揪團爬華山刺激靈感的韓愈，想不到這個「刺激」會大到讓他幾乎死去

文：文學碎碎念

暑假正式到來，許多人都會把握好天氣上山避暑，順便登高望遠反思己心。如果你正在前往景點的路上，卻不幸遇到塞車，那就花一點點時間來看看一個關於韓愈爬山的小故事吧。

這位天不怕地不怕，敢直接反對皇帝的古文八大家，第一次上華山的時候竟然……

愈好奇，登華山絕峰，度不可反，發狂慟哭。縣令百計取之，乃下。

——李肇《國史補》

好奇心會殺死韓愈嗎？

眾所周知，韓愈是個不怕創新也不怕挑戰的人，而這樣的他，也理所當然充滿嘗試精神。不過這位「文起八代之衰」的大文豪，竟然只是爬個山，就「發狂慟哭」。

這一個假日，放假沒事做的韓愈一時興起，就邀了同伴一起出門踏青。他們最後決定去爬華山，享受一下登高望遠的快意體驗，順便吸取天地精華，看看能不能刺激創作靈感，現場寫出幾首好詩，讚頌一下山川的壯麗和超然的心情。

這時的韓愈還不知道，這個「刺激」會大到讓他幾乎死去。

也許好奇心不會，但華山會

踏著愉快的腳步，以及輕鬆的心情，韓愈和他的同伴嘿唷嘿唷地終於抵達了華山。沒想到，明明是高壯的絕景，韓愈一看卻頓時嚇破了膽，頭暈目眩、心跳加速、眼前一黑、雙腿發軟。

（原來華山比皇帝更可怕！）

懼高症發作的韓愈嚇到行動不能（不幸中的大幸：不是高山症），心中思緒卻如千軍萬馬一樣奔騰而過，一瞬間跑馬燈都上映了起來，差點就要原地飛升。

這樣的韓愈邏輯直接一路滑坡到山腳，最終悲愴地得出了一個結論：「我永遠不可能下山了！我就要在這裡死掉了！」並當場痛哭起來。

不過身為一個文人，在任何絕境都要逆風寫作，韓昌黎自然也不例外！

他邊哭邊掏出隨身攜帶的筆墨，就這樣寫起了遺書。

旁邊的同伴對於華山絕景的想法不得而知，不過大概對於這位友人的行徑相當困惑吧。

雖然華山會，但縣令不會

幸好韓愈命不該絕。身為一個公共人物，他登高受困山頂的消息，很快地傳到了山腳下。（甚至比他本人還早下山呢）

得知韓愈受困山中的華陰令（約等於今日的縣市首長），立刻華麗變身成為搜救隊隊長，花招百出、千哄萬騙，終於成功把這位懼高症發作的文豪救了下來。（不知道人是不是醒著下來的？）

雖然害怕，還是要寫詩

洛邑得休告，華山窮絕陘。倚巖睨海浪，引袖拂天星。

經歷這場驚心動魄的大冒險之後，韓愈也在〈答張徹〉一詩中，簡略提到華山的高聳，以及自己當時的情況。我們不知道這件事到底在韓愈心中留下多少陰影，不過大概是挺大面積的，至少他後來很少再提華山這個傷心地了。

只可惜，韓愈自己不提，不代表其他人也會不提。

所謂好事不出門，壞事傳千里，韓愈這段不想提起的黑歷史，最終被記載在唐代李肇《國史補》、明代蔣一葵《堯山堂外紀》等史書中，就這樣流傳千古。

不過，一百個人有一百個哈姆雷特，一千個人也有一千個韓愈（？），同一件事情可以有無數視角解讀。後來，有個明代「韓粉」楊嗣昌，就在《太華山記》一文中為韓愈辯解：

昔昌黎痛哭，非為紕漏。蓋山水極窮，筆所不能繪，脈所不能傳，唯有痛哭，足以抒發其勝耳。

他認為韓愈以前之所以在華山上大哭，是因為他覺得華山的山水景緻太過壯麗，無法用筆墨形容，只好以痛哭的方式，把心中的感動都抒發出來。

韓愈爬山一事，每個人的看法都有所不同，不過，若是沒有新嘗試，也就沒有後來的評價餘地了。暑假已經開始，適時跳脫舒適圈，嘗試新東西，是增廣見聞的好方法，大家別忘記在量力而為的情況下，開心探索新世界哦！

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：放假出遊想爬山？上山前最好先看看這位唐代詩人發生了什麼！韓愈的華山驚魂記

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀