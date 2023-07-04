原子能總署：日本福島核廢水符合安全標準，對人體影響小、可排入大海
我們想讓你知道的是
國際原子能總署4日公布報告，指出日本的核廢水排放計畫，符合安全標準，對人體以及環境所產生的影響「微不足道」。目前日本政府尚未公布排放核廢水的日期，須等東京電力公司正式批准，最早可能在本周做出最終決定。
聯合國國際原子能總署（IAEA）於今（4）日公布歷時2年的調查報告，指出日本福島第一核電廠儲存的核廢水符合原子能總署的安全標準，可以排放至大海中，並表示這些核廢水對人體，以及環境的影響可以忽略不計。
國際原子能總署負責人葛羅西（Rafael Grossi）於今日到訪日本（Fumio Kishida），展開為期4日的訪問行程，並與日本首相岸田文雄會面，遞交福島核廢水排放安全性評估報告。
日本於2021年4月，決定將福島第一核電廠所儲存的核廢水排放至海裡，因此請原子能總署對此計畫進行安全性評估。這項評估計畫歷時2年，共有來自11個國家的核能安全專家參與其中。過程中進行了5次的審查任務，發表了6份技術報告，並與日本政府、東京電力公司（TEPCO），以及福島核電廠多次會談。並在今日的報告中指出，日本的排放計畫，符合全球安全標準，對人體以及環境所產生的影響「微不足道」。
日本欲排放至海中的，是福島第一核電廠儲水槽裡，經過多核素處理系統（Advanced Liquid Processing System，ALPS）處理後的ALPS處理水（含氚水）。ALPS是1個抽水與過濾的系統，利用一系列化學反應，從受核污染的水中，去除62種放射性物質。並將這些過濾出來的物質，儲存在高完整性容器（High Integrity Containers）中，最後將容器存放在1000立方公尺的水箱當中。而之所以會被稱為含氚水，是因為在現有的ALPS技術下，尚無法過濾掉氚，因此排出的水中，會含有低濃度的氚。
原子能總署的報告中指出，日本政府已經針對可能產生輻射風險的設施，制定了法律與監管框架，並且成立了一個獨立的監管機構。
葛羅西將於明（5）日訪問福島核電廠，並在訪日行程結束後，前往韓國。根據《路透社》的報導，葛羅西在結束訪韓行程後，預計會到訪紐西蘭以及庫克群島，以緩解周邊國家對日本核廢水排放計畫的擔憂。
目前日本政府尚未公布排放核廢水的日期，須等東京電力公司正式批准，而《路透社》指出，最早可能在本週做出最終決定。
新聞來源
- IAEA Finds Japan’s Plans to Release Treated Water into the Sea at Fukushima Consistent with International Safety Standards（IAEA）
- Comprehensive Report on the Safety Review of the ALPS-Treated Water at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station（IAEA）
- Fukushima: Japan gets UN nuclear watchdog approval for water release（Reuters）
延伸閱讀
- 日本百萬噸福島核廢水排放在即：你願意喝一罐產自那裡的桃子汁嗎？
- 日本福島核廢水排放入海，亞洲鄰國反應激烈：「不僅是經濟問題，還生死攸關」
- 福島核廢水4年後抵台，原能會：氚濃度低於偵測極限，無輻射安全影響
- 關鍵專題：福島核災十年了，輻射污染善後工作還要多久才能完結
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。