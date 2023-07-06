與那島國與台灣直航的歷史：日本統治時期兩地早有頻繁的往來，形成一個生活圈

文：Yuee

立法院長游錫堃7月4日參加台灣宜蘭縣蘇澳港直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線活動，希望促進台日觀光及深化兩國邦誼。他表示，此行具有觀光踩線、直航破冰及國會外交的意義，並期盼該直航能提振兩地觀光產業效益，進一步促進台日關係。

過去台灣和與那國島曾經有直航船班，但可惜的是這項便利的交通連結已經中斷。這條直航航線曾經為兩地的交流和觀光帶來許多便利和機會。台灣和與那國島的距離相對較近，僅相隔111公里。過去，由於戒嚴海禁的限制，兩地之間的往來並不方便，導致交流受到一定的限制。然而，在一段時間內，直航船班的運營使得兩地之間的交流更加順暢。

這條直航航線不僅為台灣人民提供了前往與那國島的便捷方式，也為與那國島的居民帶來了到訪台灣的機會。兩地之間的觀光交流和文化互動得以加強，為兩地帶來了更多的互利和合作的機會。然而，由於種種原因，這條直航船班後來不再運營，使得台灣和與那國島之間的往來再次面臨困難。這對於那些希望前往與那國島旅遊或者台灣居民計劃到訪該地的人來說，無疑是一個遺憾。

直航的歷史

在過去的歷史中，台灣和與那國島之間出現直航的原因主要是地理因素。與那國島距離日本沖繩縣那霸市政府有500公里，距離日本中央政府所在地東京都有達到2000公里，但與台灣的距離僅有111公里。因此，在二戰結束之前，與那國島與同屬於日本領土的台灣之間有頻繁的往來，形成一個生活圈。與那國島的居民經常前往台灣就醫和就學。

第二次世界大戰結束後，台灣和與那國島雖然分屬美國託管區和中華民國政府的管轄，但仍然保持相當程度的海上交易。然而，駐防琉球的美軍注意到台灣和與那國島之間的交流活躍且貿易頻繁，這導致琉球的防務形勢變得不穩定，被稱為「後門洞開」。因此，美軍開始採取取締黑市和實施限制措施，導致與那國島的經濟衰退。從1947年人口達到1.2萬人左右的全盛時期，到2013年6月僅剩下約1500人左右。

但台灣和與那國島的交通交流並沒有停歇：

2008年：在花蓮市長蔡啟塔和與那國町長外間守吉的推動下，復興航空曾經開設了花蓮至與那國島的包機航線。

2011年：交通部民航局完成了與那國島直航航班的規劃，預計從當年7月開放花蓮至與那國島的直航航班，預計航行時間約為30分鐘。然而，由於當時沒有常態性的航班，仍然需要先從桃園機場飛往福岡，再從福岡機場飛往沖繩，最後從沖繩搭乘航班到達與那國町。

2012年：台灣水上摩托車協會在花蓮市和與那國島締結姊妹市三十周年期間，與花蓮縣花蓮市公所合辦慶祝活動。在活動中，他們耗費五小時在太平洋航行一百五十公里，成功於下午三時抵達與那國島。

2019年：在台日水上摩托車國際交流友好活動期間，經由中華民國外交部東部辦事處的協助下，台灣水上摩托車協會取得了日本石垣市政府和與那國町町公所的正式回函，同意他們繞行石垣島後前往與那國島。

2023年：中華民國立法院長游錫堃在接受媒體採訪時表示，自7月4日起將試辦與那國島和台灣宜蘭蘇澳港之間的船舶直航，旨在增進兩地聯絡並推動觀光發展。同年，與那國町表示正在與日本中央政府申請海關、入國管理等措施，並計劃在2024年3月進行兩次花蓮和與那國島之間的雙邊「高速交通船」試航，預計對象為雙邊政府關係人士共50人。

在過去的幾年中，與那國島和台灣之間的航班開放度逐漸增加。從復興航空的包機航線，到交通部民航局規劃的直航航班，再到水上摩托車協會的航行活動，這些努力都在增進兩地的交流和推動觀光發展。而未來更有計劃進行船舶直航和雙邊試航，顯示出逐漸增強的聯絡和交通連結。

未來的期許

未來的交通預計會進一步改善，使得台灣人可以更輕鬆地前往與那國島旅遊。根據近年來的發展趨勢，我們可以看到航空和船舶直航的逐步推進，這將為兩地的聯絡和旅遊活動帶來更大的便利性。

在過去的幾年中，復興航空曾開設花蓮至與那國島的包機航線，為兩地之間的交流提供了便捷的選擇。同時，交通部民航局也計劃開放常態性的航班，以縮短旅行時間並提供更多出行選擇。此外，台灣水上摩托車協會在與那國島的姊妹市三十周年期間舉辦的慶祝活動中，成功地航行到與那國島，顯示出兩地之間水上交通的潛力。

未來的規劃中，我們可以期待更多直航船班的推出。根據中華民國立法院長游錫堃的表示，與那國島和台灣宜蘭蘇澳港之間的船舶直航試辦將於不久後開始，這將促進兩地的聯絡並推動觀光發展。與那國町也正在與日本中央政府協商相關措施，並計畫在2024年進行兩次花蓮和與那國島的雙邊「高速交通船」試航。這些計劃顯示出雙方在促進交通連結方面的努力和合作。

未來，隨著交通便利化的推進，台人將更容易前往與那國島旅遊。與那國島獨特的地理位置和豐富的自然資源，將成為台灣人新的旅遊目的地。遊客可以欣賞到與那國島獨特的自然風光，享受美麗的海灘和水上活動，體驗異國文化的魅力。同時，兩地的交流和互動也將促進文化、經濟和人民之間的相互了解和友誼。

期待未來交通的更加順暢，相信與那國島和台灣之間的交流將更加緊密，人們將有更多機會體驗到彼此的美好。這將為旅遊業、文化交流和經濟發展帶來新的機遇和成果，同時也豐富了人們的生活。無論是台灣人前往與那國島，還是與那國島的居民來到台灣，交通的便利將為兩地的互動帶來更多美好的時刻。