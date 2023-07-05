鄭文燦：9月推出「AI基本法」聚焦隱私保護等7面向，擬設打假中心
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台灣尚無人工智慧專法及產業評測標準，因此有訂立人工智慧基本法的必要，國科會表示，經參酌國外相關法制及徵集產學界專家意見後，已在擬定人工智慧基本法草案中。國科會指出，草案包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、AI風險管控、AI倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性。
鄭文燦：9月推出AI基本法，規範倫理促進產業
（中央社）行政院副院長鄭文燦昨（4）日表示，政府預計9月推出AI基本法，明定AI倫理規範、產業促進原則等，並可能透過「AI打假中心」的機制，因應AI所帶來的真假難辨挑戰。
鄭文燦昨天出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇後，他致詞時表示，政府近年大力推動創新創業，也有許多協助新創連結國際的計畫與措施，盼業者善加利用。
他也提到，政府預計今（2023）年9月推出AI基本法，明定AI法制、倫理規範、產業促進原則，同時也將應對AI在個資保護上的挑戰。
鄭文燦說，AI會造成虛實真假難辨，未來也要有相關機制防範，或許未來可以建置AI打假中心因應。
鄭文燦活動後受訪時則表示，台灣網路服務必須要出海接軌到全球市場，亞馬遜雲端運算服務（AWS）所提出來的雲端解決方案，可以幫助政府、企業、中小企業，甚至微型企業運用雲端服務拓展市場，且事實上，Netflix、Uber等也都是透過AWS的平台崛起。
他說，雲端不只是可以儲存、記憶、計算，雲端所提供的服務非常多樣化，現在很多政府也把基本的資訊系統上雲，藉以在災害或是其他狀況發生時，透過雲端做更好的服務。
AI基本法草案聚焦隱私保護、應用合法性等7面向，擬設打假中心
（中央社）人工智慧（AI）浪潮來勢洶洶，台灣預計9月推出AI基本法，國科會昨天表示，已在擬定草案中，包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、風險管控、倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性等7面向。
行政院副院長鄭文燦昨天出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇，他表示，政府預計9月推出AI基本法，並可能透過「AI打假中心」的機制，因應AI所帶來的真假難辨挑戰。
國科會主委吳政忠先前也坦言，當ChatGPT等生成式AI走入民眾日常，將對人文社會產生相當大影響，確實需布局相關法規、指引。
國科會昨天回覆《中央社》記者提問指出，目前歐、德、日、韓等國多於訂定人工智慧上位共通原則後，進而形成具體化人工智慧標準，以協助相關產業進行認證。
台灣尚無人工智慧專法及產業評測標準，因此有訂立人工智慧基本法的必要，國科會表示，經參酌國外相關法制及徵集產學界專家意見後，已在擬定人工智慧基本法草案中。
國科會指出，草案包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、AI風險管控、AI倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性。
國科會表示，目前透過行政院數位政策法制協調平台專案會議，定期召集部會，研商人工智慧基本法草案條文與主管機關等立法推動事宜。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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