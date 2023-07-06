體罰的本質就是暴力，你不會對成人做的事，就不該對一個孩子做

我以為對孩子零體罰已經是全民共識了，但我錯了。

有人問我，如果不能體罰孩子，那要怎麼懲罰孩子？還有人問，不能對孩子罰抄罰寫，那麼罰孩子跑步、半蹲，可以嗎？我突然意識到，多數大人仍依賴懲罰做為教養或管理孩子的手段。

但不論何種形式的懲罰，本身對於行為改變的效果，都是有限的，甚至會造成或大或小的傷害。以下我簡要釐清一些關於懲罰的迷思：

1. 不體罰不只是不打孩子

體罰是透過加諸孩子身體上的痛苦，做為懲罰的手段。那不打孩子，用罵的，行嗎？當然也不行，加諸精神上的痛苦對孩子的傷害更深。當然，懲罰性抄寫也是變相的體罰，也是不宜。

2. 體罰的本質是暴力，本來就不被允許

你不會對一個成人做的事情，就不該對一個孩子做。體罰美其名是教養手段，但其本質就是暴力攻擊。在一個法治社會裡，對他人施暴是犯法的，為什麼教養孩子就可以？這個邏輯並不難明白。

3. 我只是適度體罰，應該沒有關係

你能忍受別人對你暴力相向，然後說：「我只是輕輕打一下，又沒關係！」嗎？不論言語或肢體的暴力，暴力就是暴力，不管輕重，都是暴力，根本就沒有什麼「適度體罰」。更何況，你能保證，今天只是輕輕打，哪一天在暴怒之下，就不會往死裡打嗎？我真的不敢保證。

4. 不體罰孩子，那還可以罰什麼？

別再迷信懲罰了。不只是體罰，任何懲罰的效果都很有限。懲罰短期內會讓孩子就範、不敢造次，那是因為「恐懼」；然而，如果孩子不怕了呢？除此之外，懲罰會讓大人忘記去看到，犯錯行為的背後有其原因，孩子可能是遇到困難了，可能是不知道如何改變，這需要大人的協助。

5. 比起懲罰，犯錯的孩子更需要被協助與支持

孩子犯錯時，別老想著「如何懲罰」，孩子才不會再犯；而是，「如何協助」，孩子才能正向轉變。有時候，孩子需要的是更具體可行的策略；有時候，孩子的問題行為反應的是其價值感低落、歸屬感不足，需要被看見與被支持。

而更多時候，我們可以「正向聚焦」在孩子沒犯錯、做得好、有進步的時候，具體地肯定孩子，同時鼓勵孩子表現更多良好行為。

6. 不懲罰不等於縱容，孩子仍得為其犯錯負責

犯錯的孩子都不需要付出代價嗎？不是的。不懲罰不代表孩子不需要為其犯錯負責，而是需要去承擔犯錯後的自然後果。像是，捉弄同學會招致同學討厭，如果想不被討厭，就得透過道歉去彌補，這就是捉弄同學這個犯錯行為的自然後果，孩子依然可以透過自然後果去學習與反省。

好的自然後果需要包括以下要素：相關的、約好的、尊重的以及合理的。這部分有機會再另外寫，不在此贅述。

7. 認同體罰，可能你也是體罰下的受害者

有人說：「我以前也是被體罰下長大，現在也沒有創傷呀？」你覺得自己很正常，不代表其他人都沒事，更多人是傷痕累累長大，這是一種常見的「倖存者偏誤」的思考模式。

如果你是這樣想的話，首先，你真的確定你一切OK嗎？再來，如果小時候可以被善待，你仍願意被體罰嗎？

許多人長大後都不願意體罰孩子，但在被孩子惹惱時，還是破功了，為什麼？因為，當你感到無能為力時，小時候從長輩那裡學來的那一套暴力模式，自動化地複製到孩子身上。

然後你會告訴自己：「沒錯，孩子還是要打才會聽話」或者「憑什麼我以前被打得那麼慘，我的孩子就過得這麼爽？」

壞掉的大人曾經都是受傷的孩子，但你可以選擇不要複製傷害在孩子身上。首先，承認自己壞掉了，然後努力把自己給修好。

這一點都不容易，這也是父母偉大之處。養兒育女實際上就是一條修行路，而在這過程中，我們也重新長大一次了。

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本文經陳志恆諮商心理師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航