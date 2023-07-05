中國「對外關係法」及「反間諜法」修正案7/1生效，美國發布3級旅遊警示：有被拘留風險
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中共當局頒布「對外關係法」並將於7月1日起實施，美國媒體29日報導說，這是中共建政迄今首次以法律確立的外交政策，藉此反制被中方視為來自美國及其西方盟友的威脅，凸顯北京當局試圖以法律形式確立習近平倡議的「戰狼外交」，但卻將使得中國更加鎖國。
美國將中國列為3級旅遊警示：政府任意執法、有被拘留風險
（中央社）中國「對外關係法」及修訂版「反間諜法」本月1日生效後，美國當局建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險。
《美聯社》報導，上述第3級「重新考慮是否前往」（Reconsider travel，僅次於最高級的「請勿前往」，Do Not Travel）旅遊警示內容並未提及具體案例，但今年5月，現年78歲、兼具香港居民及美國公民身分的梁成運因間諜罪被中國江蘇省蘇州市中級人民法院判處無期徒刑。
上月28日，全面性的「對外關係法」獲全國人大常委會通過，該法旨在對被認為危害中國利益的人採取反制措施。
中國今年也通過內容廣泛的「反間諜法」修正案，加上多間外國企業的中國辦公室遭到突襲搜查，讓外商相當不安。此外北京還有一項制裁外國批評者的法律。
美國發布的旅遊警示內容指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布出境禁令，且未根據法律執行公平且透明的程序。」
「在中國旅行或居住的美國公民可能遭到拘留，無法獲得美國領事服務或涉嫌犯罪相關資訊。」
警示內容還稱，中國當局「似乎擁有廣泛裁量權，可將廣泛範圍的文件、資料、統計結果或材料列為國家機密，並拘留與起訴遭控從事間諜活動的外國人。」
警示也列出一系列可能被北京視為犯罪的行為，包括參加示威活動、發送批評中國政策的訊息，進行敏感領域研究等。
根據公告內容，出境禁令可用來脅迫個人參與北京政府的調查、迫使家庭成員從國外返回、促成有利中國公民的民事爭端解決方案，以及「取得對外國政府的談判籌碼」。
美國國務院也已針對香港、澳門地區發布類似的旅遊警示，分別為前往香港應「強化注意旅遊安全」（Exercise increased caution，第2級警示）、前往澳門應「重新考慮是否前往」。相關警示標註的發布日期是6月30日，並於今天透過電郵傳送給媒體記者。
中國學者：「對外關係法」如中國外交憲法
中國「對外關係法」於1日上路。中國學者指出，「對外關係法」如一部中國外交的憲法性文件，但基本上是政策而非法律。
《金融時報中文網》3日刊登由中國南方報業集團出身、現任中國民間外交智庫察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章。
曹辛在文章指出，中國的外交往往考慮更多的是政策而非法律，或者是政策重於法律。該法可能對西方構成預防性遏制和威懾，一定時期內中外關係可能會更加緊張。
曹辛指出，政策和法律明顯不同，法律嚴格強調法條而不講妥協；政策則具備靈活性，但一旦作出決定，則往往只重結果而不關心法條乃至程序。
他又說，與2021年中國全國人大通過的「反外國制裁法」相比，「對外關係法」裡具體的反制和限制西方國家行為的條文細則與規定較少，主要是一種姿態和象徵性立場。
他指出，這部法主要闡釋中國外交的政策原則，由於具體的反制與限制的條文細則少，因此更像是一部中國外交的憲法。
另外，該法又將中國領導人習近平近3年提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推進全方位、多層次、寬領域、立體化的對外工作佈局的外交思想列入，這使得該部法律的政治指導性色彩特別強烈。
「對外關係法」又強調中國共產黨對中國外交的「集中統一領導」，此種表現出該法強烈的政治性色彩。
除了指導中國外交以外，曹辛並提出另一種解讀，即這部法律是在為未來中國制定新的相關法律條文提供主幹與框架。
他說，新加坡學者李明江就認為「對外關係法」可能帶來的實質性影響，是為中國在未來一段時間，在各個領域頒布具體法規細則做指引。
至於「對外關係法」對中外關係的影響，曹辛認為，這將增加不少緊張的因素和氛圍，從西方的輿論即能佐證。但若以法律手段切入，適用範圍則不宜太廣，只能針對極少數關鍵性的議題和領域，例如對中國的台灣問題等。
分析：中國頒「對外關係法」反制美國和西方，以法律確立戰狼外交
中共當局頒布「對外關係法」並將於7月1日起實施，美國媒體29日報導說，這是中共建政迄今首次以法律確立的外交政策，藉此反制被中方視為來自美國及其西方盟友的威脅，卻將使得中國更加鎖國。
習近平28日簽署由第14屆全國人大常委會第3次會議通過的《中華人民共和國對外關係法》。
《美國之音》（VOA）報導說，這項自中共建政以來首次頒布的「對外關係法」，凸顯北京當局試圖以法律形式確立習近平倡議的「戰狼外交」。
特別是自習近平主政以來，中國的外交依仗著日益強大的經濟實力，開始講究有所作為，不僅以一帶一路計畫擴大在全球的政治、經濟及軍事影響力，而且竭力推崇戰狼作風。
尤其當前北京與美國及其西方盟友關係陷入困境之際，於是北京當局藉由立法規範如何處理對外關係，以強化被中方視為威脅的行動予以「反制」的權利，特別是對抗美國政府頒布的高科技產品和設備禁運。
即因如此，中國「對外關係法」第33條明定：「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。」
至於反制和限制措施的確定和實施，則由「國務院及其部門制定必要的行政法規、部門規章，建立相應工作制度和機制，加強部門協同配合。」
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。