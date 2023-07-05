【未來大人物進行式】成瑋盛：大人物不必是大家眼中閃閃發光的領袖，而是願意成為他人的光一起成就美好的人

文：成瑋盛

課桌椅被丟出教室、被趕出教室，好像都是我們青春歲月的日常。在那段學習低成就的困境時光裡，也逐漸地變成大家眼中的樣子…

逆風劇團的3位創辦人，曾經都是社區的高關懷、高風險青少年，歷經過一段生命的迷惘與挫折，也曾在體制內時常經歷各種的指指點點，從小因為專注力不集中、過動、學習低成就，找不到自身價值與成就感。

2020年逆風劇團獲選未來大人物，從未想像過有朝一日，我們也能與「大人物」這個名詞產生連結，不過讓我們更願意相信，走過逆境的人只要勇往直前，一定有機會可以翻轉自己的人生。

Photo Credit - 逆風劇團 3位創辦人成瑋盛（左1）、陳韋志（後排）、邱奕醇（右1），接住許多少年一同飛行。

非行少年有天終將成為自己心中的大人物

這些年以來我們帶著更多的信念，持續深耕於藝術、教育、社福、公益領域，帶領過去曾經和我們走過相似境遇的青少年一起成長，醞釀著有一天，他們也能成為自己心中的大人物。

現在更在我們出生的地方-大稻埕，建立起了一整棟屬於逆風的影響力大樓，帶著逆風青少年獲得生命的歸屬。

Photo Credit - 逆風劇團 逆風影響力大樓落腳於出發地大稻埕。

未來大人物的平台，讓我們相識、相遇了各個領域、關注各項議題的未來大人物們。

像是加入了小人小學的女孩聯盟、ZAZA眨眨眼的張維成為了逆風的品牌顧問、法律白話文運動提供我們法律的諮詢與協助、雪羊帶著我們冒險教育、鹿港囝仔、我們都有病、One-Forty、SALU…等夥伴，也都成為了我們重要盟友！讓原本埋頭於自身行動的彼此，反而擁有了更多的交集與合作。

「只要做好事，大家都會聚在一起，而且這樣的力量將會越來越大！」

Photo Credit - 逆風劇團 只要做好事，大家都會聚在一起，而且這樣的力量將會越來越大！

這是我們創業以來的見證，從孤軍奮戰，到一起並肩走在這條讓艱難的路上，讓「社會更好」的路能夠擁有更多的力量。

相信接下來的世代，也能夠以這樣的影響力捲動更多的種子，讓更多人願意一起踏上照亮社會背光處的旅程，就像逆風一樣，從街頭混混重新拾回自我價值以後，也能成為大人物，更號召起更多人，一起成為「大人物們」。

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責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan