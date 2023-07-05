中國「對外關係法」及「反間諜法」修正案7/1生效，美國發布3級旅遊警示：有被拘留風險

美國將中國列為3級旅遊警示：政府任意執法、有被拘留風險

（中央社）中國「對外關係法」及修訂版「反間諜法」本月1日生效後，美國當局建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險。

《美聯社》報導，上述第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel，僅次於最高級的「請勿前往」，Do Not Travel）旅遊警示內容並未提及具體案例，但今年5月，現年78歲、兼具香港居民及美國公民身分的梁成運因間諜罪被中國江蘇省蘇州市中級人民法院判處無期徒刑。

上月28日，全面性的「對外關係法」獲全國人大常委會通過，該法旨在對被認為危害中國利益的人採取反制措施。

中國今年也通過內容廣泛的「反間諜法」修正案，加上多間外國企業的中國辦公室遭到突襲搜查，讓外商相當不安。此外北京還有一項制裁外國批評者的法律。

美國發布的旅遊警示內容指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序。」

「在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊。」

警示內容還稱，中國當局「似乎擁有廣泛裁量權，可將廣泛範圍的文件、資料、統計結果或材料列為國家機密，並拘留與起訴遭控從事間諜活動的外國人。」

警示也列出一系列可能被北京視為犯罪的行為，包括參加示威活動、發送批評中國政策的訊息，進行敏感領域研究等。

根據公告內容，出境禁令可用來脅迫個人參與北京政府的調查、迫使家庭成員從國外返回、促成有利中國公民的民事爭端解決方案，以及「取得對外國政府的談判籌碼」。

美國國務院也已針對香港、澳門地區發布類似的旅遊警示，分別為前往香港應「強化注意旅遊安全」（Exercise increased caution，第2級警示）、前往澳門應「重新考慮是否前往」。相關警示標註的發布日期是6月30日，並於今天透過電郵傳送給媒體記者。

中國學者：「對外關係法」如中國外交憲法

中國「對外關係法」於1日上路。中國學者指出，「對外關係法」如一部中國外交的憲法性文件，但基本上是政策而非法律。

《金融時報中文網》3日刊登由中國南方報業集團出身、現任中國民間外交智庫察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章。

曹辛在文章指出，中國的外交往往考慮更多的是政策而非法律，或者是政策重於法律。該法可能對西方構成預防性遏制和威懾，一定時期內中外關係可能會更加緊張。

曹辛指出，政策和法律明顯不同，法律嚴格強調法條而不講妥協；政策則具備靈活性，但一旦作出決定，則往往只重結果而不關心法條乃至程序。

他又說，與2021年中國全國人大通過的「反外國制裁法」相比，「對外關係法」裡具體的反制和限制西方國家行為的條文細則與規定較少，主要是一種姿態和象徵性立場。

他指出，這部法主要闡釋中國外交的政策原則，由於具體的反制與限制的條文細則少，因此更像是一部中國外交的憲法。

另外，該法又將中國領導人習近平近3年提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推進全方位、多層次、寬領域、立體化的對外工作佈局的外交思想列入，這使得該部法律的政治指導性色彩特別強烈。

「對外關係法」又強調中國共產黨對中國外交的「集中統一領導」，此種表現出該法強烈的政治性色彩。

除了指導中國外交以外，曹辛並提出另一種解讀，即這部法律是在為未來中國制定新的相關法律條文提供主幹與框架。

他說，新加坡學者李明江就認為「對外關係法」可能帶來的實質性影響，是為中國在未來一段時間，在各個領域頒布具體法規細則做指引。

至於「對外關係法」對中外關係的影響，曹辛認為，這將增加不少緊張的因素和氛圍，從西方的輿論即能佐證。但若以法律手段切入，適用範圍則不宜太廣，只能針對極少數關鍵性的議題和領域，例如對中國的台灣問題等。

分析：中國頒「對外關係法」反制美國和西方，以法律確立戰狼外交

中共當局頒布「對外關係法」並將於7月1日起實施，美國媒體29日報導說，這是中共建政迄今首次以法律確立的外交政策，藉此反制被中方視為來自美國及其西方盟友的威脅，卻將使得中國更加鎖國。

習近平28日簽署由第14屆全國人大常委會第3次會議通過的《中華人民共和國對外關係法》。

《美國之音》（VOA）報導說，這項自中共建政以來首次頒布的「對外關係法」，凸顯北京當局試圖以法律形式確立習近平倡議的「戰狼外交」。

特別是自習近平主政以來，中國的外交依仗著日益強大的經濟實力，開始講究有所作為，不僅以一帶一路計畫擴大在全球的政治、經濟及軍事影響力，而且竭力推崇戰狼作風。

尤其當前北京與美國及其西方盟友關係陷入困境之際，於是北京當局藉由立法規範如何處理對外關係，以強化被中方視為威脅的行動予以「反制」的權利，特別是對抗美國政府頒布的高科技產品和設備禁運。

即因如此，中國「對外關係法」第33條明定：「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。」

至於反制和限制措施的確定和實施，則由「國務院及其部門制定必要的行政法規、部門規章，建立相應工作制度和機制，加強部門協同配合。」