台東太麻里發現台灣特有新種「臺東黑松露」，分布海拔極低深具人工栽培潛力

（中央社）林試所昨（4）日表示，研究團隊在台東太麻里地區印度栲根圈土壤，新發現一種台灣特有的新種黑松露，命名為「臺東黑松露」；之前已發現4種，曾技轉人工培養技術，尚未量產。

農業委員會林業試驗所昨天發布資訊指出，繼台灣腔塊菌、深脈松露、雲杉松露、小西氏石櫟松露，再發現及培養第5種新種的真松露，暫以發現的地區命名為「臺東黑松露」。

林試所說明，「臺東黑松露」是迄今在台灣發現的松露種類分布海拔最低的一種，帶有輕微香味，子實體直徑可達4公分，因分布的海拔極低，深具研究及人工栽培的潛力，因數量稀少，為避免珍貴菌種消失，已和林試所太麻里研究中心合作，進行後續生育地管理、保護及監測，並努力進行菌種保存的工作。

Photo Credit: 農委會林試所網頁 子實體的縱切面

林試所指出，研究團隊過去採集地點集中在台灣西部，例如八通關古道、郡大林道 、大雪山林道等地區，較少在東部地區採集，調查團隊很幸運的在2017年10月下旬發現「臺東黑松露」，由楊貴平夫婦、黃勁暉先生挖出第一顆，團隊也陸續在2017年11月下旬及2018年1月下旬共挖到7顆松露。

林試所副所長吳孟玲接受《中央社》記者電話訪問時說，對於之前已有其他松露發現時，林試所也進行人工培養技術的研發，基於真菌跟樹木根系共生，鼓勵在有天然植物的地方培養，當初技轉廠商相關技術迄今已約6、7年，因長出來需10年，所以尚無人工培養的松露上市，還需要一段時間。

林試所補充，「臺東黑松露」的發現，是由整個團隊，包含已退休者共同努力的成果，並針對生育地施行小面積除草、除蔓及多次適量施灑石灰等經營管理，至2019年12月及2023年2月，還有發現其蹤跡。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航