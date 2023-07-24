《在交易的路上，與自己相遇》：過度自信是常發生的投資心理偏誤，最終使你成為韭菜或墓草

文：李哲緯（鮪爸）

虧損是必要之惡

交易心理諮詢時，遇到許多來談者的問題都是「過度要求高勝率」。會有這樣的現象，跟「損失趨避」（loss aversion）有關，心理學家康納曼與阿莫斯．特莫斯基（Amos Tversky）在1979年的研究顯示，損失帶來的負向感受是獲利正向感受的2-2.5倍。

「虧損」這個負面結果，也會喚起你的自我否定、自卑及自我認同感不足等負面感受，讓你想要逃離而盲目地追求高勝率（70-80%以上）。然而過度追求高勝率容易使你的交易失去彈性，也可能促使你過度交易，增加無謂的交易成本，反而降低了整體獲利。

要知道，交易跟創業相似，虧損是無法避免的成本。

導致你交易出現問題的，通常不是「虧損」這件事本身，而是你對虧損產生的「非理性反應」。當你認清虧損只是否定你的操作，而不是否定你的人格時，你才能正視「虧損只是成本」這件事。

當我遇到害怕虧損的諮詢者時，都會給他們三個建議（前提是期望值相同）：

一、改變交易方法，追求心理舒服的高勝率

因為改變心理狀態、探究心理困擾對交易者來說比較困難，所以我會先提供一個折衷的交易方法： 犧牲賺賠比。

高勝率並非無法辦到，你只要犧牲掉賺賠比，就能換取較高的勝率。舉例來說，把原本設定虧5元、賺10元（不容易達到、勝率較低）的賺賠比，變成虧5元、賺5元（容易達到，勝率較高）的賺賠比。

像這樣提前出清獲利，就是一個典型犧牲賺賠比、換取勝率的方法。操作手法相對長線的交易者，為了要讓心理舒服而來諮詢時，我會跟他們說，想要「立即」避免心理煎熬，可能就得捨棄原本相對長線的交易方式，縮短交易週期（降低賠率），當你提前獲利，就能減緩心理折磨。

這個方法雖然速成，但缺點是交易成本會提高，也會打亂交易策略，可能治標不治本。

二、調整交易心理期待與認知，符合理性操作

這個方法是我比較建議的，交易基本上需要理性操作，例如達到停損點要出場、順勢賺錢單要續抱等。我們的交易做不好，主要是心理的困擾、對虧損的厭惡等干擾了理性操作的執行。

所以我們需要調整對交易的心理期待與認知，排除非理性的想法（比如追求完美交易、每次結算獲利及精準訊號等）。

當你能及時辨識出童年經驗、工作與生活的不如意，以及對未來的恐懼，會如何影響到你對虧損的認知時，就是改善交易的起點。

三、設定損失上限，界定風險範圍

開始從事交易與投資的部分，你首先要做的是「資金管理」、「虧損控制」及「風險控管」，獲利是其次的考量。

特別當你虧了很多錢之後，你要開始限制自己每天能夠賠的金額，當你把虧損控制住了，你就知道自己投資最差的狀況是什麼，搭配你目前的現金流，你就會有控制感。

舉例來說，你每個月可以用的交易閒錢是2萬塊，除以20個交易日，以勝率50%計算，表示你每天能夠虧損的上限大概是2000塊，當然你如果還有更多的資金，可以設定更高的上限。

一定要把自己能夠虧損的上限抓出來，最大虧損控制住了，才會有穩定的交易心理，這是最基本的投資控制感來源。

要你不想白熊，你會滿腦白熊

股票行情不好時，許多人都會遇到「交易信心」的問題，因為在近期經歷重賠而不敢下單，或是產生過度停損的問題。多數人會選擇「壓抑」，不要去想損失、不要去想賠錢，也不要去想已經虧了近百萬。

巴菲特說投資的第一法則是「不要賠錢」，第二法則是「永遠不要忘記第一法則」。但你在投資時，或多或少會經歷帳面虧損的時候，老是跟自己說不要賠錢，其實並不現實。更何況如果無法承擔風險，獲利也就無法放大。

事實上，越要你不要去想虧損，你越會滿腦子虧損，以心理學的角度來說，當你壓抑一件事時，這件事會更縈繞心頭，甚至帶來反撲。這稱為「白熊效應」（white bear effect），由哈佛大學心理學家維格納（Daniel M. Wegner）所提出，他發現做心理實驗時，要人們刻意忘記白熊，反而白熊一直出現腦中。背後原理是大腦為了消除「白熊」，必須「分神」與「監控」，但這兩個行動的過程中，都必須喚起「白熊」這個刺激，導致你不要想白熊卻滿腦子白熊。

回到交易上，交易中常有許多「心魔」，生怕一做不好，人生就沒前途、自己就沒價值、誰誰誰就會怎麼樣……種種恐懼造成你不敢停損、過度槓桿、冒太大風險，或者不敢下單。

越是壓抑這些心魔與恐懼，它們越無時無刻出現在每一次的交易中，導致衝動交易、計畫崩潰甚至喪失信心。你會想：「不把它壓下來，那要怎麼辦？」其實比較好的做法是「辨識」它、「接納」它。像是：「喔！白熊（交易心魔）你又出現了，我看到你了，但我已經習慣（或不害怕）了。」這樣的想法不用跟內心、本性對抗，又可以排解壓力。

我們要做的是「去敏感化」（desensitization），而不是把它們壓在掩埋場裡，到最後還是會發臭。當你透過交易諮詢或是心理諮商，獲得良好的「矯正性情緒經驗」後，這個經驗就會成為你對抗交易心魔的武器。每當心魔出現，這經驗會提醒你如何面對它，隨著交手後的正向結果越多，負面聲音（心魔）會逐漸淡化。除非你心理狀態惡化，這個交易心魔才會再次湧現。

信心很重要，但過度自信會慘賠