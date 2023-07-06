TNL+ 2023/07/06,
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鄭宜農爭議背後是台語文界的長期焦慮與金曲獎的黨國陰影，顯露了台灣人的悲哀

鄭宜農爭議背後是台語文界的長期焦慮與金曲獎的黨國陰影，顯露了台灣人的悲哀
鄭宜農獲得金曲34最佳台語女歌手、最佳台語專輯。Photo Credit: Line Today

我們想讓你知道的是

這屆金曲獎除了艾怡良頒獎插曲外，榮獲最佳台語女歌手的鄭宜農也因致詞未使用台語而成為話題焦點，固然致詞是個推廣台語的大好機會，也能理解台語文界對於語言流失的焦慮，但如此激進的用批判的方式，恐怕只會適得其反。

歌手鄭宜農以專輯《水逆》，獲得第34屆金曲獎最佳台語專輯和最佳台語女歌手。但她因致詞時未用台語，引起台語文界不滿，在社群媒體發文痛批。

常擔任台語評審、藝文發音指導的詩人鄭順聰。他批評鄭宜農刻意不講台語，有蹭台語之嫌，並落下一句：「等著瞧」，更是激起網民憤怒。

由於網民早對台語文界動不動出征的風氣，十分反感。新仇舊恨下，也紛紛發文痛批台語文界，並聲援鄭宜農。

由於參戰者不乏文化名人、長期關注本土議題的知識份子，以及大小事都會蹭熱度的網紅，議題的輿論聲量因此暴增，掀起一波爭議。

由於事涉台語以及金曲獎，可討論的範圍不小，各方發文也都抓自己在意的點在談，風向紛亂，不好整理。即使只談爭議核心，都難以一言蔽之。到底鄭宜農領獎不用台語，為什麼會掀起這麼大的風波？方向大概有二。

一是台語文界的長期焦慮；二是金曲獎的黨國陰影，顯露了台灣人的悲哀。

外來政權下的語言清洗政策

就第一點來說，外來政權自1945年即荼毒台灣至今。外來政權國民政府的國語政策，執行得比大日本帝國總督府還徹底，被德國學者譽為「史上最成功的語言清洗政策」。

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