仍有不少中小型工廠在拚量產外銷，但既不是原料的出產國，還附帶高昂的人力成本，可說根本不是這些國家的競爭對手。
這也難怪王嘉納會笑說：「我做的椅子一張賣5萬、10萬，全世界趨之若鶩，你台灣還在跟越南搶訂單。」羅正明也說，台灣一般家具工廠的租金、材料比不過中國和東南亞，有些公東木工科畢業學生進入工廠工作也只能拿基本薪資，且沒有工作保障，拿一樣的薪水，超商店員或餐廳服務生還有冷氣吹。
對此，王嘉納嘆道，低薪對傳統產業是非常大的打擊，訓練了3年，進入工廠工作不僅勞動環境不佳，還只能做重複性的工作，或者負責家具產品的一小部分，無法參與完整製程，「你（學生）就變成一個機器而已。」因此，王嘉納堅持做高階技術訓練、使用高級木料、生產高附加價值的產品，而非技術需求低的量產家具。
偏鄉私校的命運
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。