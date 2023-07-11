電影要如何引起觀眾的興趣？預告片的短短配樂，其實帶有重大的商業使命
我們想讓你知道的是
如今五花八門的影視產業，要讓人願意進電影院貢獻票房，除了演職人員本身的名氣、改編續作的吸引力之外，就是要透過預告片吊足觀眾胃口，達成「欲知後事如何，請進戲院揭曉」的效果。因此，預告片雖然只有短短的2至3分鐘，卻可以說是整部電影的先鋒部隊，背負著極為龐大的票房壓力。
文：音音有代誌／愛麗絲
大家最近應該有看到音音的新專題《替影視劇拋光的魔法師——帶你一窺配樂的魔幻世界》吧，在專題Podcast中，我們有幸採訪到許多電影、電視劇的配樂大師，帶領我們領略到影劇配樂是如何為畫面加分。
然而，影視作品除了我們熟悉的主題曲、片頭、片尾曲之外，還有一個容易被忽視、卻大大影響觀眾對作品第一印象的——預告片配樂（Trailer Music）
那麼既然預告片配樂對大家來說相對冷門，今天，就讓我們來揭密它的背後小故事，看看這些默默付出、扛下票房的音樂吧
兩分鐘定生死！預告片配樂的重大商業使命
如今五花八門的影視產業，要讓人願意進電影院貢獻票房，除了演職人員本身的名氣、改編續作的吸引力之外，就是要透過預告片吊足觀眾胃口，達成「欲知後事如何，請進戲院揭曉」的效果。因此，預告片雖然只有短短的2至3分鐘，卻可以說是整部電影的先鋒部隊，背負著極為龐大的票房壓力。
為了達到賣關子的效果，片商除了在畫面中選錄許多充滿懸念的畫面、令人印象深刻的台詞，還會搭配音樂的堆疊。經由觀察，我們可以發現一個十分常用的套路。
開頭通常是細密緊湊、緊鑼密鼓的連續樂音，製造出娓娓道來的敘事氛圍和些微的緊張感；接著中段出現轉折，旋律逐漸變得磅礴而強烈，營造出強大的氣勢；最後，在氣氛的最高點戞然而止，讓觀眾不禁心癢癢，不禁期待後續的故事跟劇情。
什麼？預告片配樂跟電影本身其實完全沒關係
有趣的是，即便是像《哈利波特》或是「漫威電影宇宙」這類大製作的電影，預告片中的配樂不但不是原創，甚至完全不會在電影本身中出現。
那麼，這些音樂到底是從哪來的呢？
答案就是，配樂製作室。
以好萊塢為例，最著名的製作室當屬即刻音樂（Immediate Music）、二步地獄（Two Steps From Hell）和放射犬（X-Ray Dog）三家。由於預告片配樂可以重複使用、週期性長，因此這些製作室願意投注心力聘請合唱團、交響樂團製作，每年製作高達百首高品質音樂，再上傳至資料庫，供片商選購。
其中，來自Immediate Music的〈Redrum〉，在影史中至今已經被使用了28次，一起來聽聽看它究竟是何方神聖吧。
聽完是不是覺得超級耳熟呢？許多膾炙人口的電影，如《明天過後》（The Day After Tomorrow）、《神鬼傳奇》（The Mummy Returns）、《亂世美人》（The Affair of the Necklace）等等，都曾使用過這首音樂的片段。
除了製作室之外，也有些片商專門請人量身定做配樂。縱觀當今預告片配樂界，最知名的大師當數約翰貝爾（John Beal）了。據說，第一部擁有預告片音樂的電影《美國冰宮》（Skatetown USA）就是他的作品，帶起了預告片配樂產業的發展，也讓製作方開始重視預告片配樂的重要，不再像過往從電影配樂中隨意截取一段，而是精挑細選合適的樂曲。
此外，也有些預告片，會配上歌詞與電影劇情十分契合的流行歌曲，這時候就需要砸重金購買版權了。例如：《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）就使用了齊柏林（Led Zeppelin）的經典歌曲〈Immigrant Song〉。除了強烈的節奏感呼應英雄片的史詩感氛圍之外，歌詞也十分符合雷神索爾北歐神話的人設！
We come from the land of the ice and snow,from the midnight sun where the hot springs blow.（我們從伴著冰與雪的大地前來，那憂鬱太陽的炙熱是如此的爆裂乍現）
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,to fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!（諸神的鐵鎚帶領我們的船航向新天地，帶著吟唱與哭喊去攻打遊牧民族：瓦爾哈拉，我來了）
同場加映：私心中的最佳預告片配樂
短片中的配樂一開始細而密，搭配神力女超人略微哀傷的獨白，接著逐漸變得熱鬧，呼應畫面中1980年代的復古風，選用新秩序樂團（New Order）的〈Blue Monday〉。
最厲害的是，1分20秒左右，樂曲中的鼓點搭配畫面中的子彈出匣，簡直完美到令人頭皮發麻。整部預告不到兩分半，在配樂上卻堆疊出了多種不同層次，不管是剪輯或是配樂，完美地達成預告片引人入勝的目標。
預告片配樂最大的精髓不在於多麼動聽、感人，而是能在短短的幾分鐘時間，就切合畫面和電影風格、抓住觀眾的耳朵和好奇心，同時又不會太搶戲。下一次點開預告片時，多多留意一下這些默默無名，卻不可或缺的音樂吧。
參考資料
- SOUNDOFLIFE，”聽電影 | 37篇：預告片音樂——那些億萬人聽過的無名傑作”
- 關鍵評論，”《雷神索爾3》一首配樂就花了500萬美金？帶你透視電影音樂授權市場”
- FILMdetail，”Frequently Used Trailer Cues”
本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此
原文標題：影視作品的最佳行銷團隊：預告片配樂的來源與魔法！
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
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康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
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康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
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「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
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「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
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