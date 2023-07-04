歐盟為了延展「黑海穀物協議」，考慮讓俄羅斯農業銀行重回SWIFT

綜合《金融時報》、《中央社》，以及《路透社》的報導，歐盟正在考慮允許受到制裁的俄羅斯農業銀行設立子公司，使俄羅斯得以重新與全球金融接軌。歐盟考慮對俄羅斯讓步的目的，是為了維護《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative），該協議確保烏克蘭得以從三個港口安全地運輸貨物，向全球出口糧食、食品與化肥。

《金融時報》指出，這項提議是由俄羅斯透過聯合國斡旋所提出的，俄羅斯希望子公司能重新加入環球銀行金融電信協會（SWIFT） 支付系統，並透過該子公司處理糧食出口的付款。在2022年爆發烏俄戰爭之後，俄羅斯就被SWIFT踢除。

黑海穀物協議陷入延展困境

《黑海穀物協議》自2022年7月由聯合國、烏克蘭、俄羅斯與土耳其簽署以來，已三度延展，此協議即將於今年7月18日到期。在俄羅斯不斷威脅要終止該協議的情況下，歐盟為了換取俄羅斯維持該協議，正在評估俄羅斯提案的可行性，以避免造成全球糧食危機。尤其，糧食出口的穩定也影響著烏克蘭財政狀況。

根據《中央社》報導，俄國駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）表示，讓俄羅斯展延這項協議的執行條件正「停滯不前」，其中包括俄羅斯農業銀行與環球銀行金融電信協會（SWIFT） 支付系統之間重新連線。

賈奇洛夫說道：「俄羅斯一再延長協議，希望能帶來正面改變…...然而，目前看到的情況是，我們並無理由同意維持現狀。」

針對《金融時報》報導的回應

根據《路透社》報導，除了重新加入SWIFT系統之外外，俄羅斯還尋求恢復對農業機械和零件的供應，以及取消對保險和再保險的限制。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在新聞發佈會上被要求對《金融時報》的報導發表回應時表示：「目前，我們對這部分協議所提出的條件仍沒有被履行。距離截止日期還有時間，但希望不大。」

聯合國也拒絕對《金融時報》的報導發表評論，但聯合國秘書長副發言人法爾汗・哈克（Farhan Haq）表示：「包括歐洲國家在內的許多國家正在尋找創造性的方法，來加快俄羅斯聯邦的食品和化肥出口。」

然而，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）提出反對意見：「我們不應為了保護糧食走廊而向俄羅斯做出任何讓步，俄羅斯需要遵守其義務。」

俄羅斯阻擋烏克蘭船隻在黑海上的運輸

根據《路透社》報導，俄羅斯在5月時，拒絕登記進入黑海的船隻，並違反了《黑海穀物協議》。當時，有90艘船在土耳其領海等待前往烏克蘭港口的批准。

此外，6月俄羅斯又再度於黑海阻擋了烏克蘭的糧食出口。烏克蘭海港管理局表示，未來他們將有可能需要透過多瑙河港口出口糧食。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範