《憤怒的大日子》：法蘭西斯培根和真蒂萊希如何透過畫作宣洩自己的負面情緒？
我們想讓你知道的是
本書談及的藝術作品，是藝術家們在不盡如人意的日子裡，向內在探索，與恐懼共存，和焦慮為伴，甚至在身心受辱、遭遇病痛、貧乏困頓的生命歷程之中，仍未放棄創作。每一件創作，對他們而言，都像賣火柴少女的最後一盞燭光，但這些藝術家的能量並未隨燭光乍滅而逝去，而是繼續為人們點亮前路。
文：蘇西．霍奇（Susie Hodge）
法蘭西斯．培根：「我堅信藝術家需要由自身的熱情和絕望來滋養。」
培根的放逐
法蘭西斯．培根（Francis Bacon，1909-1992）是二十世紀末英國重要的具象畫家，他受到超現實主義、提香、畢卡索、哥雅、德拉克洛瓦、維拉斯奎茲等流派和藝術家啟發，亦因筆下扭曲痛苦的人物而對藝術界產生巨大影響。培根出生在都柏林的英國家庭，承襲了大哲學家、科學家的先祖——法蘭西斯．培根爵士（1561-1626）之名。
培根多次從寄宿學校中逃跑，到了十七歲時，父親發現他的同志身分，怒將他逐出家門。他輾轉在倫敦、巴黎和柏林勉強度日，1928年開始在倫敦擔任室內設計師。二戰期間，因氣喘而免於服役，自此開展了以繪畫為業的生涯。
幽靈般的頭顱
培根在1935年發現一本繪製各種口腔疾病的科普書籍，他深受這本書所吸引，培根也回憶到，「那本收錄了很多精美的口腔疾病圖版，以及對口腔的仔細觀察。」此外，他還將幾幅迪亞哥．維拉斯奎茲（Diego Velázquez，1599-1660）繪製的《教皇諾森十世》（Pope Innocent X，1650）的複製畫像收藏在工作室中，《以維拉斯奎茲的教皇英諾森十世肖像為藍本之習作》（Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X，1953）這幅畫就是以此為據。這件作品別稱《尖叫的教皇》（The Screaming Pope），畫中展現了內在如噩夢般的形象，彰顯人類的脆弱，以及恐懼、沮喪和憤怒的情緒。
在透明的簾幕後面，這個人像似乎坐在一張電椅上。他那鬼魅般的頭顱似乎在尖叫，神似謝爾蓋．愛森斯坦（Sergei Eisenstein）執導的蘇聯電影《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin，1925）中，一位護士遭到士兵射殺時慘叫不已的面容，培根後來也承認這就是取材的靈感來源。
處理原始感情
培根是位多產的畫家，他曾因為性取向遭受強烈的否定，尤其是來自他的父親。在他的情人喬治．戴爾（George Dyer）於1971年自盡後，他的創作變得更為黑暗。在扭曲、讓人不安的繪畫作品中，培根探索了痛苦、恐懼和憤怒等各種負面情緒。他強烈且怪誕的風格描繪了模糊難辨的形體和痛苦不堪的人物形象，就像這件作品中的人物，似乎因為受到極大的痛苦或面對恐懼而淒厲地尖叫，如同藝術家試圖映照自己未經掩飾和令人困擾的情緒。
花時間研究這類的圖像，可以讓觀者探照並處理自己的負面情緒。人們可能會被培根充滿活力、生機勃勃的繪畫作品所吸引，對描繪痛苦和憤怒的作品產生共鳴，透過這種方式，觀者得以從這些情緒中得到緩解。
阿特米希雅．真蒂萊希：「如果我是個男人，我無法想像事情會變成這樣。」
真蒂萊希的挑戰
阿特米希雅．真蒂萊希（Artemisia Gentileschi，1593-約1656）出生於羅馬，在父親奧拉齊奧．真蒂萊希（Orazio Gentileschi）的畫室裡接受繪畫訓練，也像他一樣，受到卡拉瓦喬畫風影響。她不顧當時社會上對女性藝術家內斂形象的期待，創作出充滿戲劇張力的敘事繪畫，備受推崇，更成為佛羅倫斯極富盛名的藝術繪畫學院的首位女性成員。她和當時的知識分子來往，撐起家庭經濟，照顧她的先生和幾個孩子。
這樣一位女性，卻曾在十八歲那年遭到父親的畫家同事阿葛斯提諾．塔西（Agostino Tassi，約1580-1644）性侵。塔西後來並沒有依約娶阿特米希雅為妻，奧拉齊奧便將他告上法庭。在為期七個月的審訊期間，阿特米希雅被迫在酷刑下作證，儘管塔西最後獲判要流放羅馬境外，但這項判決從未強制執行。
《聖經》中的戲劇場面
在《友弟德割下敖羅斐乃的頭顱》（Judith Beheading Holofernes，約1620）這件作品中，真蒂萊希描繪了《舊約聖經次經》（the Old Testament Apocrypha）《友弟德傳》（Book of Judith）中的場景，這也是她以同一主題創作的第二個版本。這個場景是寡婦友弟德殺害敖羅斐乃（Holofernes）之時，各式作品經常將她描繪成女性憤怒的化身。這名亞述將軍入侵了友弟德位於伯圖里亞城（Bethulia）的家園，友弟德用美色誘惑這名酒後爛醉的將軍，再將之斬首，從而拯救伯圖里亞城內的人民。
真蒂萊希曾說，「只要我還活著，我將掌握我的人生。」她以強烈的戲劇張力描繪友弟德宰殺敖羅斐的瞬間，他的頭顱在畫布上栩栩如生，是畫作中強烈鮮明的前景。真蒂萊希將她的形象投射在畫中的女英雄上，而塔西則是這位被除之而後快的反派人物。
以創作淨化
真蒂萊希將自身和侵害她的塔西轉化成畫中形象，描繪了這個血腥主題的暴戾張力，這似乎是真蒂萊希調馭憤怒的方式。她遭受凌辱，其後又被迫置身極其羞辱的公審和嚴刑取證，但即使身為受害者的她身心受到摧殘，正義終究未得伸張，塔西沒有獲致應有的制裁，真蒂萊希則在創作中加以報復。
這讓我們明白，假使憤怒的情緒已經一發不可收拾，還是有方法可以排解，有機會將強烈的情緒轉化成其他強大的事物，如同真蒂萊希的這幅畫作。我們也能從這件作品和其他創作理解，她全心投入在繪畫之中，從友弟德和身旁女僕憤怒的面容中找到情緒的出口。我們可以在創作中找到發洩憤怒的方法，而不僅僅是強忍怒意或一時衝動造成其他傷害。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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