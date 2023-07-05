2023/07/05,
政治

賴清德投書《華爾街日報》提四大支柱維持台海和平，學者分析論述將「受到美國歡迎」

賴清德投書《華爾街日報》提四大支柱維持台海和平，學者分析論述將「受到美國歡迎」
Photo Credit: 中央社

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副總統賴清德預計下個月將過境美國，學者認為賴清德投書中稱台灣為「中華民國」、並表示願意在互惠與尊嚴的原則基礎上與北京進行對話，這些都會受到華府的歡迎。

即將投入2024總統大選的副總統賴清德4日投書美媒《華爾街日報》，宣示如當選總統，將與中國維持和平，重申願意不設前提的與中國進行對話，但承諾將加強防禦，學者認為，賴清德在文章中提出「中華民國」、贊成維持兩岸現狀，這些都會受到華府的歡迎，而這可能為賴清德下月可能過境美國前鋪路。

副總統賴清德投書以「我保衛台海和平的計畫」為題，表示中國國家主席習近平在香港鎮壓異議人士、在新疆建立再教育營、在南海煽動衝突，並加大了台海的軍事恫嚇，賴清德強調，守護必須從內部開始，他曾作為醫師，總是會給予病患治療計畫，而未來若能成為總統，他將實施一項「和平四大支柱」計畫，以面對當前挑戰，並確保台海穩定。

首先，賴清德承諾在總統蔡英文國防改革的基礎上，將加快台灣朝向「不對稱作戰」的轉型，注重成本效益和機動能力，並在兵力訓練、部隊重組、民防和資訊共享上，尋求與民主夥伴和盟友更廣泛的合作。

賴清德計劃的第二個支柱是「經濟安全就是國家安全」，他指出，對中國的貿易依賴成為被利用的弱點、使台灣承受經濟脅迫，台灣必須確保供應鏈安全，同時追求能使貿易多元化的貿易協定。

第三，賴清德強調了與世界各地民主國家建立夥伴關係的重要性，並指出近期訪問台灣的國會議員、非政府組織、智庫和官方代表團的數量創下歷史新高，證明儘管中共持續威脅，但台灣並不孤單。

賴清德提出的第四個支柱，是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。賴清德表示，儘管軍事和經濟挑戰日益增加，他的首要任務仍然是維持「務實」和「一致性」，他支持兩岸現狀——這符合中華民國（台灣的正式名稱）和國際社會的最佳利益。他也承諾，不排除在對等和尊為原則的基礎上，與中國進行無前提條件的對話。

賴清德重申，台灣人每天都被提醒，永遠不能將自由和民主視為理所當然，而他將永遠為台灣人民和國際社會的和平與穩定而努力。

賴清德選擇在這個時機點投書美媒，可能與下個月赴南美洲邦交國巴拉圭參加總統就職典禮，順道過境美國有關。《路透社》指出，賴清德預計下個月將過境美國，依慣例台灣總統候選人會赴美，與台灣最重要的國際支持者和武器供應國討論政策走向。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，賴清德所指的是「中華民國」，這是台灣在憲法中的名稱。賴清德表示願意在互惠與尊嚴的原則基礎上與北京進行無條件對話。所有這些都會受到華府的歡迎，因為顯示他將堅持蔡總統處理兩岸關係的核心原則。

葛來儀也在推特上指出，賴清德投書提及「維持務實及一致性的兩岸政策」在她看來是一項關鍵宣示。

今年1月，剛傳出賴清德可能成為民進黨的總統候選人時，國際上對賴清德的普遍認知，是他曾形容自己是「務實的台獨工作者」，前美國國家安全會議官員簡以榮（Ivan Kanapathy）曾表示，華府對賴清德本人，以及他在國際與兩岸事務領域的幕僚都感到憂慮；也有美國政府官員直言，「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，這很難讓人放心」。

不過賴清德近期的發言，更傾向延伸蔡英文維持現況的兩岸政策。

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核稿編輯：翁世航


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