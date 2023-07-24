《對照模仿，無縫套用的最高簡報設計力》：預算用淡色、實績用深色，紅色讓人聯想到赤字最好避免
我們想讓你知道的是
希望表現預算和實績的時候，通常都是採用上面那樣的圖表，但是，很難一眼看出哪邊是預算，哪邊是實績。預算是想像的數字（虛構），所以採用淡色，實績是實際存在的數值（真實），所以採用深色，如此就能一目了然。另外，紅色看起來就像是「NG」，會讓人聯想到赤字。如果紅色不是主要色彩的話，最好還是避免採用紅色系。
文：森重湧太
社外簡報資料，比較的容易度才是關鍵，用顏色的濃淡表現預算與實績。
BEFORE 很難了解哪邊是預算（實績）
Bad Point：
1. 預算與實績的配色很難區分：主要色彩的綠色（預算）、重點色彩的紅色（實績），兩者都沒有濃淡差異，因此很難區分。紅色的實績看起來很負面（赤字）。
2. 很難掌握實際的數值：左側縱軸座標的刻度和圖表之間距離較遠，視線必須左右挪動，數值的確認比較困難。位數也比較多，所以很難一眼就判斷出數值多寡。
3. 多餘的資訊太多：背景的格線很難作為讀取圖表數值的基準，沒辦法用來作為圖表比較的標準。這樣反而形成多餘的資訊，還是刪除會比較好。
預算用淡色、實績用深色
希望表現預算和實績的時候，通常都是採用上面那樣的圖表，但是，很難一眼看出哪邊是預算，哪邊是實績。預算是想像的數字（虛構），所以採用淡色，實績是實際存在的數值（真實），所以採用深色，如此就能一目了然。
另外，紅色看起來就像是「NG」，會讓人聯想到赤字。如果紅色不是主要色彩的話，最好還是避免採用紅色系。
AFTER 用顏色的濃淡比較預算和實績
Good Point：
1. 靠資料標籤馬上看出數值：在各直條上面加上資料標籤，就能馬上看出實際的數值。大膽減少位數，讓數值更容易辨識也是技巧重點。
2. 更容易掌握預算（虛構）和實績（實際）：預算圖表用淡色，實績圖表用深色，就能更容易區別，同時也更容易比較。數值的文字也採用相同的濃淡配色。
3. 刪除多餘的資訊，調整間隔：刪除縱軸座標的刻度和背景的格線。稍微加寬預算和實績的直條圖表間隔，各季（各 Q）的間隔比左圖略窄，就更容易檢視。
進階解說！希望展現預算和實績的差異
BEFORE 很難了解數值的差異和年間的差異
Bad point：
很難比較增減了多少：差異圖表使用的是「圖表」功能中的「瀑布圖」。上圖表現的是預算和實績的差異，但是卻很難一眼看出各季（各Q）的差異或整年的差異。另外，各圖表的間距太寬，導致難以比較也是一大問題。
AFTER 靠虛線和數值更容易理解差異
Good Point：用虛線和數值表現年間預算實績差異。
首先，和上述的預算實績比較圖表一樣，同樣減少數值的位數。然後在圖表內增加差異數值的資料標籤，如此就能知道各季（各Q）有什麼樣的差異。另外，再用虛線和數值表示整年發生的預算實績差異（在這張圖表中，最終是否發生了正值），就能一眼看出年度預算實績差異。就如上圖，圖表的數量較少時，圖表之間的間隔如果太寬，就會很難比較，這個時候，可以把直條的尺寸加大，縮小彼此的間隔，就更容易比較。
書籍介紹
本文摘錄自《對照模仿，無縫套用的最高簡報設計力：字體、配色、圖表、布局，超易讀的PPT優化圖鑑》，方言文化出版
作者：森重湧太
譯者：羅淑慧
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
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*僅微波爐無Wi-Fi功能
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