電影要如何引起觀眾的興趣？預告片的短短配樂，其實帶有重大的商業使命

文:音音有代誌/愛麗絲

大家最近應該有看到音音的新專題《替影視劇拋光的魔法師——帶你一窺配樂的魔幻世界》吧,在專題Podcast中,我們有幸採訪到許多電影、電視劇的配樂大師,帶領我們領略到影劇配樂是如何為畫面加分。

然而,影視作品除了我們熟悉的主題曲、片頭、片尾曲之外,還有一個容易被忽視、卻大大影響觀眾對作品第一印象的——預告片配樂(Trailer Music)

那麼既然預告片配樂對大家來說相對冷門,今天,就讓我們來揭密它的背後小故事,看看這些默默付出、扛下票房的音樂吧

如今五花八門的影視產業,要讓人願意進電影院貢獻票房,除了演職人員本身的名氣、改編續作的吸引力之外,就是要透過預告片吊足觀眾胃口,達成「欲知後事如何,請進戲院揭曉」的效果。因此,預告片雖然只有短短的2至3分鐘,卻可以說是整部電影的先鋒部隊,背負著極為龐大的票房壓力。

為了達到賣關子的效果,片商除了在畫面中選錄許多充滿懸念的畫面、令人印象深刻的台詞,還會搭配音樂的堆疊。經由觀察,我們可以發現一個十分常用的套路。

開頭通常是細密緊湊、緊鑼密鼓的連續樂音,製造出娓娓道來的敘事氛圍和些微的緊張感;接著中段出現轉折,旋律逐漸變得磅礴而強烈,營造出強大的氣勢;最後,在氣氛的最高點戞然而止,讓觀眾不禁心癢癢,不禁期待後續的故事跟劇情。

有趣的是,即便是像《哈利波特》或是「漫威電影宇宙」這類大製作的電影,預告片中的配樂不但不是原創,甚至完全不會在電影本身中出現。

那麼,這些音樂到底是從哪來的呢?

答案就是,配樂製作室。

以好萊塢為例,最著名的製作室當屬即刻音樂(Immediate Music)、二步地獄(Two Steps From Hell)和放射犬(X-Ray Dog)三家。由於預告片配樂可以重複使用、週期性長,因此這些製作室願意投注心力聘請合唱團、交響樂團製作,每年製作高達百首高品質音樂,再上傳至資料庫,供片商選購。

其中,來自Immediate Music的〈Redrum〉,在影史中至今已經被使用了28次,一起來聽聽看它究竟是何方神聖吧。

聽完是不是覺得超級耳熟呢?許多膾炙人口的電影,如《明天過後》(The Day After Tomorrow)、《神鬼傳奇》(The Mummy Returns)、《亂世美人》(The Affair of the Necklace)等等,都曾使用過這首音樂的片段。

除了製作室之外,也有些片商專門請人量身定做配樂。縱觀當今預告片配樂界,最知名的大師當數約翰貝爾(John Beal)了。據說,第一部擁有預告片音樂的電影《美國冰宮》(Skatetown USA)就是他的作品,帶起了預告片配樂產業的發展,也讓製作方開始重視預告片配樂的重要,不再像過往從電影配樂中隨意截取一段,而是精挑細選合適的樂曲。

此外,也有些預告片,會配上歌詞與電影劇情十分契合的流行歌曲,這時候就需要砸重金購買版權了。例如:《雷神索爾3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)就使用了齊柏林(Led Zeppelin)的經典歌曲〈Immigrant Song〉。除了強烈的節奏感呼應英雄片的史詩感氛圍之外,歌詞也十分符合雷神索爾北歐神話的人設!

We come from the land of the ice and snow,from the midnight sun where the hot springs blow.(我們從伴著冰與雪的大地前來,那憂鬱太陽的炙熱是如此的爆裂乍現)

The hammer of the gods will drive our ships to new lands,to fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!(諸神的鐵鎚帶領我們的船航向新天地,帶著吟唱與哭喊去攻打遊牧民族:瓦爾哈拉,我來了)