TNL+ 2023/07/05,
非洲

美國最高法院推翻歷史性「羅訴韋德案」，如何衝擊非洲各國墮胎合法化進程？

美國最高法院推翻歷史性「羅訴韋德案」，如何衝擊非洲各國墮胎合法化進程？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國最高法院的反墮胎意識型態，已擾亂非洲國家獲得生殖健康服務的機會，身為全球最大生殖與性健康（Sexual health）資助者的美國，諸多非洲國家都重度依賴其所提供的衛生醫療系統及資金，然而這些國家擔憂若與美國的步調不一致，獲取美方生殖健康援助的機會恐將大幅減少。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

非洲婦女的墮胎權是否朝更加自由的方向前行？儘管南非（South Africa）及位處西非的貝南（Bénin），近年來取消對婦女墮胎權的諸多限制、承諾提供更多安全人工流產的服務，非洲西部的獅子山共和國（Sierra Leone）總統比奧（Julius Maada Wonie Bio）也闡明將推動墮胎合法化，但整體而言，非洲女性在爭取安全墮胎的權益上仍面臨重重阻礙。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）目前仍是全球不安全墮胎（Unsafe abortions）及非預期懷孕（Unintended pregnancies）比率最高的地區，且該區域的婦女亦經常因為未婚懷孕而飽受外界歧視。

世界衛生組織（WHO）曾於2022年表示，雖然撒哈拉以南非洲的內部狀況因各國對墮胎的限制程度不同而有所差異，但該地區每年平均有高達16％的孕婦因不安全的墮胎而死亡。

《美聯社》另以非洲南部內陸國家辛巴威（Zimbabwe）為例，該國及諸多非洲南部國家的未成年女性在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的懷孕率急遽飆升，此狀況與疫情使得多數家庭更加貧困、輟學、童婚習俗盛行及未成年女性遭受兒少性剝削（CSE）後意外懷孕有關。

據悉，辛巴威政府早已意識到未成年女性懷孕問題日趨嚴重，卻沒有給予合法墮胎的途徑，亦缺乏適切的性教育宣導。

美國最高法院推翻女性墮胎權後，是否會影響非洲對墮胎法令的擬定？

美國最高法院於2022年6月下旬裁定禁止墮胎符合美國憲法規範後，等同推翻與婦女自由墮胎權益有直接關聯的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），該案於美國聯邦最高法院在1973年裁定，其重要程度在於直接承認婦女擁有墮胎權利，更是保障全美婦女墮胎合法化權益及隱私的里程碑。

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