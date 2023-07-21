易思安《爭霸大業》：到2040年代，孩子們的頂頭上司將會都是中國獨佔企業
我們想讓你知道的是
中共即將贏得掌控全球的最後一場鬥爭！這絕對不是危言聳聽，而是作者細細研究中共內部發行的專書以後，所得出的結論。這場迫切的危機正對著我們的生活入侵而來，任何企圖抵擋這股洪流侵襲的努力，正一點一點地導向有利於侵略的那一方。當你驚覺自己已經被洪水包圍而立足之地正萎縮到無法生存的那一刻，一切就太遲了。
文：易思安（Ian Easton）
可能的想定
中國軍隊超級軍力與其海外各國代理政府的暗中勾結有什麼影響，而這些中國海外軍事據點所形成的實質網絡和數位網絡這樣毫無受限地自由運作又會產生什麼影響？中國透過商業行動掩護軍事行動，對美國國家安全和國防計劃又有什麼衝擊？而從巴拿馬運河到土耳其海峽、從荷姆茲海峽到麻六甲海峽等軍事戰略據點，都有穿便服的解放軍駐守又有何影響？要是載有巡弋飛彈和突擊隊的中國貨櫃商船停泊在墨西哥或甚至洛杉磯又會發生什麼事？我們現在是否正站在二十一世紀軍事作戰模式改變的風尖浪口上？
過去，講到美中未來爆發衝突時，第一個映入腦海的畫面往往都是中國對台灣海峽這類地區發射長程飛彈之類的事。飛彈在造成破壞的同時，雙方的艦艇、潛艦和戰鬥機則會在廣袤的太平洋上激烈交戰。我們設想中美戰事其他交鋒的領域還有電腦駭客和無人機的操作單位端坐在舒適有冷氣的指揮中心裡發動網上攻擊。對在美國本土的美國人而言，這些爭端衝突都好遙遠，而英雄也往往都只會是那些身穿制服的勇敢男女軍人。
我們的設想中，很少把美中交戰的場景搬到美國大後方的本土，在城市裡、住家門前上演。過去我們美國人很少假設美中戰事的前線會是自家大門口。但或許現在開始不能再這樣了。中共發展出無數的方法，要在無聲無息、不用發射一發飛彈的情形下，就能讓美國打從根本亂了陣腳。理論上中國軍隊有辦法在美國本土發動隱形的飽和攻擊，殺得美國人措手不及。
想像一下這個場景，二○二九年八月二十三日深夜，滿月高掛天上，在內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）附近戒備森嚴的監獄裡，所有電子監控的牢房忽然同步打開會發生什麼事？要是同樣的情形，同步在美國各監獄上演，數十萬暴力重刑犯手刃手足無措的獄警後，湧入鄰近社區那會怎麼樣？要是同時這些地區警方所使用的數位無線電網路又剛好斷線，那會多糟糕？要是剛好又發生區域性網路中斷和停電，讓聯邦調查局幹員和國民兵都因此無法及時動員，那會發生什麼事？
如果全美各大連鎖藥局在隔天一早開門營業時，發現他們的固定訂單全都被無限期延後或取消，那又會發生什麼事？要是因為運送從血液抗凝劑到靜脈注射點滴袋、從胰島素到拋棄式針筒的船班全都因不知名原因延誤，而其他供應商也都無法交付緊急醫療訂單，讓全美各醫療院所面臨緊急救命的藥物和設備都只能限量配給的話，那又會怎樣？
要是美國參謀長聯席會議主席和男人有不倫戀；或美國眾議院議長的好朋友私下分享了有種族歧視色彩的笑話給他，而他在笑話上按了讚；又或是中情局局長正在接受創傷後症候群心理治療等等，這一類事情的錄影畫面或是訊息內容被人取得並外流到《華盛頓郵報》或是《紐約時報》，那會怎樣？
要是一輛運送有毒化學物質的聯結車因為自動駕駛系統出現機率極低的故障，而撞上了護送美國總統的車隊，那會發生什麼事？要是美國最大物流公司使用的三旋翼送貨無人機完全不受控制，紛紛朝向各航空公司客機的噴射引擎撞去，那會發生什麼事？要是全美各大港口用來為貨櫃船裝卸貨櫃用的智慧型橋式起重機突然間全都不受控制了呢？或者更糟的，要是這些起重機全都將貨櫃堆放到錯誤地點，導致貨櫃船一一翻覆，進而讓商港船隻進出交通大亂怎麼辦？
要是有人用深偽換臉科技偽造美國太空總署（NASA）發佈假消息，將之散佈到墨西哥社群媒體，宣稱將有一顆彗星脫離航道落到維拉克魯茲港，那會怎樣？要是在這幾可亂真的假消息之後又緊接著有偽造的「聯邦政府」簡訊通知，要所有人前往德州、新墨西哥州和亞歷桑納州等地的避難地點避難，那會怎樣？要是因為這樣造成了大眾恐慌，導致數以百萬墨西哥人湧入美國邊境那又會怎樣？
要是鄰近美國軍事基地的住家中連接物聯網的烤箱、烘衣機等家電全都過熱，並造成爆炸，那又會怎樣？要是在北美一團混亂、暴力事件不斷，大家全都要炸鍋了的同時，中國特種部隊突然暗殺了台灣總統，解放軍開始大舉攻佔台北那怎麼辦？美國大眾信心全都瓦解，華府也一團混亂，那大家覺得五角大廈這時還有辦法集結美國後備軍人，動員軍力橫跨半個世界前去阻止中共入侵台灣嗎？
美國式生活
這種中國政府以突襲方式攻擊美國本土的情形似乎不太可能，因為對北京當局而言，這後果太嚴重了。美國在國際上對於侵犯者向來以有仇必報聞名，而且還是加倍奉還的作法。但是兩國一旦交戰，會發生什麼事都說不準。如果中共能夠滲透到美國社會每個角落，那它攻擊的選項就很多了。我們必須承認，理論上中國是可以做到不戰而屈人之兵的。我們先來簡單的看一下，美國社會現在受到北京牽制的程度已經有多嚴重。
首先，先假設以下可能性。今天在美國出生的小孩，可能很快就會接觸到中共控制機構所生產的東西。一呱呱落地孩子第一眼看到的就是醫生、護士或是接生婆，戴著醫療用口罩、手套、手術服，這些全都是中國製的。要是孩子的媽媽產前還要服用維他命、止痛藥，或者懷孕期間很多產婦要服用抗生素，那許多在中國混合生產的複雜化學物質早在嬰兒出生前，就已經透過母親的血液進入胎兒血液中。
分娩過程中，醫護間提及嬰兒和健康方面的資料，會透過電腦被錄下來傳送到中國去，這許多電腦都是聯想製造的。嬰兒自豪的爸媽使用智慧型手機為孩子拍照，接著也會有線上會議通話。嬰兒個人和私密資料同時也會立刻流入中國政府所控制的伺服器農場。等到可以離開醫院育嬰室後，寶寶也會固定放在塑膠製的泡澡缸、嬰兒搖籃、遊戲嬰兒床、嬰兒安全座椅，這些也全都是中國製品。
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【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
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免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
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雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
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