聖嬰現象造成的潛在乾旱危機，將可能影響泰國對全球糖和稻米供應

由於聖嬰現象（ El Niño ）造成對泰國氣候的影響，泰國政府正制定應變計劃，以處理未來可能持續數年的潛在乾旱，以及全球糖和稻米供應的危機；當局警告，從2024年初開始，泰國將面臨大範圍的乾旱，可能將威脅到該國作為世界第二大稻米供應國的地位。

泰國政府官員表示，這個季風季的全國降雨量可能比平均水量低於百分之十，官方數據顯示，全國降雨量從2023年到目前為止，已比去年同期減少百分之二十八，而據開泰農民研究中心（Kasikorn Research Center，KRC）預測，因受氣候現象影響，今年泰國稻米產量可能下降百分之六。

2022年泰國稻米出口量為769萬噸，主要外銷市場為伊拉克、南非、中國和美國。 而KRC預測，今年稻米總產量將在3270萬至3320萬噸之間，加上第二季約760萬噸產量，將足以滿足國內消費和出口，預計國內消費和出口都將比去年有所成長。

Photo Credit: GettyImages 在印尼亞齊省港口，工人們從一艘貨船上卸下從泰國進口的一袋袋稻米。照片攝於6月22日。

不過 KRC也警告，今年聖嬰現象若進一步持續，將導致眾多水庫水位大幅下降，也會對明年主要作物種植造成影響，因而建議相關部門立即調整水資源管理計劃，確保有足夠水量用於種植和其它用途。

目前泰國 皇家灌溉部門已督促湄南河流域的農民暫停第二季作物種植。 不過KRC表示，由於泰國稻米的良好出口價格和全球對泰國稻米的需求，儘管面臨缺水風險，許多農民仍希望種植第二季作物。

以長遠來看，這次乾旱危機在未來還可能加劇泰國的通貨膨脹，不管是蔬菜、新鮮食品和肉類價格都會因收成減少和動物飼料價格偏高而上漲。 野村控股資深分析師Euben Paracuelles表示，泰國是一個食品出口大國，其總產出有一半是留給國內，因此政府若實施價格控制和補貼會有助於限制未來的通貨膨脹。

Photo Credit: GettyImages 位於曼谷北部的稻田。照片攝於6月22日

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒