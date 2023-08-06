揪團爬華山刺激靈感的韓愈，想不到這個「刺激」會大到讓他幾乎死去

我們想讓你知道的是
經歷這場驚心動魄的大冒險之後，韓愈也在〈答張徹〉一詩中，簡略提到華山的高聳，以及自己當時的情況。我們不知道這件事到底在韓愈心中留下多少陰影，不過大概是挺大面積的，至少他後來很少再提華山這個傷心地了。只可惜，韓愈自己不提，不代表其他人也會不提。
文：文學碎碎念
暑假正式到來，許多人都會把握好天氣上山避暑，順便登高望遠反思己心。如果你正在前往景點的路上，卻不幸遇到塞車，那就花一點點時間來看看一個關於韓愈爬山的小故事吧。
這位天不怕地不怕，敢直接反對皇帝的古文八大家，第一次上華山的時候竟然……
愈好奇，登華山絕峰，度不可反，發狂慟哭。縣令百計取之，乃下。
——李肇《國史補》
好奇心會殺死韓愈嗎？
眾所周知，韓愈是個不怕創新也不怕挑戰的人，而這樣的他，也理所當然充滿嘗試精神。不過這位「文起八代之衰」的大文豪，竟然只是爬個山，就「發狂慟哭」。
這一個假日，放假沒事做的韓愈一時興起，就邀了同伴一起出門踏青。他們最後決定去爬華山，享受一下登高望遠的快意體驗，順便吸取天地精華，看看能不能刺激創作靈感，現場寫出幾首好詩，讚頌一下山川的壯麗和超然的心情。
這時的韓愈還不知道，這個「刺激」會大到讓他幾乎死去。
也許好奇心不會，但華山會
踏著愉快的腳步，以及輕鬆的心情，韓愈和他的同伴嘿唷嘿唷地終於抵達了華山。沒想到，明明是高壯的絕景，韓愈一看卻頓時嚇破了膽，頭暈目眩、心跳加速、眼前一黑、雙腿發軟。
（原來華山比皇帝更可怕！）
懼高症發作的韓愈嚇到行動不能（不幸中的大幸：不是高山症），心中思緒卻如千軍萬馬一樣奔騰而過，一瞬間跑馬燈都上映了起來，差點就要原地飛升。
這樣的韓愈邏輯直接一路滑坡到山腳，最終悲愴地得出了一個結論：「我永遠不可能下山了！我就要在這裡死掉了！」並當場痛哭起來。
不過身為一個文人，在任何絕境都要逆風寫作，韓昌黎自然也不例外！
他邊哭邊掏出隨身攜帶的筆墨，就這樣寫起了遺書。
旁邊的同伴對於華山絕景的想法不得而知，不過大概對於這位友人的行徑相當困惑吧。
雖然華山會，但縣令不會
幸好韓愈命不該絕。身為一個公共人物，他登高受困山頂的消息，很快地傳到了山腳下。（甚至比他本人還早下山呢）
得知韓愈受困山中的華陰令（約等於今日的縣市首長），立刻華麗變身成為搜救隊隊長，花招百出、千哄萬騙，終於成功把這位懼高症發作的文豪救了下來。（不知道人是不是醒著下來的？）
雖然害怕，還是要寫詩
洛邑得休告，華山窮絕陘。倚巖睨海浪，引袖拂天星。
經歷這場驚心動魄的大冒險之後，韓愈也在〈答張徹〉一詩中，簡略提到華山的高聳，以及自己當時的情況。我們不知道這件事到底在韓愈心中留下多少陰影，不過大概是挺大面積的，至少他後來很少再提華山這個傷心地了。
只可惜，韓愈自己不提，不代表其他人也會不提。
所謂好事不出門，壞事傳千里，韓愈這段不想提起的黑歷史，最終被記載在唐代李肇《國史補》、明代蔣一葵《堯山堂外紀》等史書中，就這樣流傳千古。
不過，一百個人有一百個哈姆雷特，一千個人也有一千個韓愈（？），同一件事情可以有無數視角解讀。後來，有個明代「韓粉」楊嗣昌，就在《太華山記》一文中為韓愈辯解：
昔昌黎痛哭，非為紕漏。蓋山水極窮，筆所不能繪，脈所不能傳，唯有痛哭，足以抒發其勝耳。
他認為韓愈以前之所以在華山上大哭，是因為他覺得華山的山水景緻太過壯麗，無法用筆墨形容，只好以痛哭的方式，把心中的感動都抒發出來。
韓愈爬山一事，每個人的看法都有所不同，不過，若是沒有新嘗試，也就沒有後來的評價餘地了。暑假已經開始，適時跳脫舒適圈，嘗試新東西，是增廣見聞的好方法，大家別忘記在量力而為的情況下，開心探索新世界哦！
參考資料
- 唐．李肇《唐國史補》｜中國哲學書電子化計劃
- 明．蔣一葵《堯山堂外紀 卷二十九唐》｜中國哲學書電子化計劃
- 唐．韓愈〈古意〉｜維基文庫
- 《华阴县志．苍龙岭》｜陕西景观数据库
- 古代大咖們的登山糗事：韓愈恐高，竟被嚇得寫遺書｜林岩
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：放假出遊想爬山？上山前最好先看看這位唐代詩人發生了什麼！韓愈的華山驚魂記
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航