原子能總署：日本福島核廢水符合安全標準，對人體影響小、可排入大海

聯合國國際原子能總署（IAEA）於今（4）日公布歷時2年的調查報告，指出日本福島第一核電廠儲存的核廢水符合原子能總署的安全標準，可以排放至大海中，並表示這些核廢水對人體，以及環境的影響可以忽略不計。

國際原子能總署負責人葛羅西（Rafael Grossi）於今日到訪日本（Fumio Kishida），展開為期4日的訪問行程，並與日本首相岸田文雄會面，遞交福島核廢水排放安全性評估報告。

日本於2021年4月，決定將福島第一核電廠所儲存的核廢水排放至海裡，因此請原子能總署對此計畫進行安全性評估。這項評估計畫歷時2年，共有來自11個國家的核能安全專家參與其中。過程中進行了5次的審查任務，發表了6份技術報告，並與日本政府、東京電力公司（TEPCO），以及福島核電廠多次會談。並在今日的報告中指出，日本的排放計畫，符合全球安全標準，對人體以及環境所產生的影響「微不足道」。

日本欲排放至海中的，是福島第一核電廠儲水槽裡，經過多核素處理系統（Advanced Liquid Processing System，ALPS）處理後的ALPS處理水（含氚水）。ALPS是1個抽水與過濾的系統，利用一系列化學反應，從受核污染的水中，去除62種放射性物質。並將這些過濾出來的物質，儲存在高完整性容器（High Integrity Containers）中，最後將容器存放在1000立方公尺的水箱當中。而之所以會被稱為含氚水，是因為在現有的ALPS技術下，尚無法過濾掉氚，因此排出的水中，會含有低濃度的氚。

原子能總署的報告中指出，日本政府已經針對可能產生輻射風險的設施，制定了法律與監管框架，並且成立了一個獨立的監管機構。

葛羅西將於明（5）日訪問福島核電廠，並在訪日行程結束後，前往韓國。根據《路透社》的報導，葛羅西在結束訪韓行程後，預計會到訪紐西蘭以及庫克群島，以緩解周邊國家對日本核廢水排放計畫的擔憂。

目前日本政府尚未公布排放核廢水的日期，須等東京電力公司正式批准，而《路透社》指出，最早可能在本週做出最終決定。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範