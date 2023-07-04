新加坡2022年人口報告：新生兒數創新低，死亡人數創新高

（中央社）新加坡官方報告指出，2022年當地新生兒人數及死亡人數雙雙創下紀錄，去年共有3萬5605名新生兒，寫下歷史新低；另一方面，死亡人數則有2萬6891人，創下歷史新高。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）、聯合早報報導，移民與關卡局底下的出生及死亡註冊局發布報告指出，2022年新加坡的新生兒為3萬5605人，較前一年減少7.9%，創下新低；死亡人數則有2萬6891人，比前一年多了10.7%，寫下歷史新高。

報告也顯示，新加坡產婦年齡越來越來高，生第一胎的母親年齡中位數從2018年的30.6歲，提升至去年的31.9歲。

根據新加坡國家人口及人才署5月發佈數據，2022年新加坡居民整體生育率僅有1.04，報導指出，由於去年是華人傳統上忌諱生育的虎年，這可能是新加坡生育率創新低的的部分原因。

星官員認為，新加坡民眾仍渴望結婚及生兒育女，但有更多人選擇晚婚、晚生或生育較少孩子。

對於新加坡生育率降低，新加坡國立大學社會學系副教授陳恩賜分析，可能原因包括養兒育女的成本提高。其他因素還包括女性晚婚、事業優先、工作與生活難以取得平衡等。

另外，他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對就業及收入不穩定的衝擊，可能也是其中一個原因。

為鼓勵民眾結婚生子，新加坡政府已推出多項措施，包括讓有孩子的首次購屋家庭、首購年輕夫婦在申請預購組屋時獲得更多抽籤機會；發放生育津貼補助；有薪陪產假將延長至4週等。

另一方面，報告數據顯示，新加坡去年60歲及以上的死者有2萬3275人，約佔總死亡人數的86.6%。癌症、心臟及高血壓疾病仍是最主要的死因，其他主要死因包括肺部和呼吸道疾病、中風等腦血管疾病。

陳恩賜觀察，新加坡死亡人數上升與當地快速老化的人口現象相符。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 新加坡長者（示意圖）

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒