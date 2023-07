經常忘東忘西、思緒卡卡？認知衰退恐40歲就開始！ 美國最新研究指出：綜合維他命可減緩認知衰退6成

根據美國近期研究證實,涵蓋20種以上必需關鍵營養素的綜合維他命可減緩認知衰退6成!因此,李婉萍呼籲民眾應及早補充綜合維他命,保養腦部也保養身體,減緩認知衰退。

以為大腦退化還很久?衰退不可逆,40歲開始及早保養是關鍵!

大腦認知功能好比一棟房子,由記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能構成,就如同鋼筋、水泥及管線可組成一棟房子。林彥安說明,失智症並非一瞬間的事,而是慢慢轉變的過程。失智徵兆可能從40 歲就開始浮現,又是不可逆轉的功能衰退,若不平時好好保養,這個大腦認知房子就可能每況愈下。

林彥安表示,要減緩認知衰退,就需要平時好好修繕大腦認知房子,而完整營養攝取、多社交、多運動為三個修繕關鍵。根據美國研究,營養可以是保護認知退化的因素之一!

醫:掌握三關鍵降低認知衰退!研究顯示:綜合維他命可減緩認知衰退6成

林彥安說明,營養可以是保護認知退化的因素之一,因失智症初期徵狀可能影響情緒,甚至降低社交意願,而補充完整營養有利於運動需要的體力,且能提供良好的精神於社交。最近刊登在美國阿茲海默症和失智症期刊上的COSMOS研究(全名Effects of cocoa extract and multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial),歷時3年美國研究,統計了2,000多人,證實補充綜合維他命有助於認知、記憶力、行為執行功能,更可以減緩認知衰退達6成。

吃這些營養素就夠?勿相信迷思!腦部需要多種營養素

林彥安警告,坊間有許多迷思,像是以為只補充單方營養素就夠了、以為失智是老化正常狀態、或是覺得自身離失智還很久等等,民眾恐因誤信這些迷思而延誤減緩認知衰退的黃金時機。也提醒,但因為腦部結構複雜,需要多種不同營養素,若預防失智只靠單方不一定能夠滿足所需的營養素。

營養師指出國人面臨的營養缺口

籲:綜合維他命可補充完整營養素是解決之道!

完整營養攝取很重要,然而根據衛福部所發布國民營養健康調查指出,國人的營養素攝取狀況並不理想。2

李婉萍說明35歲以上的上班族工作正值巔峰,又要照顧家庭、身負經濟重擔,常常因忙碌而導致飲食不均衡,也沒時間注意到自身已經有一些腦部退化的前兆,或甚至誤以為認知衰退前兆只是因為事務繁忙而短暫發生,導致沒有及早保養而延誤減緩認知衰退;而部分60歲以上的老年人更容易把一些認知衰退症狀誤以為是老化跡象,而沒有及時採取行動。

同時提醒,若飲食上無法攝取到完整營養素供腦部正常運作,或是家中有長輩是銀髮族,除了平日要盡量以營養均衡飲食為主,建議還可補充含有20種以上必需關鍵營養素的綜合維他命,可以方便又有效地減緩腦部衰退。

