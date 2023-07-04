歐盟為了延展「黑海穀物協議」，考慮讓俄羅斯農業銀行重回SWIFT
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在三度延展黑海穀物協議之後，該協議將於7月到期。黑海穀物協議牽涉著烏克蘭能否順利地透過航運出口糧食，而俄羅斯為了重新加入SWIFT，不斷威脅要終止該協議。為了即將到期的協議，歐盟正考慮是否要對俄羅斯提出的條件作出妥協。
綜合《金融時報》、《中央社》，以及《路透社》的報導，歐盟正在考慮允許受到制裁的俄羅斯農業銀行設立子公司，使俄羅斯得以重新與全球金融接軌。歐盟考慮對俄羅斯讓步的目的，是為了維護《黑海穀物協議》（Black Sea Grain Initiative），該協議確保烏克蘭得以從三個港口安全地運輸貨物，向全球出口糧食、食品與化肥。
《金融時報》指出，這項提議是由俄羅斯透過聯合國斡旋所提出的，俄羅斯希望子公司能重新加入環球銀行金融電信協會（SWIFT） 支付系統，並透過該子公司處理糧食出口的付款。在2022年爆發烏俄戰爭之後，俄羅斯就被SWIFT踢除。
黑海穀物協議陷入延展困境
《黑海穀物協議》自2022年7月由聯合國、烏克蘭、俄羅斯與土耳其簽署以來，已三度延展，此協議即將於今年7月18日到期。在俄羅斯不斷威脅要終止該協議的情況下，歐盟為了換取俄羅斯維持該協議，正在評估俄羅斯提案的可行性，以避免造成全球糧食危機。尤其，糧食出口的穩定也影響著烏克蘭財政狀況。
根據《中央社》報導，俄國駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）表示，讓俄羅斯展延這項協議的執行條件正「停滯不前」，其中包括俄羅斯農業銀行與環球銀行金融電信協會（SWIFT） 支付系統之間重新連線。
賈奇洛夫說道：「俄羅斯一再延長協議，希望能帶來正面改變…...然而，目前看到的情況是，我們並無理由同意維持現狀。」
針對《金融時報》報導的回應
根據《路透社》報導，除了重新加入SWIFT系統之外外，俄羅斯還尋求恢復對農業機械和零件的供應，以及取消對保險和再保險的限制。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在新聞發佈會上被要求對《金融時報》的報導發表回應時表示：「目前，我們對這部分協議所提出的條件仍沒有被履行。距離截止日期還有時間，但希望不大。」
聯合國也拒絕對《金融時報》的報導發表評論，但聯合國秘書長副發言人法爾汗・哈克（Farhan Haq）表示：「包括歐洲國家在內的許多國家正在尋找創造性的方法，來加快俄羅斯聯邦的食品和化肥出口。」
然而，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）提出反對意見：「我們不應為了保護糧食走廊而向俄羅斯做出任何讓步，俄羅斯需要遵守其義務。」
俄羅斯阻擋烏克蘭船隻在黑海上的運輸
根據《路透社》報導，俄羅斯在5月時，拒絕登記進入黑海的船隻，並違反了《黑海穀物協議》。當時，有90艘船在土耳其領海等待前往烏克蘭港口的批准。
此外，6月俄羅斯又再度於黑海阻擋了烏克蘭的糧食出口。烏克蘭海港管理局表示，未來他們將有可能需要透過多瑙河港口出口糧食。
新聞來源
- EU considers Russian bank concession to safeguard Black Sea grain deal（Financial Times）
- Kremlin: "Not too many hopes" for Black Sea grain deal（Reuters）
- EU weighs concession to Russian bank over Black Sea grain deal -FT（Reuters）
- Ukraine says Russia has effectively stopped Black Sea grain deal（Reuters）
- Ukraine must be ready to export mostly via Danube ports, sea ports authority says（Reuters）
- 展延黑海穀物協議 俄羅斯大使：無理由維持現狀（中央社）
延伸閱讀
- 烏克蘭部隊在巴赫姆特擊退俄軍攻勢，黑海穀物協議再延長2個月
- 俄稱黑海穀物倡議已延長60天，烏克蘭堅持依約展期120天
- 5個QA一次看懂西方將俄羅斯逐出SWIFT：部分國家為何不願這麼做？俄國有其他替代系統可用嗎？
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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