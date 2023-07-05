鄭文燦：9月推出「AI基本法」聚焦隱私保護等7面向，擬設打假中心

鄭文燦：9月推出AI基本法，規範倫理促進產業

（中央社）行政院副院長鄭文燦昨（4）日表示，政府預計9月推出AI基本法，明定AI倫理規範、產業促進原則等，並可能透過「AI打假中心」的機制，因應AI所帶來的真假難辨挑戰。

鄭文燦昨天出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇後，他致詞時表示，政府近年大力推動創新創業，也有許多協助新創連結國際的計畫與措施，盼業者善加利用。

他也提到，政府預計今（2023）年9月推出AI基本法，明定AI法制、倫理規範、產業促進原則，同時也將應對AI在個資保護上的挑戰。

鄭文燦說，AI會造成虛實真假難辨，未來也要有相關機制防範，或許未來可以建置AI打假中心因應。

鄭文燦活動後受訪時則表示，台灣網路服務必須要出海接軌到全球市場，亞馬遜雲端運算服務（AWS）所提出來的雲端解決方案，可以幫助政府、企業、中小企業，甚至微型企業運用雲端服務拓展市場，且事實上，Netflix、Uber等也都是透過AWS的平台崛起。

他說，雲端不只是可以儲存、記憶、計算，雲端所提供的服務非常多樣化，現在很多政府也把基本的資訊系統上雲，藉以在災害或是其他狀況發生時，透過雲端做更好的服務。

AI基本法草案聚焦隱私保護、應用合法性等7面向，擬設打假中心

（中央社）人工智慧（AI）浪潮來勢洶洶，台灣預計9月推出AI基本法，國科會昨天表示，已在擬定草案中，包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、風險管控、倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性等7面向。

行政院副院長鄭文燦昨天出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇，他表示，政府預計9月推出AI基本法，並可能透過「AI打假中心」的機制，因應AI所帶來的真假難辨挑戰。

國科會主委吳政忠先前也坦言，當ChatGPT等生成式AI走入民眾日常，將對人文社會產生相當大影響，確實需布局相關法規、指引。

國科會昨天回覆《中央社》記者提問指出，目前歐、德、日、韓等國多於訂定人工智慧上位共通原則後，進而形成具體化人工智慧標準，以協助相關產業進行認證。

台灣尚無人工智慧專法及產業評測標準，因此有訂立人工智慧基本法的必要，國科會表示，經參酌國外相關法制及徵集產學界專家意見後，已在擬定人工智慧基本法草案中。

國科會指出，草案包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、AI風險管控、AI倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性。

國科會表示，目前透過行政院數位政策法制協調平台專案會議，定期召集部會，研商人工智慧基本法草案條文與主管機關等立法推動事宜。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航