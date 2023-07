《價值戰爭》：雖然TikTok已被美國國防部禁止，但它對國家安全威脅變得更難察覺

文:朱敬一、羅昌發、李柏青、林建志

為什麼TikTok/微信構成國家安全問題?

雖然美國已經撤銷對TikTok和微信的禁令,但拜登的行政命令明確認定這些資訊和通訊技術及服務造成危險。為了理解TikTok和微信為何重要,還是必須認識人工智慧的一些基本概念。傳統上,我們為電腦編寫程式,電腦則以各種資料回饋我們。人工智慧則相反:我們餵給電腦大量資料,然後電腦以程式回饋我們。

在過去,程式設計師的作用很重要,因為電腦只提供運算上的幫助。在人工智慧時代,電腦在深度學習方面大有進展,程式設計師的作用明顯減弱。例如,如果我們輸入大量的圍棋對弈實例,人工智慧就會為我們生成一個名為AlphaGo的下棋程式,而它可以打敗幾乎所有人類職業棋手。程式設計師必須告訴電腦的關鍵參數是:我們如何定義圍棋遊戲中的「贏」?確定了贏棋的明確目標之後,人工智慧就會發揮關鍵作用,處理好其他問題。因此,人工智慧設計的關鍵是我們輸入電腦的目標函數(objective function)。

以TikTok而言,人工智慧決定要「發送什麼影片給每一名用戶」。它藉由「為您推薦」(For You)這功能隱藏或推廣特定影片,為用戶提供他們甚至沒有訂閱但TikTok演算法推薦的影片。具體而言,後台的人工智慧會分析TikTok個別用戶的行為模式,對每個用戶過去觀看推薦影片的模式進行側寫,研究每個用戶上傳影片的模式,然後以一種「最佳客製化方式」(optimal way)向用戶發送未來的影片,特別是以能夠讓某個目標函數最大化的方式來投放。如果TikTok和微信之類的應用程式能夠蒐集美國公民的大量資料,準確完成數據側寫的工作,然後執行中共授意的任務,那麼不難想像美國官員可能會面臨的國家安全問題。

選舉受外國干預就是一個好例子。許多美國人對二○一六年總統選舉期間來自俄羅斯的假新聞攻擊記憶猶新。在未來,人工智慧借助基於個人資料的大數據,將能從事準確的個人側寫,而這可能導致國內選舉結果更容易被外國操縱。另一個例子是士兵因為上傳影片而洩露軍事資訊。美國海軍和陸軍禁止TikTok,正是因為曾有士兵上傳在軍事設施內拍攝的影片,有些影片可以看到他們身上的軍服和可識別特徵。事實上,「最活躍的其中一個〔用戶子社群〕就是由年輕的軍人組成。」而在用戶上傳影片時,TikTok除了蒐集瀏覽紀錄和搜尋紀錄,也蒐集用戶的位置資料,而這意味著軍火庫、軍營以至軍艦的位置可能意外洩露。此外,美國士兵和平民的搜尋紀錄可能洩露敏感資料。

在二○二○年七月七日的公開演講中,聯邦調查局局長克里斯多福.瑞伊(Christopher Wray)明確表示,中國以各種方式竊取美國人的資料,情況嚴重到已經危及美國的經濟和國家安全。他提到的中國秘密行動之一,是利用社群媒體平台蒐集情報。雖然他沒有點名,但美國政府顯然已經注意到這種平台的潛在危險。美國的官方文件也不時提出類似論點。例如,二○二○年十一月,美國國務院在其報告中,便將這個問題描述為來自中國的挑戰之一(Office of the Secretary of State, 2020)。

事實上,擔心這種問題的國家並非只有美國。在美國以外,截至二○二○年,印度、巴基斯坦、亞美尼亞、印尼和孟加拉等亞洲國家,也基於類似的原因而完全禁止或曾經封鎖TikTok。例如,印度禁止了TikTok和微信,理由是它們「損害印度的主權和完整、印度的國防、國家安全和公共秩序。」

雖然在我們撰寫本章時,此事仍在發展中,但確實有一個問題浮現:印度的說法是否誇大了這兩個應用程式的危險?為什麼其他國家的科技公司沒有面臨類似的質疑?尤其這兩個平台蒐集資料和分享內容的方式,在業界算是標準做法,這些問題就更加令人費解。多數社群媒體和電子商務網站,例如臉書和亞馬遜,都會利用類似的演算法向用戶推薦貼文或商品。那麼,這兩個中國應用程式有什麼問題呢?

對這個問題的答案,還是在於那些科技公司的目標函數。因為中國政府可以取得相關資料,而且中共有效控制中國的大型科技公司,中共有權決定演算法如何運作。TikTok在其服務條款中表示,它可以與母公司字節跳動分享資料,因此也就是可以與中國政府分享資料。隨著人工智慧演算法的發展,在其協助下,中國政府可以利用它掌握的大數據壓制言論自由,操縱政治風向,以及威脅任何國家的國家安全。簡而言之,人們可能不會覺得追求利潤最大化的人工智慧公司——例如如臉書和Google——會對國家安全造成很大的威脅,但人們確實會覺得在幕後操縱其他人工智慧公司的專制國家對他們構成威脅。

中國公司與中共之間的關係

雖然TikTok已被美國國防部禁止,但它對國家安全的威脅並未消除。這種威脅只是變得更難察覺,因為TikTok並非只是流行於美國軍人之間,還很受一般民眾歡迎。事實上,它的下載量已經超過了臉書旗下的Instagram和Google 旗下的YouTube。因為每天有數以百萬計的影片上傳,TikTok已經控制了美國人日常生活很大一部分。TikTok管理層一直堅稱,TikTok的資料儲存在美國而不是中國,TikTok沒有將這些資料交給中國政府。但是這種說法並不可信,因為中國共產黨在內部和外部都有效控制中國所有的科技巨頭。