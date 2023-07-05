伊朗正式加入上海合作組織，峰會發表「新德里宣言」，印度不支持中國「一帶一路」倡議

上合組織新德里宣言，左嗆中國右批巴基斯坦

（中央社）上海合作組織高峰會昨（5）日以視訊形式舉行，會後發布新德里宣言（New Delhi Declaration）。有觀察人士認為，在印度握有主場優勢的情況下，字裡行間可以看到抨擊中國與巴基斯坦的痕跡。

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會昨天以視訊形式舉行，由輪值主席國印度的總理莫迪（Narendra Modi）主持，與會會員國領袖包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平。

領袖們會後發布新德里宣言，提倡以相互尊重主權、國家領土完整、不干涉他國內政、不使用武力或威脅使用武力等原則，作為永續發展國際關係的基礎。

這份文件說，與會領袖支持透過對話與諮詢，和平解決國與國之間的歧見與爭端。

會員國同意共同打擊恐怖主義，並尋求擬出一份共同名單，在各自的國境內禁止入列的組織從事活動。

新德里宣言也提到，會員國應避免宗教不包容性、激進民族主義、種族歧視及仇外心理的擴散。

有觀察人士解讀，「相互尊重主權」、「不使用武力」等內容，是印度暗批中國，反恐部分則是印度抨擊巴基斯坦包庇與縱容恐怖組織。

宣言中提到宗教不包容性的部分，觀察人士認為是某些國家在回嗆印度；至於「透過對話……和平解決爭端」，則是印度對俄烏戰爭的一貫立場。

SCO作為中、俄發起的多邊平台，在宣言中暗挺俄羅斯，強調單方面施加未獲聯合國安全理事會通過的經濟制裁，並不符國際法原則，且對第3國以及國際經濟關係造成負面衝擊。

此外，宣言提到，哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、巴基斯坦（Pakistan）、俄羅斯（Russia）、塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（Uzbekistan）支持中國的「一帶一路」倡議。

這個段落沒有列出印度，顯現出印度並不支持「一帶一路」的立場。

中國與巴基斯坦在「一帶一路」倡議下修建的中巴經濟走廊，穿越了印度主張主權的地區，被印度指責侵犯主權及領土完整性。

會員國宣布哈薩克接棒成為下一任的輪值主席，並感謝印度作為輪值主席期間的貢獻。

Addressing the SCO Summit. https://t.co/oO9B1nnXer — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2023

伊朗正式加入上海合作組織，成員國增至9個

（中央社）伊朗昨天正式加入上海合作組織，這是由中、俄及多個中亞國家成立的國際組織，目前正式成員國增至9個。

上海合作組織成員國元首理事會第23次會議昨天以視訊方式舉行，會議決定，伊朗正式加入上合組織。

《界面新聞》引述《俄羅斯衛星通訊社》消息，印度總理莫迪昨天在上合組織成員國領導人峰會上表示，伊朗加入上合組織將有助於查巴哈（Chabahar）運輸走廊等基礎設施項目的實施。

查巴哈港是位於伊朗東南部的港口城市，也是自由貿易區，是「南北運輸走廊」的關鍵節點之一。

印度在取得伊朗戰略港口查巴哈港經營權後，正圍繞著伊朗希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）查巴哈港發展一條交通運輸走廊，以進入阿富汗和中亞市場。一旦這條走廊完成，將促進伊朗、印度與阿富汗及中亞的貿易。

中國官媒央視報導，2022年9月，上合組織撒馬爾罕峰會簽署了關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄。如今，伊朗正式完成各項程序，成為上合組織正式成員國。昨天下午，上合組織秘書處在北京舉行伊朗國旗升旗儀式，歡迎新成員加入。

上海合作組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在中國上海宣布成立。2017年，上合組織首次擴充成員，印度、巴基斯坦成為正式成員國。2023年，伊朗成為正式成員國。

習近平：上合國家要警惕煽動新冷戰，防顏色革命

（中央社）中國國家主席習近平昨天在上海合作組織元首峰會視訊致詞時說，上合成員國要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。

《新華社》報導，上合組織成員國元首理事會第23次會議昨天在印度舉行，習近平在北京以視訊方式出席時，作上述表示。會議並決定伊朗正式加入上合組織，成為第9個會員國。

習近平在致詞中表示，中方建議擴大上合組織國家本幣結算比重，拓展主權數位貨幣合作，推動建立「本組織（上合組織）開發銀行」。

他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。要把本國發展進步的前途命運「牢牢掌握在自己手中」。

習近平還說，要提升上合組織安全合作水平，持續開展聯合行動，嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品走私、網絡和跨國有組織犯罪。

他提到，要繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，加大對阿富汗人道主義支持，推動阿富汗當局搭建「廣泛包容的政治架構」，走上和平重建道路。

習近平說，要維護地區和平，保障「共同安全」。實現地區長治久安是共同責任，中方願與各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

他表示，要堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航