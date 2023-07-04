經常忘東忘西、思緒卡卡？認知衰退恐40歲就開始！ 美國最新研究指出：綜合維他命可減緩認知衰退6成
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根據台灣失智症協會推估，65歲以上老人每4位有1位有認知衰退狀況，林口長庚家庭醫學部林彥安主治醫師和尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所李婉萍營養師於今(30日) 減緩認知衰退研討會中指出，大腦認知功能在40-50歲就開始有退化的現象1，且失智徵兆又是不可逆轉的功能衰退，民眾需從年輕時就提高警覺，及早保養，避免認知急速退化。
根據美國近期研究證實，涵蓋20種以上必需關鍵營養素的綜合維他命可減緩認知衰退6成！因此，李婉萍呼籲民眾應及早補充綜合維他命，保養腦部也保養身體，減緩認知衰退。
以為大腦退化還很久？衰退不可逆，40歲開始及早保養是關鍵！
大腦認知功能好比一棟房子，由記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能構成，就如同鋼筋、水泥及管線可組成一棟房子。林彥安說明，失智症並非一瞬間的事，而是慢慢轉變的過程。失智徵兆可能從40 歲就開始浮現，又是不可逆轉的功能衰退，若不平時好好保養，這個大腦認知房子就可能每況愈下。
林彥安表示，要減緩認知衰退，就需要平時好好修繕大腦認知房子，而完整營養攝取、多社交、多運動為三個修繕關鍵。根據美國研究，營養可以是保護認知退化的因素之一！
醫：掌握三關鍵降低認知衰退！研究顯示：綜合維他命可減緩認知衰退6成
林彥安說明，營養可以是保護認知退化的因素之一，因失智症初期徵狀可能影響情緒，甚至降低社交意願，而補充完整營養有利於運動需要的體力，且能提供良好的精神於社交。最近刊登在美國阿茲海默症和失智症期刊上的COSMOS研究（全名Effects of cocoa extract and multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial），歷時3年美國研究，統計了2,000多人，證實補充綜合維他命有助於認知、記憶力、行為執行功能，更可以減緩認知衰退達6成。
吃這些營養素就夠？勿相信迷思！腦部需要多種營養素
林彥安警告，坊間有許多迷思，像是以為只補充單方營養素就夠了、以為失智是老化正常狀態、或是覺得自身離失智還很久等等，民眾恐因誤信這些迷思而延誤減緩認知衰退的黃金時機。也提醒，但因為腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若預防失智只靠單方不一定能夠滿足所需的營養素。
營養師指出國人面臨的營養缺口
籲：綜合維他命可補充完整營養素是解決之道！
完整營養攝取很重要，然而根據衛福部所發布國民營養健康調查指出，國人的營養素攝取狀況並不理想。2
李婉萍說明35歲以上的上班族工作正值巔峰，又要照顧家庭、身負經濟重擔，常常因忙碌而導致飲食不均衡，也沒時間注意到自身已經有一些腦部退化的前兆，或甚至誤以為認知衰退前兆只是因為事務繁忙而短暫發生，導致沒有及早保養而延誤減緩認知衰退；而部分60歲以上的老年人更容易把一些認知衰退症狀誤以為是老化跡象，而沒有及時採取行動。
同時提醒，若飲食上無法攝取到完整營養素供腦部正常運作，或是家中有長輩是銀髮族，除了平日要盡量以營養均衡飲食為主，建議還可補充含有20種以上必需關鍵營養素的綜合維他命，可以方便又有效地減緩腦部衰退。
資料來源
1 大腦認知功能在40-50歲就開始有退化的現象
資料來源：The Biology of Aging (P.5), published by Boston University School of Public Health
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/ph/aging/mobile_pages/aging5.html
2 根據衛福部所發布國民營養健康調查指出，國人的營養素攝取狀況並不理想。
資料來源：衛生福利部國民健康署委託研究計畫 國民營養健康狀況變遷調查 (106－109年) 成果報告 (P.184)
https://www.hpa.gov.tw/File/Attach/15562/File_18775.pdf