2023/07/05,
中國

盜取母校中國人民大學學生個資建立外貌評分網站，騰訊程式設計師被警方拘捕

盜取母校中國人民大學學生個資建立外貌評分網站，騰訊程式設計師被警方拘捕

我們想讓你知道的是

「這麼重要的訊息居然隨隨便便就能獲取，還公開曬出來，完美詮釋了『高智商低趣味』！」一名微博網友評論說。還有一些網友將他與曾設計外貌評分平台FaceMash的臉書創始人祖克柏進行了比較。

一名騰訊公司的程式設計師周一（7月3日）在北京被拘捕，他被指竊取了中國一所著名大學的數據庫，並用學生的照片和訊息建立了一個外貌評分平台。

據中國媒體報導，25歲的馬姓男子在讀碩士研究生期間，侵入了母校中國人民大學的數據庫，盜取了全校學生的個人訊息，並創建了一個在線平台對他們的外表進行評分。

他曾在社群媒體公開此事。網路截圖顯示，其中一條貼文發布於2020年10月，意味著該平台可能已存在了大約三年。

「今天和志同道合之士完成了這件我大二就想做的壞事，本來想發朋友圈但人多眼雜怕被打拳還是發微博吧。」疑似為馬姓男子的微博用戶發文寫道。

據中國媒體報導，他建立的平台名為「RUC IR FACE」，收錄了2014年至2020年中國人民大學所有學生的個人資料，包括照片、姓名、學號、籍貫和生日等。

瀏覽者甚至可以從身高、星座、籍貫、所在學院等方面進行精確查詢。

Chinese students from Renmin University of China are seated to adhere to social distancing during their graduation ceremony at the school's campus on June 30, 2020 in Beijing, China.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

被拘捕的這名程式設計師曾在中國人民大學學習，他涉嫌盜取學校數據庫裏的學生訊息創建了外貌打分網站。

中國人民大學位於北京，是該國最知名的大學之一。上周六（7月1日），該校的內部學生論壇「小喇叭」上有學生曝光了這一事件。

人民大學周日（7月2日）在一份聲明中表示，校方已關注到該事件，已聯繫警方開展調查。

周一（7月3日），北京海澱區警方表示，馬某因涉嫌非法獲取學校部分學生個人訊息等違法犯罪行為，被警方刑事拘留。

「警方高度重視公民個人訊息保護，對於相關違法犯罪，將依法予以嚴厲打擊。」海澱公安分局在一則通報中寫道。

中國在2021年通過了《個人訊息保護法》立法，規定任何組織或個人「不得非法買賣、提供或者公開他人個人訊息」。

馬某的個人網站顯示，他自2015年起就讀於中國人民大學，先後獲得了該校計算機科學與技術的學士學位和計算機應用技術的碩士學位。

畢業後，他作為一名程式設計師加入了中國網路巨頭騰訊。他還曾在字節跳動和華為實習。

他在源代碼託管服務平台GitHub上的資料顯示，他還開發了生成女性裸照的程式。

該事件在中國網路上引發了憤怒，一些網民質疑學校沒有採取足夠措施，保護學生的隱私數據。

「這麼重要的訊息居然隨隨便便就能獲取，還公開曬出來，完美詮釋了『高智商低趣味』！」一名微博網友評論說。

還有一些中文網友將他與臉書（Facebook）創始人馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）進行了比較。

2003年，祖克柏在哈佛大學上學期間，曾推出備受爭議的外貌評分平台FaceMash，每次將兩張女生照片放置在一起，讓用戶選擇哪一位更有吸引力。

中國以前也發生過類似的事件。2012年，武漢大學一名學生自稱花了三天時間寫代碼製作了一個選美網站「Facejoking」，以圖片流的形式展現該校女性的照片，並進行打分。儘管一度引發爭議，但該網站後來擴展到了全國範圍。

2021年，中國藝術家宋拓在上海一家藝術中心展出了自己的「作品」——在一所大學中偷拍的5000名女學生照片，並按照自己的審美喜好將她們「從美到醜」進行排序。在鋪天蓋地的批評聲中，該藝術館宣布撤展並道歉。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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