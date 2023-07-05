2023/07/05,
印太

印尼與澳洲舉辦雙方領導人會談，綠色經濟與地區安全成焦點

印尼與澳洲舉辦雙方領導人會談，綠色經濟與地區安全成焦點
印尼總統佐科威（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）於雪梨進行會談。Photo Credit:GettyImages

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印尼總統佐科威和澳洲總理艾班尼斯日前雪梨舉行會談，希望藉由電動車產業的合作以及簽證規定的修改，促進兩國經濟上更進一步的發展。同時，兩國領導人也表達了對於印太地區安全與和平的關注。

據《路透社》報導，印尼總理佐科威（Jokowi）和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於週二（4日）在雪梨舉行會談，會談聚焦綠色經濟與地區安全。

在會談結束後，佐科威表示和澳洲在電動車電池方面的合作為當務之急。由於印尼擁有全球最大的鎳儲量，這種金屬為電動汽車電池的主要材料，所以近年來佐科威政府積極發展電動車，希望可以藉此建立印尼電動汽車電池的生產鏈。澳洲盛產的鋰同為生產電動車電池的材料，因此佐科威在會議生尋求兩國共同合作。

「印尼和澳洲必須通過聯合生產電動汽車電池，建立更加實質性和戰略性的經濟合作。」佐科威告訴媒體，並補充印尼的目標是在2035年前製造100萬輛電動車以及320萬輛的電動機車。

印尼經濟部表示，印尼工商會（KADIN）已經與西澳簽署了一項關於礦產供應鍊和勞工技術的「行動計畫」。

艾班尼斯則表示，全球電動汽車的發展是一個「難以置信的機會」，同時也宣布了一項5千萬澳元（約新台幣10億4千萬元）的計畫，以吸引私人氣候融資（Climate Finance）進入印尼。此外，澳洲出口融資公司將與印尼國營電力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）建立一項2億美元（約新台幣62.3億元）的資本融資機制，以支持印尼的能源轉型。

亞洲電視台》指出，即將卸任的佐科威希望印尼從原材料出口轉向加工和製成品生產，從而在價值鏈中佔據更大的份額，釋放更大經濟價值且創造更多的就業機會和促進創新，因此與澳洲的合作是一個充滿希望的開始。佐科威認為，利用澳洲先進的製造專業知識和印尼成熟的汽車製造業，在可持續的資源開採方面進行合作，不但可以確保電動汽車生產的穩定供應鏈，同時也為兩國吸引投資並創造就業機會。

除了電動車產業合作，在此次會議上，艾班尼斯宣布將調整印尼民眾的簽證規定。據《美聯社》報導，澳洲不僅放寬旅遊簽證的要求，同時也將印尼人的商務簽證從3年延長至5年，使印尼民眾前往澳洲的商務旅行變得更加容易，以促進兩國之間的經濟夥伴關係。

印尼目前為澳洲第13大的貿易夥伴，去年兩國之間的雙向貿易額達233億澳元（約新台幣4兆8500億元），而2021年澳洲在印尼的投資總額為43億澳元（約新台幣895億元）。

此外，印尼與澳洲兩國也針對一項防禦條約進行談判，兩位領導人強調了印太地區應該藉由外交以避免誤判的風險。

艾班尼斯表示：「無論大小，所有國家都有共同責任幫助維護該印太地區的和平，而印尼在總統的領導下對該地區安全的貢獻至關重要。」

佐科威則說：「我們希望印太地區成為一個穩定、和平的地區，同時注重協作和具體合作。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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