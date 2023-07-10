《價值戰爭》：雖然TikTok已被美國國防部禁止，但它對國家安全威脅變得更難察覺
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指望騰訊、華為和百度之類的中國科技公司站在中國人民那一邊，抵制中國政府索取資料的要求，幾乎是天方夜譚。中國的公司無論是否為國有企業，全都無法真的拒絕政府的要求，因為中國共產黨本身可以參與企業的決策過程。
文：朱敬一、羅昌發、李柏青、林建志
為什麼TikTok／微信構成國家安全問題？
雖然美國已經撤銷對TikTok和微信的禁令，但拜登的行政命令明確認定這些資訊和通訊技術及服務造成危險。為了理解TikTok和微信為何重要，還是必須認識人工智慧的一些基本概念。傳統上，我們為電腦編寫程式，電腦則以各種資料回饋我們。人工智慧則相反：我們餵給電腦大量資料，然後電腦以程式回饋我們。
在過去，程式設計師的作用很重要，因為電腦只提供運算上的幫助。在人工智慧時代，電腦在深度學習方面大有進展，程式設計師的作用明顯減弱。例如，如果我們輸入大量的圍棋對弈實例，人工智慧就會為我們生成一個名為AlphaGo的下棋程式，而它可以打敗幾乎所有人類職業棋手。程式設計師必須告訴電腦的關鍵參數是：我們如何定義圍棋遊戲中的「贏」？確定了贏棋的明確目標之後，人工智慧就會發揮關鍵作用，處理好其他問題。因此，人工智慧設計的關鍵是我們輸入電腦的目標函數（objective function）。
以TikTok而言，人工智慧決定要「發送什麼影片給每一名用戶」。它藉由「為您推薦」（For You）這功能隱藏或推廣特定影片，為用戶提供他們甚至沒有訂閱但TikTok演算法推薦的影片。具體而言，後台的人工智慧會分析TikTok個別用戶的行為模式，對每個用戶過去觀看推薦影片的模式進行側寫，研究每個用戶上傳影片的模式，然後以一種「最佳客製化方式」（optimal way）向用戶發送未來的影片，特別是以能夠讓某個目標函數最大化的方式來投放。如果TikTok和微信之類的應用程式能夠蒐集美國公民的大量資料，準確完成數據側寫的工作，然後執行中共授意的任務，那麼不難想像美國官員可能會面臨的國家安全問題。
選舉受外國干預就是一個好例子。許多美國人對二○一六年總統選舉期間來自俄羅斯的假新聞攻擊記憶猶新。在未來，人工智慧借助基於個人資料的大數據，將能從事準確的個人側寫，而這可能導致國內選舉結果更容易被外國操縱。另一個例子是士兵因為上傳影片而洩露軍事資訊。美國海軍和陸軍禁止TikTok，正是因為曾有士兵上傳在軍事設施內拍攝的影片，有些影片可以看到他們身上的軍服和可識別特徵。事實上，「最活躍的其中一個〔用戶子社群〕就是由年輕的軍人組成。」而在用戶上傳影片時，TikTok除了蒐集瀏覽紀錄和搜尋紀錄，也蒐集用戶的位置資料，而這意味著軍火庫、軍營以至軍艦的位置可能意外洩露。此外，美國士兵和平民的搜尋紀錄可能洩露敏感資料。
在二○二○年七月七日的公開演講中，聯邦調查局局長克里斯多福．瑞伊（Christopher Wray）明確表示，中國以各種方式竊取美國人的資料，情況嚴重到已經危及美國的經濟和國家安全。他提到的中國秘密行動之一，是利用社群媒體平台蒐集情報。雖然他沒有點名，但美國政府顯然已經注意到這種平台的潛在危險。美國的官方文件也不時提出類似論點。例如，二○二○年十一月，美國國務院在其報告中，便將這個問題描述為來自中國的挑戰之一（Office of the Secretary of State, 2020）。
事實上，擔心這種問題的國家並非只有美國。在美國以外，截至二○二○年，印度、巴基斯坦、亞美尼亞、印尼和孟加拉等亞洲國家，也基於類似的原因而完全禁止或曾經封鎖TikTok。例如，印度禁止了TikTok和微信，理由是它們「損害印度的主權和完整、印度的國防、國家安全和公共秩序。」
雖然在我們撰寫本章時，此事仍在發展中，但確實有一個問題浮現：印度的說法是否誇大了這兩個應用程式的危險？為什麼其他國家的科技公司沒有面臨類似的質疑？尤其這兩個平台蒐集資料和分享內容的方式，在業界算是標準做法，這些問題就更加令人費解。多數社群媒體和電子商務網站，例如臉書和亞馬遜，都會利用類似的演算法向用戶推薦貼文或商品。那麼，這兩個中國應用程式有什麼問題呢？
對這個問題的答案，還是在於那些科技公司的目標函數。因為中國政府可以取得相關資料，而且中共有效控制中國的大型科技公司，中共有權決定演算法如何運作。TikTok在其服務條款中表示，它可以與母公司字節跳動分享資料，因此也就是可以與中國政府分享資料。隨著人工智慧演算法的發展，在其協助下，中國政府可以利用它掌握的大數據壓制言論自由，操縱政治風向，以及威脅任何國家的國家安全。簡而言之，人們可能不會覺得追求利潤最大化的人工智慧公司——例如如臉書和Google——會對國家安全造成很大的威脅，但人們確實會覺得在幕後操縱其他人工智慧公司的專制國家對他們構成威脅。
中國公司與中共之間的關係
雖然TikTok已被美國國防部禁止，但它對國家安全的威脅並未消除。這種威脅只是變得更難察覺，因為TikTok並非只是流行於美國軍人之間，還很受一般民眾歡迎。事實上，它的下載量已經超過了臉書旗下的Instagram和Google 旗下的YouTube。因為每天有數以百萬計的影片上傳，TikTok已經控制了美國人日常生活很大一部分。TikTok管理層一直堅稱，TikTok的資料儲存在美國而不是中國，TikTok沒有將這些資料交給中國政府。但是這種說法並不可信，因為中國共產黨在內部和外部都有效控制中國所有的科技巨頭。
- 企業的內部和外部控制
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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