盜取母校中國人民大學學生個資建立外貌評分網站，騰訊程式設計師被警方拘捕
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「這麼重要的訊息居然隨隨便便就能獲取，還公開曬出來，完美詮釋了『高智商低趣味』！」一名微博網友評論說。還有一些網友將他與曾設計外貌評分平台FaceMash的臉書創始人祖克柏進行了比較。
一名騰訊公司的程式設計師周一（7月3日）在北京被拘捕，他被指竊取了中國一所著名大學的數據庫，並用學生的照片和訊息建立了一個外貌評分平台。
據中國媒體報導，25歲的馬姓男子在讀碩士研究生期間，侵入了母校中國人民大學的數據庫，盜取了全校學生的個人訊息，並創建了一個在線平台對他們的外表進行評分。
他曾在社群媒體公開此事。網路截圖顯示，其中一條貼文發布於2020年10月，意味著該平台可能已存在了大約三年。
「今天和志同道合之士完成了這件我大二就想做的壞事，本來想發朋友圈但人多眼雜怕被打拳還是發微博吧。」疑似為馬姓男子的微博用戶發文寫道。
據中國媒體報導，他建立的平台名為「RUC IR FACE」，收錄了2014年至2020年中國人民大學所有學生的個人資料，包括照片、姓名、學號、籍貫和生日等。
瀏覽者甚至可以從身高、星座、籍貫、所在學院等方面進行精確查詢。
中國人民大學位於北京，是該國最知名的大學之一。上周六（7月1日），該校的內部學生論壇「小喇叭」上有學生曝光了這一事件。
人民大學周日（7月2日）在一份聲明中表示，校方已關注到該事件，已聯繫警方開展調查。
周一（7月3日），北京海澱區警方表示，馬某因涉嫌非法獲取學校部分學生個人訊息等違法犯罪行為，被警方刑事拘留。
「警方高度重視公民個人訊息保護，對於相關違法犯罪，將依法予以嚴厲打擊。」海澱公安分局在一則通報中寫道。
中國在2021年通過了《個人訊息保護法》立法，規定任何組織或個人「不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息」。
馬某的個人網站顯示，他自2015年起就讀於中國人民大學，先後獲得了該校計算機科學與技術的學士學位和計算機應用技術的碩士學位。
畢業後，他作為一名程式設計師加入了中國網路巨頭騰訊。他還曾在字節跳動和華為實習。
他在源代碼託管服務平台GitHub上的資料顯示，他還開發了生成女性裸照的程式。
該事件在中國網路上引發了憤怒，一些網民質疑學校沒有採取足夠措施，保護學生的隱私數據。
「這麼重要的訊息居然隨隨便便就能獲取，還公開曬出來，完美詮釋了『高智商低趣味』！」一名微博網友評論說。
還有一些中文網友將他與臉書（Facebook）創始人馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）進行了比較。
2003年，祖克柏在哈佛大學上學期間，曾推出備受爭議的外貌評分平台FaceMash，每次將兩張女生照片放置在一起，讓用戶選擇哪一位更有吸引力。
中國以前也發生過類似的事件。2012年，武漢大學一名學生自稱花了三天時間寫代碼製作了一個選美網站「Facejoking」，以圖片流的形式展現該校女性的照片，並進行打分。儘管一度引發爭議，但該網站後來擴展到了全國範圍。
2021年，中國藝術家宋拓在上海一家藝術中心展出了自己的「作品」——在一所大學中偷拍的5000名女學生照片，並按照自己的審美喜好將她們「從美到醜」進行排序。在鋪天蓋地的批評聲中，該藝術館宣布撤展並道歉。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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