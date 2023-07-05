2023/07/05,
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中國祭出鎵、鍺半導體材料出口管制，反制美中科技戰意味濃，王美花：短期對台廠影響不大

中國祭出鎵、鍺半導體材料出口管制，反制美中科技戰意味濃，王美花：短期對台廠影響不大
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針對本次稀土禁令，中國國際礦業協會主席阿克爾（Peter Arkell）表示，中國是要報復美國限制對中國出口半導體產品，「中國要在受打壓的地方，祭出對美國貿易的限制。」

（中央社）中國商務部宣布8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。分析指出，繼美光科技在中銷售產品「未通過網路安全審查」後，中國再出招，反制美中科技戰、爭取談判籌碼意味濃。

中國祭出鎵鍺出口管制，反制美中科技戰意味濃

中國商務部3日於官網公告，「為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制」，相關物項未經許可、不得出口，公告內容將從8月1日起實施。

台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨總監劉佩真4日告訴《中央社》，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前率團訪問北京，期間會見中國領導人習近平；美中科技戰卻未因此有所停歇。

她指出，中國採取鎵、鍺相關物項出口管制措施，這是對於美國拜登（Joe Biden）政府可能對中國實施AI晶片出口限制的反制作為，中國盤點手中能夠相對應制裁的資源，藉此爭取與美談判的籌碼。

「美中兩強的動作還是很積極」，劉佩真說，中國官方先前對於美光科技在中銷售產品以「未通過網路安全審查」理由祭出禁令；現階段又再拋出鎵、鍺等涉及半導體製程材料出口管制，美中科技戰未見降溫。

劉佩真提到，中國是鎵、鍺等物項主要生產來源國，以2022年來說，鎵的主要出口國家包括台灣、日本、韓國、荷蘭、德國和馬來西亞等國家；中國祭出出口管制措施，將有負面外溢效果，對於全球半導體產業複雜競合態勢增添更多不確定性。

《路透社》報導引述歐洲原材料聯盟數據統計資料指出，中國生產了世界上約60%的鍺，其他則是來自加拿大、芬蘭、俄羅斯和美國。鋅礦石和鋁土礦中含有微量鎵，加工鋁土礦製造鋁時會產生金屬鎵，約有80%在中國生產。

路透：中國管制鎵鍺出口，加劇美中貿易戰

（中央社）中國商務部昨天宣布8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制。《路透社》4日報導，這項措施將加劇美中貿易戰，而中國在美國財政部長葉倫訪中前祭出此措施，時間上也令人感到詫異。

報導指出，美國公司半導體晶圓製造商AXT的中國子公司北京通美晶體技術公司，將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

中國商務部和海關總署昨天聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。

中國國際礦業協會主席阿克爾（Peter Arkell）表示，中國是要報復美國限制對中國出口半導體產品，「中國要在受打壓的地方，祭出對美國貿易的限制。」

阿克爾表示，鎵和鍺是製造科技產品非常重要的金屬，而中國是大多數這些金屬的主要生產國，要另一個國家在短中期取代中國是「幻想」。

傑福瑞斯（Jeffries）分析師表示，中國今次限制鎵、鍺相關物項出口，是繼先前對美光科技祭出禁令後更大的舉措。

分析師表示，這導致美中緊張關係很快升溫的風險並不小，並強調如果這沒有改變美中關係，預計中國將會實施更多稀土出口管制。

報導指出，中國生產全球絕大部份的鎵及鍺，2022年進口最多中國鎵是日本、德國及荷蘭；進口最多最中國鍺是日本、法國、德國及美國。

報導表示，在中國有製造設施的美國公司半導體晶圓製造商AXT表示，其中國子公司北京通美晶體技術公司將向有關當局申請出口鎵和鍺相關產品。

AXT執行長Morris Young表示，正積極地尋求必要的許可，盡量減少對客戶的影響。

一名以中國為基地的鍺生產商經理表示，其公司接獲歐美及日本客戶的查詢，希望可以在限制出口前增加存量，買家都覺得申請出口許可需要2個月時間。

該經理表示，鍺在中國國內市場價格及出口價格均上漲，分別升至每公斤人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）及1500元。

報導指出，業界此前已預期中國當局會限制鎵、鍺相關物項出口，但今次當局在美國財政部長葉倫訪問中國前祭出此措施，時間上令人感驚訝。

有業界人士表示，擔心中國之後會再祭出類似措施，如對稀土出口實施新限制。中國是迄今世界上最大的稀土生產國。

中國管制半導體材料出口，經長：短期對台廠影響不大

中國宣布對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制，經濟部長王美花表示，中國為鎵、鍺初級品的出口大國，但台灣主要是從美國、日本進口精鍊後的產品，因此短期影響不大，將密切關注管制措施對價格與供需的長期影響。

中國昨天宣布，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制；鎵、鍺應用包含半導體、太陽能電池和生物醫學等領域，其中又以半導體行業為主。

王美花今天出席2023年台灣服務業大評鑑頒獎典禮會前受訪表示，中國為鎵、鍺出口大國，但主要生產初級原料產品，之後仍須到美國和日本精煉，而台灣主要是從美、日進口精煉後的產品，因此管制措施的短期影響不大，但長期國際市場的影響仍須密切注意。

經濟部官員說明，台灣的半導體、光纖、面板等產業在製程上，主要是使用鎵和鍺精緻、純化後的產品，但中國本身並未掌握純化技術，主要出口礦物到歐美日等國進行精煉，加上光纖、面板等製程可替代性原料較多，因此影響程度低。

不過經濟部官員表示，中國鎵、鍺礦物的儲量約占全球6成，受到中國管制禁令影響，供給量減少，價格可能會上升；國內也積極開發稀有金屬的替代來源，以及半導體材料的回收再利用技術，現已具可行性、但成本較高。


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