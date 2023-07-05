以色列特拉維夫恐攻釀8傷，以軍宣布從哲寧難民營撤離
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以色列軍方發言人表示，以軍近兩天前對約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）和鄰近難民營發動大規模突擊，造成12名巴勒斯坦人喪生後，4日開始從該難民營撤離。以色列強硬派總理納坦雅胡表示：「如有人認為此一攻擊可以阻止我們繼續打擊恐怖主義，那他就錯了。」
以色列特拉維夫恐攻釀8傷，歹徒遭持槍民眾擊斃
（中央社）以色列大城特拉維夫4日午間發生恐怖攻擊，恐怖分子開車衝撞人群後下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊共造成至少8人受傷，其中1人身受重傷。
攻擊事件發生後，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）護理人員迅速趕到現場救治傷員，傷者隨後被送往醫院。
除了醫護人員，大批警力及安全人員迅速抵達現場，進行調查，也有直升機在空中盤旋巡查。
以色列警政署長沙巴泰（Yaakov Shabtai）及特拉維夫警方官員到場坐鎮指揮，接受媒體詢問。
《中央社》記者在恐攻發生後立即前往事發現場採訪，直擊大批警力進駐，拉起封鎖線，警方出動鎮暴犬巡邏。恐攻現場滿目瘡痍，一輛汽車被撞毀，車站站牌也被撞倒，附近一間宗教學校的學生及民眾驚恐萬分，上街查看。
以色列警方國際新聞發言人埃爾斯鄧恩（Dean Elsdunne）受訪表示，他向罹難者及其家屬致上深切的哀悼及慰問之意。
他說，這起攻擊事件發生在巴士站，恐怖分子用車輛衝撞人群後，下車持刀刺殺傷者。事件發生不久後，恐怖分子被在場的以色列市民擊斃，幸好有這名民眾在場，阻止可能更大的傷亡。
以色列當局指出，這起攻擊共造成8人受傷，其中1人身受重傷、3人中度受傷。巴勒斯坦激進團體哈瑪斯（Hamas）已宣稱犯案。
特拉維夫遇襲後，以色列軍隊從哲寧難民營撤離
以色列軍方發言人表示，以軍近兩天前對約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）和鄰近難民營發動大規模突擊，造成12名巴勒斯坦人喪生後，4日開始從該難民營撤離。
《法新社》報導，以色列軍隊5日清晨派出無人機、推土機、裝甲車與數以百計士兵，堪稱是多年來在約旦河西岸的最大規模軍事行動。
一名男子4日午間在以色列大城特拉維夫開車衝撞人群後下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊造成8人受傷。
巴勒斯坦好戰團體說，這是對以軍突擊的回應。以色列當局表示，攻擊者是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人。
一名以軍發言人4日深夜告訴《法新社》：「以色列部隊已開始撤離哲寧難民營。」
以色列強硬派總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「如有人認為此一攻擊可以阻止我們繼續打擊恐怖主義，那他就錯了。」
他也證實以軍「正在完成（哲寧）任務」，但警告這不是「一次性行動」。
巴勒斯坦領袖則指控以色列發動「侵略」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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