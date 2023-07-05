2023/07/05,
印太

菲律賓新觀光宣傳影片出糗，影片素材遭抓包用他國風景挨轟

菲律賓新觀光宣傳影片出糗，影片素材遭抓包用他國風景挨轟
GMA新聞網報導觀光部影片出包的畫面截圖。Photo Credit: GMA Integrated News

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菲律賓觀光部在成立50週年之際，推出新宣傳口號「就愛菲律賓」（Love the Philippines），並製作了宣傳影片。不過眼尖的網友發現影片中至少有5處畫面不在菲律賓，而是在印尼、泰國、瑞士的畫面，對此菲國觀光部發表聲明，表達跟人民一樣對廣告公司感到憤怒和極度失望。

（中央社）菲律賓上週釋出新觀光口號「就愛菲律賓」，卻因官方宣傳片中多處使用他國風景素材被罵翻，不少網友也認為新口號不如原口號吸引人，批評政府不該花大筆預算推出新口號。

菲律賓觀光部上週在成立50週年慶祝活動上請來總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）出席，並宣布以「就愛菲律賓」（Love the Philippines）取代原本的觀光口號「更多歡樂，盡在菲律賓」（It's More Fun in the Philippines）。

菲國觀光部2012年推出「更多歡樂，盡在菲律賓」觀光口號獲得廣大迴響，還獲世界廣告研究中心（Warc）評為2014年百大行銷策略排行榜第3名。

菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）6月下旬接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問表示，觀光部耗資4900萬披索（約新台幣2760萬元）設計新的LOGO和各項活動花費，並已提交明年預算書給預算管理部，希望在國內外推廣新觀光口號。

不過，GMA新聞網報導，網友薩梭（Sass Sasot）指出，跟著新口號釋出的菲律賓官方觀光宣傳片出現至少5處非菲律賓的畫面，包括位於印尼峇里島（Bali）的梯田、泰國漁民撒網、在瑞士的一架客機降落在跑道上、一名男子在阿拉伯聯合大公國的沙丘上駕車等影像。

菲律賓觀光宣傳片卻使用他國風景畫面，新聞一曝光就把觀光部推上輿論的風口浪尖。菲國觀光部接連發表聲明，指外包的廣告公司多次保證影片素材的原創性和所有權都符合規定，觀光部「跟我們的菲律賓同胞同一陣線」，對廣告公司使用非原創且非菲律賓的影片素材「表達我們的憤怒和極度失望」。

菲律賓觀光部表示，將終止與廣告公司的合約，並保留對廣告公司有損菲律賓旅遊業利益的行為採取其他行動的權利。

對此，一名網友推文表示，菲律賓觀光部這件糗事已登上巴基斯坦媒體和英國廣播公司（BBC）等多國新聞版面，並諷刺道：「恭喜菲律賓觀光部，你征服了全世界！」

不少網友認為，菲律賓不如使用原本的觀光口號。

網友Launch說，馬來西亞十多年來一直沿用「馬來西亞，亞洲魅力所在」，至今仍是有效且琅琅上口的口號，而「更多歡樂，盡在菲律賓」已經成功了，為什麼每次菲律賓新政府上任，「我們總是需要改變口號」？

另一名網友Gorz也說，當一個口號琅琅上口、充滿活力且有趣時，只要保留它就好。在他看來，「更多歡樂，盡在菲律賓」比「就愛菲律賓」這個口號要好。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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