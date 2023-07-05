郭台銘訪南台灣站台藍營小雞、提五大戰略布局，被問是否獨立參選「笑而不答」

提五大戰略布局，郭台銘：經濟人有資格成為國家領袖

（中央社）鴻海創辦人郭台銘參選傳聞不斷，郭台銘4日表示，能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望。

由於國民黨總統參選人侯友宜近期支持度低迷，引發藍營憂慮，不僅黨內挺郭派醞釀在全代會中連署「換侯」，鴻海創辦人郭台銘近日前往南部，為立委參選人站台，獨立參選的傳聞不斷。

郭台銘3日、4日分別走訪高雄、屏東，4日上午並在臉書以「五大國家經濟戰略布局 打造台灣下一個黃金三十年」為題發文指出，主張重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」；思索三大產業次世代龍頭明星；協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器；關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實；創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。

他說，隨處可見中美兩大強權政治角力的痕跡，台灣更需要有遠見的領袖，有戰略思維的布局。而政客只關心個人與政黨利益，抹黑、造謠、攻訐占據媒體版面，有誰真正關心台灣面臨的問題、中小企業面臨的困境及小老百姓面臨的壓力。

郭台銘指出，「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望。

郭台銘表示，民進黨執政下，企業擔憂缺電、缺水、缺工、缺訂單、缺技術，民眾被通膨、低薪與生活壓得無法喘息，這是政府的怠惰，這是政客的無能。「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，是國家未來領袖最重要的職志。

郭台銘指出，創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。沒有企業敢把資金放在「火藥庫」，沒有人才會想在「砲火」下工作創業，沒有父母希望孩子活在「戰爭」威脅下。創造兩岸和平，活絡交流對話，是他的「金門和平宣言」核心價值，更是台灣再創經濟奇蹟的基石。

郭台銘表示，「和平、繁榮、清廉」是台灣生存的命脈，「願景、格局、戰略」是未來領袖的高度。「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。」不論未來擔任甚麼角色，他熱愛中華民國，「打造台灣下一個黃金30年」，不僅是郭台銘為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對中華民國與台灣人民的承諾。

郭台銘屏東訪養殖戶，被問是否獨立參選笑而不答

鴻海集團創辦人郭台銘4日到屏東參訪養殖戶，並表示要協助漁民建立兩岸經貿對話。行程結束後，媒體追問「是否獨立參選總統？」郭台銘則是笑而不答。

郭台銘4日上午先前往佳冬鄉參訪石斑、午仔魚養殖戶，再到東港鎮東隆宮參拜，最後則是轉往屏東縣議會，全程皆由國民黨籍屏東縣議長周典論陪同。

上午8時許，郭台銘抵達林邊區漁會理事長吳再興的魚塭，2人對話內容中，吳再興表示，石斑和午仔魚輸陸暫停後，漁民只好減量養殖因應，希望水產能跟進台東釋迦解禁，讓漁民看見曙光。

郭台銘表示，農委會變成農業部，水產養殖單位為什麼不能替漁民把品質與技術開發好，最重要是兩岸不對話，造成漁民養了魚，一直吃飼料卻沒有辦法賣出去。

郭台銘強調，身為兩岸企業家峰會副理事長，希望協助屏東漁民建立兩岸經貿對話管道，解決台灣漁民困境，才能共創繁榮。

隨後，媒體追問「是否獨立參選總統」、「臉書提及壯志在我心，請問有什麼壯志嗎」、「是否想跟侯友宜見面呢」，郭台銘均笑而不答。

郭台銘台南站台：重回江湖第一站，盼支持我改變台灣

鴻海創辦人郭台銘3日前往國民黨台南市議員王家貞服務處，為投入台南市第5選區立委選舉的王家貞加油，發表演說時表示，這是再次回到江湖第一站，希望大家支持他改變台灣。

郭台銘3日上午抵達位於東區的王家貞服務處時，受到支持者熱烈歡迎，有前往採訪的媒體多次大聲詢問，對有國民黨中常委建議「換侯」看法時，郭台銘沒有回應，持續與現場支持者握手、打招呼互動，隨後與王家貞一起對民眾發表演說。

王家貞表示，7月第一個上班日迎來她一直視為國民黨自家人的貴客郭台銘，讓她特別開心，此次代表國民黨參選台南第5選區（安平區、中西區、南區、東區16里）立委，郭台銘的造訪對身處艱困選區的她來說，無異是寒冬送暖、雪中送炭。

郭台銘表示，再次回到江湖的第一站，選擇來到台南、選擇王家貞，除了4月到台南跑行程時，王家貞陪了一整天，當時曾答應再到台南為王家貞站台，在今天履約，另外，也是被王家貞的「俠女」精神感動，如果王家貞能進入立法院，一定會繼續以俠女精神為百姓爭取福利。

郭台銘說，3日稍早也與台南產業界老朋友見面，談了約半個小時，發現產業界缺工、缺電、缺水、缺訂單、缺技術及政府牽引的困境仍然存在，尤其國家人口每年減少，台灣2050年人口將很難維持在2000萬，缺工狀況只會一直惡劣，而針對缺電，他發表核能政策，有很多人討論及跟隨。

郭台銘表示，台灣現在瀰漫一股希望改變的氣氛，走到各地都能聞到這個味道，他希望以自己經驗，盡全力及一切可能讓台灣改變，改變才能帶給台灣希望，希望大家支持他改變台灣。

郭台銘在演說結束後與現場支持者一一合影，接著就搭車離開，沒有進一步回答媒體提問。

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