《對照模仿，無縫套用的最高簡報設計力》：預算用淡色、實績用深色，紅色讓人聯想到赤字最好避免

文：森重湧太

社外簡報資料，比較的容易度才是關鍵，用顏色的濃淡表現預算與實績。

BEFORE 很難了解哪邊是預算（實績）

Photo Credit: 方言文化

Bad Point：

1. 預算與實績的配色很難區分：主要色彩的綠色（預算）、重點色彩的紅色（實績），兩者都沒有濃淡差異，因此很難區分。紅色的實績看起來很負面（赤字）。

2. 很難掌握實際的數值：左側縱軸座標的刻度和圖表之間距離較遠，視線必須左右挪動，數值的確認比較困難。位數也比較多，所以很難一眼就判斷出數值多寡。

3. 多餘的資訊太多：背景的格線很難作為讀取圖表數值的基準，沒辦法用來作為圖表比較的標準。這樣反而形成多餘的資訊，還是刪除會比較好。

預算用淡色、實績用深色

希望表現預算和實績的時候，通常都是採用上面那樣的圖表，但是，很難一眼看出哪邊是預算，哪邊是實績。預算是想像的數字（虛構），所以採用淡色，實績是實際存在的數值（真實），所以採用深色，如此就能一目了然。

另外，紅色看起來就像是「NG」，會讓人聯想到赤字。如果紅色不是主要色彩的話，最好還是避免採用紅色系。

AFTER 用顏色的濃淡比較預算和實績

Photo Credit: 方言文化

Good Point：

1. 靠資料標籤馬上看出數值：在各直條上面加上資料標籤，就能馬上看出實際的數值。大膽減少位數，讓數值更容易辨識也是技巧重點。

2. 更容易掌握預算（虛構）和實績（實際）：預算圖表用淡色，實績圖表用深色，就能更容易區別，同時也更容易比較。數值的文字也採用相同的濃淡配色。

3. 刪除多餘的資訊，調整間隔：刪除縱軸座標的刻度和背景的格線。稍微加寬預算和實績的直條圖表間隔，各季（各 Q）的間隔比左圖略窄，就更容易檢視。

進階解說！希望展現預算和實績的差異

BEFORE 很難了解數值的差異和年間的差異

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Bad point：

很難比較增減了多少：差異圖表使用的是「圖表」功能中的「瀑布圖」。上圖表現的是預算和實績的差異，但是卻很難一眼看出各季（各Q）的差異或整年的差異。另外，各圖表的間距太寬，導致難以比較也是一大問題。

AFTER 靠虛線和數值更容易理解差異

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Good Point：用虛線和數值表現年間預算實績差異。

首先，和上述的預算實績比較圖表一樣，同樣減少數值的位數。然後在圖表內增加差異數值的資料標籤，如此就能知道各季（各Q）有什麼樣的差異。另外，再用虛線和數值表示整年發生的預算實績差異（在這張圖表中，最終是否發生了正值），就能一眼看出年度預算實績差異。就如上圖，圖表的數量較少時，圖表之間的間隔如果太寬，就會很難比較，這個時候，可以把直條的尺寸加大，縮小彼此的間隔，就更容易比較。

書籍介紹

本文摘錄自《對照模仿，無縫套用的最高簡報設計力：字體、配色、圖表、布局，超易讀的PPT優化圖鑑》，方言文化出版

作者：森重湧太

譯者：羅淑慧

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Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航