以色列特拉維夫恐攻釀8傷，以軍宣布從哲寧難民營撤離

以色列特拉維夫恐攻釀8傷，歹徒遭持槍民眾擊斃

（中央社）以色列大城特拉維夫4日午間發生恐怖攻擊，恐怖分子開車衝撞人群後下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊共造成至少8人受傷，其中1人身受重傷。

攻擊事件發生後，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）護理人員迅速趕到現場救治傷員，傷者隨後被送往醫院。

除了醫護人員，大批警力及安全人員迅速抵達現場，進行調查，也有直升機在空中盤旋巡查。

以色列警政署長沙巴泰（Yaakov Shabtai）及特拉維夫警方官員到場坐鎮指揮，接受媒體詢問。

《中央社》記者在恐攻發生後立即前往事發現場採訪，直擊大批警力進駐，拉起封鎖線，警方出動鎮暴犬巡邏。恐攻現場滿目瘡痍，一輛汽車被撞毀，車站站牌也被撞倒，附近一間宗教學校的學生及民眾驚恐萬分，上街查看。

以色列警方國際新聞發言人埃爾斯鄧恩（Dean Elsdunne）受訪表示，他向罹難者及其家屬致上深切的哀悼及慰問之意。

他說，這起攻擊事件發生在巴士站，恐怖分子用車輛衝撞人群後，下車持刀刺殺傷者。事件發生不久後，恐怖分子被在場的以色列市民擊斃，幸好有這名民眾在場，阻止可能更大的傷亡。

以色列當局指出，這起攻擊共造成8人受傷，其中1人身受重傷、3人中度受傷。巴勒斯坦激進團體哈瑪斯（Hamas）已宣稱犯案。

特拉維夫遇襲後，以色列軍隊從哲寧難民營撤離

以色列軍方發言人表示，以軍近兩天前對約旦河西岸北部城市哲寧（Jenin）和鄰近難民營發動大規模突擊，造成12名巴勒斯坦人喪生後，4日開始從該難民營撤離。

《法新社》報導，以色列軍隊5日清晨派出無人機、推土機、裝甲車與數以百計士兵，堪稱是多年來在約旦河西岸的最大規模軍事行動。

一名男子4日午間在以色列大城特拉維夫開車衝撞人群後下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊造成8人受傷。

巴勒斯坦好戰團體說，這是對以軍突擊的回應。以色列當局表示，攻擊者是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人。

一名以軍發言人4日深夜告訴《法新社》：「以色列部隊已開始撤離哲寧難民營。」

以色列強硬派總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「如有人認為此一攻擊可以阻止我們繼續打擊恐怖主義，那他就錯了。」

他也證實以軍「正在完成（哲寧）任務」，但警告這不是「一次性行動」。

巴勒斯坦領袖則指控以色列發動「侵略」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航