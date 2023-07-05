2023/07/05,
印太

聖嬰現象造成的潛在乾旱危機，將可能影響泰國對全球糖和稻米供應

聖嬰現象造成的潛在乾旱危機，將可能影響泰國對全球糖和稻米供應
泰國南部農民和兒童在田裡收割水稻。Photo Credit: GettyImages

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泰國政府官員表示，這個季風季節的全國降雨量可能比平均水量低於百分之十，全國降雨量從2023年到目前為止，已比去年同期減少百分之二十八，而據開泰農民研究中心預測，因受氣候現象影響，今年泰國稻米產量可能下降百分之六。

由於聖嬰現象（El Niño）造成對泰國氣候的影響，泰國政府正制定應變計劃，以處理未來可能持續數年的潛在乾旱，以及全球糖和稻米供應的危機；當局警告，從2024年初開始，泰國將面臨大範圍的乾旱，可能將威脅到該國作為世界第二大稻米供應國的地位。

泰國政府官員表示，這個季風季的全國降雨量可能比平均水量低於百分之十，官方數據顯示，全國降雨量從2023年到目前為止，已比去年同期減少百分之二十八，而據開泰農民研究中心（Kasikorn Research Center，KRC）預測，因受氣候現象影響，今年泰國稻米產量可能下降百分之六。

2022年泰國稻米出口量為769萬噸，主要外銷市場為伊拉克、南非、中國和美國。而KRC預測，今年稻米總產量將在3270萬至3320萬噸之間，加上第二季約760萬噸產量，將足以滿足國內消費和出口，預計國內消費和出口都將比去年有所成長。

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Photo Credit: GettyImages
在印尼亞齊省港口，工人們從一艘貨船上卸下從泰國進口的一袋袋稻米。照片攝於6月22日。

不過KRC也警告，今年聖嬰現象若進一步持續，將導致眾多水庫水位大幅下降，也會對明年主要作物種植造成影響，因而建議相關部門立即調整水資源管理計劃，確保有足夠水量用於種植和其它用途。

目前泰國皇家灌溉部門已督促湄南河流域的農民暫停第二季作物種植。不過KRC表示，由於泰國稻米的良好出口價格和全球對泰國稻米的需求，儘管面臨缺水風險，許多農民仍希望種植第二季作物。

以長遠來看，這次乾旱危機在未來還可能加劇泰國的通貨膨脹，不管是蔬菜、新鮮食品和肉類價格都會因收成減少和動物飼料價格偏高而上漲。野村控股資深分析師Euben Paracuelles表示，泰國是一個食品出口大國，其總產出有一半是留給國內，因此政府若實施價格控制和補貼會有助於限制未來的通貨膨脹。

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Photo Credit: GettyImages
位於曼谷北部的稻田。照片攝於6月22日

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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