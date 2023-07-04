2023/07/04,
環境

原子能總署：日本福島核廢水符合安全標準，對人體影響小、可排入大海

原子能總署：日本福島核廢水符合安全標準，對人體影響小、可排入大海
7月4日，國際原子能總署負責人將調查報告交予日本首相岸田文雄｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

國際原子能總署4日公布報告，指出日本的核廢水排放計畫，符合安全標準，對人體以及環境所產生的影響「微不足道」。目前日本政府尚未公布排放核廢水的日期，須等東京電力公司正式批准，最早可能在本周做出最終決定。

聯合國國際原子能總署（IAEA）於今（4）日公布歷時2年的調查報告，指出日本福島第一核電廠儲存的核廢水符合原子能總署的安全標準，可以排放至大海中，並表示這些核廢水對人體，以及環境的影響可以忽略不計。

國際原子能總署負責人葛羅西（Rafael Grossi）於今日到訪日本（Fumio Kishida），展開為期4日的訪問行程，並與日本首相岸田文雄會面，遞交福島核廢水排放安全性評估報告。

日本於2021年4月，決定將福島第一核電廠所儲存的核廢水排放至海裡，因此請原子能總署對此計畫進行安全性評估。這項評估計畫歷時2年，共有來自11個國家的核能安全專家參與其中。過程中進行了5次的審查任務，發表了6份技術報告，並與日本政府、東京電力公司（TEPCO），以及福島核電廠多次會談。並在今日的報告中指出，日本的排放計畫，符合全球安全標準，對人體以及環境所產生的影響「微不足道」。

日本欲排放至海中的，是福島第一核電廠儲水槽裡，經過多核素處理系統（Advanced Liquid Processing System，ALPS）處理後的ALPS處理水（含氚水）。ALPS是1個抽水與過濾的系統，利用一系列化學反應，從受核污染的水中，去除62種放射性物質。並將這些過濾出來的物質，儲存在高完整性容器（High Integrity Containers）中，最後將容器存放在1000立方公尺的水箱當中。而之所以會被稱為含氚水，是因為在現有的ALPS技術下，尚無法過濾掉氚，因此排出的水中，會含有低濃度的氚。

原子能總署的報告中指出，日本政府已經針對可能產生輻射風險的設施，制定了法律與監管框架，並且成立了一個獨立的監管機構。

葛羅西將於明（5）日訪問福島核電廠，並在訪日行程結束後，前往韓國。根據《路透社》的報導，葛羅西在結束訪韓行程後，預計會到訪紐西蘭以及庫克群島，以緩解周邊國家對日本核廢水排放計畫的擔憂。

目前日本政府尚未公布排放核廢水的日期，須等東京電力公司正式批准，而《路透社》指出，最早可能在本週做出最終決定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。