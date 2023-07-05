伊朗正式加入上海合作組織，峰會發表「新德里宣言」，印度不支持中國「一帶一路」倡議
我們想讓你知道的是
領袖們會後發布新德里宣言，提倡以相互尊重主權、國家領土完整、不干涉他國內政、不使用武力或威脅使用武力等原則，作為永續發展國際關係的基礎。有觀察人士解讀，「相互尊重主權」、「不使用武力」等內容，是印度暗批中國，反恐部分則是印度抨擊巴基斯坦包庇與縱容恐怖組織。
上合組織新德里宣言，左嗆中國右批巴基斯坦
（中央社）上海合作組織高峰會昨（5）日以視訊形式舉行，會後發布新德里宣言（New Delhi Declaration）。有觀察人士認為，在印度握有主場優勢的情況下，字裡行間可以看到抨擊中國與巴基斯坦的痕跡。
上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會昨天以視訊形式舉行，由輪值主席國印度的總理莫迪（Narendra Modi）主持，與會會員國領袖包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平。
領袖們會後發布新德里宣言，提倡以相互尊重主權、國家領土完整、不干涉他國內政、不使用武力或威脅使用武力等原則，作為永續發展國際關係的基礎。
這份文件說，與會領袖支持透過對話與諮詢，和平解決國與國之間的歧見與爭端。
會員國同意共同打擊恐怖主義，並尋求擬出一份共同名單，在各自的國境內禁止入列的組織從事活動。
新德里宣言也提到，會員國應避免宗教不包容性、激進民族主義、種族歧視及仇外心理的擴散。
有觀察人士解讀，「相互尊重主權」、「不使用武力」等內容，是印度暗批中國，反恐部分則是印度抨擊巴基斯坦包庇與縱容恐怖組織。
宣言中提到宗教不包容性的部分，觀察人士認為是某些國家在回嗆印度；至於「透過對話……和平解決爭端」，則是印度對俄烏戰爭的一貫立場。
SCO作為中、俄發起的多邊平台，在宣言中暗挺俄羅斯，強調單方面施加未獲聯合國安全理事會通過的經濟制裁，並不符國際法原則，且對第3國以及國際經濟關係造成負面衝擊。
此外，宣言提到，哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、巴基斯坦（Pakistan）、俄羅斯（Russia）、塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（Uzbekistan）支持中國的「一帶一路」倡議。
這個段落沒有列出印度，顯現出印度並不支持「一帶一路」的立場。
中國與巴基斯坦在「一帶一路」倡議下修建的中巴經濟走廊，穿越了印度主張主權的地區，被印度指責侵犯主權及領土完整性。
會員國宣布哈薩克接棒成為下一任的輪值主席，並感謝印度作為輪值主席期間的貢獻。
伊朗正式加入上海合作組織，成員國增至9個
（中央社）伊朗昨天正式加入上海合作組織，這是由中、俄及多個中亞國家成立的國際組織，目前正式成員國增至9個。
上海合作組織成員國元首理事會第23次會議昨天以視訊方式舉行，會議決定，伊朗正式加入上合組織。
《界面新聞》引述《俄羅斯衛星通訊社》消息，印度總理莫迪昨天在上合組織成員國領導人峰會上表示，伊朗加入上合組織將有助於查巴哈（Chabahar）運輸走廊等基礎設施項目的實施。
查巴哈港是位於伊朗東南部的港口城市，也是自由貿易區，是「南北運輸走廊」的關鍵節點之一。
印度在取得伊朗戰略港口查巴哈港經營權後，正圍繞著伊朗希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchistan）查巴哈港發展一條交通運輸走廊，以進入阿富汗和中亞市場。一旦這條走廊完成，將促進伊朗、印度與阿富汗及中亞的貿易。
中國官媒央視報導，2022年9月，上合組織撒馬爾罕峰會簽署了關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄。如今，伊朗正式完成各項程序，成為上合組織正式成員國。昨天下午，上合組織秘書處在北京舉行伊朗國旗升旗儀式，歡迎新成員加入。
上海合作組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在中國上海宣布成立。2017年，上合組織首次擴充成員，印度、巴基斯坦成為正式成員國。2023年，伊朗成為正式成員國。
習近平：上合國家要警惕煽動新冷戰，防顏色革命
（中央社）中國國家主席習近平昨天在上海合作組織元首峰會視訊致詞時說，上合成員國要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。
《新華社》報導，上合組織成員國元首理事會第23次會議昨天在印度舉行，習近平在北京以視訊方式出席時，作上述表示。會議並決定伊朗正式加入上合組織，成為第9個會員國。
習近平在致詞中表示，中方建議擴大上合組織國家本幣結算比重，拓展主權數位貨幣合作，推動建立「本組織（上合組織）開發銀行」。
他說，要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。要把本國發展進步的前途命運「牢牢掌握在自己手中」。
習近平還說，要提升上合組織安全合作水平，持續開展聯合行動，嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品走私、網絡和跨國有組織犯罪。
他提到，要繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，加大對阿富汗人道主義支持，推動阿富汗當局搭建「廣泛包容的政治架構」，走上和平重建道路。
習近平說，要維護地區和平，保障「共同安全」。實現地區長治久安是共同責任，中方願與各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。
他表示，要堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」。
新聞來源
延伸閱讀
- 瓦格納兵變後，中國重新思考中俄關係，普亭習近平將在上合峰會視訊會晤
- 習近平與普亭會面，無疑讓「上海合作組織」成了讓美國師出有名的反派角色
- 習近平前腳走、莫迪後腳來：「中亞－印度」峰會是否改寫一帶一路地緣格局？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。