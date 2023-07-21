易思安《爭霸大業》：到2040年代，孩子們的頂頭上司將會都是中國獨佔企業

文：易思安（Ian Easton）

可能的想定

中國軍隊超級軍力與其海外各國代理政府的暗中勾結有什麼影響，而這些中國海外軍事據點所形成的實質網絡和數位網絡這樣毫無受限地自由運作又會產生什麼影響？中國透過商業行動掩護軍事行動，對美國國家安全和國防計劃又有什麼衝擊？而從巴拿馬運河到土耳其海峽、從荷姆茲海峽到麻六甲海峽等軍事戰略據點，都有穿便服的解放軍駐守又有何影響？要是載有巡弋飛彈和突擊隊的中國貨櫃商船停泊在墨西哥或甚至洛杉磯又會發生什麼事？我們現在是否正站在二十一世紀軍事作戰模式改變的風尖浪口上？

過去，講到美中未來爆發衝突時，第一個映入腦海的畫面往往都是中國對台灣海峽這類地區發射長程飛彈之類的事。飛彈在造成破壞的同時，雙方的艦艇、潛艦和戰鬥機則會在廣袤的太平洋上激烈交戰。我們設想中美戰事其他交鋒的領域還有電腦駭客和無人機的操作單位端坐在舒適有冷氣的指揮中心裡發動網上攻擊。對在美國本土的美國人而言，這些爭端衝突都好遙遠，而英雄也往往都只會是那些身穿制服的勇敢男女軍人。

我們的設想中，很少把美中交戰的場景搬到美國大後方的本土，在城市裡、住家門前上演。過去我們美國人很少假設美中戰事的前線會是自家大門口。但或許現在開始不能再這樣了。中共發展出無數的方法，要在無聲無息、不用發射一發飛彈的情形下，就能讓美國打從根本亂了陣腳。理論上中國軍隊有辦法在美國本土發動隱形的飽和攻擊，殺得美國人措手不及。

想像一下這個場景，二○二九年八月二十三日深夜，滿月高掛天上，在內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）附近戒備森嚴的監獄裡，所有電子監控的牢房忽然同步打開會發生什麼事？要是同樣的情形，同步在美國各監獄上演，數十萬暴力重刑犯手刃手足無措的獄警後，湧入鄰近社區那會怎麼樣？要是同時這些地區警方所使用的數位無線電網路又剛好斷線，那會多糟糕？要是剛好又發生區域性網路中斷和停電，讓聯邦調查局幹員和國民兵都因此無法及時動員，那會發生什麼事？

如果全美各大連鎖藥局在隔天一早開門營業時，發現他們的固定訂單全都被無限期延後或取消，那又會發生什麼事？要是因為運送從血液抗凝劑到靜脈注射點滴袋、從胰島素到拋棄式針筒的船班全都因不知名原因延誤，而其他供應商也都無法交付緊急醫療訂單，讓全美各醫療院所面臨緊急救命的藥物和設備都只能限量配給的話，那又會怎樣？

要是美國參謀長聯席會議主席和男人有不倫戀；或美國眾議院議長的好朋友私下分享了有種族歧視色彩的笑話給他，而他在笑話上按了讚；又或是中情局局長正在接受創傷後症候群心理治療等等，這一類事情的錄影畫面或是訊息內容被人取得並外流到《華盛頓郵報》或是《紐約時報》，那會怎樣？

要是一輛運送有毒化學物質的聯結車因為自動駕駛系統出現機率極低的故障，而撞上了護送美國總統的車隊，那會發生什麼事？要是美國最大物流公司使用的三旋翼送貨無人機完全不受控制，紛紛朝向各航空公司客機的噴射引擎撞去，那會發生什麼事？要是全美各大港口用來為貨櫃船裝卸貨櫃用的智慧型橋式起重機突然間全都不受控制了呢？或者更糟的，要是這些起重機全都將貨櫃堆放到錯誤地點，導致貨櫃船一一翻覆，進而讓商港船隻進出交通大亂怎麼辦？

要是有人用深偽換臉科技偽造美國太空總署（NASA）發佈假消息，將之散佈到墨西哥社群媒體，宣稱將有一顆彗星脫離航道落到維拉克魯茲港，那會怎樣？要是在這幾可亂真的假消息之後又緊接著有偽造的「聯邦政府」簡訊通知，要所有人前往德州、新墨西哥州和亞歷桑納州等地的避難地點避難，那會怎樣？要是因為這樣造成了大眾恐慌，導致數以百萬墨西哥人湧入美國邊境那又會怎樣？

要是鄰近美國軍事基地的住家中連接物聯網的烤箱、烘衣機等家電全都過熱，並造成爆炸，那又會怎樣？要是在北美一團混亂、暴力事件不斷，大家全都要炸鍋了的同時，中國特種部隊突然暗殺了台灣總統，解放軍開始大舉攻佔台北那怎麼辦？美國大眾信心全都瓦解，華府也一團混亂，那大家覺得五角大廈這時還有辦法集結美國後備軍人，動員軍力橫跨半個世界前去阻止中共入侵台灣嗎？

美國式生活

這種中國政府以突襲方式攻擊美國本土的情形似乎不太可能，因為對北京當局而言，這後果太嚴重了。美國在國際上對於侵犯者向來以有仇必報聞名，而且還是加倍奉還的作法。但是兩國一旦交戰，會發生什麼事都說不準。如果中共能夠滲透到美國社會每個角落，那它攻擊的選項就很多了。我們必須承認，理論上中國是可以做到不戰而屈人之兵的。我們先來簡單的看一下，美國社會現在受到北京牽制的程度已經有多嚴重。

首先，先假設以下可能性。今天在美國出生的小孩，可能很快就會接觸到中共控制機構所生產的東西。一呱呱落地孩子第一眼看到的就是醫生、護士或是接生婆，戴著醫療用口罩、手套、手術服，這些全都是中國製的。要是孩子的媽媽產前還要服用維他命、止痛藥，或者懷孕期間很多產婦要服用抗生素，那許多在中國混合生產的複雜化學物質早在嬰兒出生前，就已經透過母親的血液進入胎兒血液中。

分娩過程中，醫護間提及嬰兒和健康方面的資料，會透過電腦被錄下來傳送到中國去，這許多電腦都是聯想製造的。嬰兒自豪的爸媽使用智慧型手機為孩子拍照，接著也會有線上會議通話。嬰兒個人和私密資料同時也會立刻流入中國政府所控制的伺服器農場。等到可以離開醫院育嬰室後，寶寶也會固定放在塑膠製的泡澡缸、嬰兒搖籃、遊戲嬰兒床、嬰兒安全座椅，這些也全都是中國製品。