2023/07/08,
國際

【國際新聞圖輯】以色列國防軍襲擊哲寧難民營、氣溫飆升伊拉克數千條魚乾死

【國際新聞圖輯】以色列國防軍襲擊哲寧難民營、氣溫飆升伊拉克數千條魚乾死
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我們想讓你知道的是

7月2日，泰國的「愛貓俱樂部」（Cat Fanciers' Club），於曼谷中央西門購物中心（Central Westgate Mall）舉辦貓博覽會。博覽會期間，俱樂部成員舉辦「橘貓比賽」，評比貓咪的毛髮顏色、健康狀況和友善程度。此次比賽共有超過70隻橘貓參加。最終，由一隻一歲大，名叫「川龍」的橘貓獲得了比賽冠軍。

過去這一週，受到聖嬰現象影響，全球各地氣溫節節上升，7月4日成為史上最熱的一天，全球平均溫度17.18度。另一方面，戰爭的緊張局勢也逐步加溫，歐洲戰場上的俄烏局勢尚未回穩，中東地區長期動盪的以色列和巴勒斯坦，兩國關係又變得更加緊張。

以色列國防軍對位於約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）和鄰近的難民營發動大規模襲擊，造成至少10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷。同時以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv），巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在4日展開反擊，恐怖攻擊造成8人受傷。5日晚上，當地居民走上街頭示威、縱火，抗議一名警長的離職。

本週國際上還發生了哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

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7月2日，泰國的「愛貓俱樂部」（Cat Fanciers' Club），於曼谷中央西門購物中心（Central Westgate Mall）舉辦貓博覽會。

博覽會期間，俱樂部成員舉辦「橘貓比賽」，評比貓咪的毛髮顏色、健康狀況和友善程度。此次比賽共有超過70隻橘貓參加。最終，由一隻一歲大，名叫「川龍」的橘貓獲得了比賽冠軍。

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7月3日，德國民眾在該國國會大廈前，放置印有德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和德國財政部長林德納（Christian Lindner）的氣球，呼籲政府更努力符合永續發展目標（SDGS）的標準。

聯合國於2015年，制定至2030年前各國需達成的SDGS目標。隨著該計畫今（2023）年進入一半，聯合國也將於9月召開SDGS高峰會，對各國進行期中審查。目前，全球飢餓人數正在增加，預期壽命在下降，但各國在世界銀行改革、女權政策和全球社會保障體系的建構上，都取得了重大進展。

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伊拉克南部，一隻魚死在龜裂的土壤。｜Photo Credit: GettyImages

受到全球極端氣候影響，7月4日，伊拉克南部地區發現數千條死亡的魚，被沖到鄰接伊朗的米桑省（Maysan）馬賈爾阿卡比爾（Majar al-Kabir）地區。該地區是孕育古文明的底格里斯河上游，本應是傳說中的「沼澤地」，卻受到全球暖化影響，土壤逐漸龜裂。

伊拉克被聯合國列為世界上受氣候變遷影響最嚴重的五個國家之一，飽受夏季酷暑和頻繁的沙塵暴所困。環保人士艾哈邁德・薩利赫・尼瑪（Ahmed Saleh Neema）向《半島》表示，大量的魚群死亡可被歸咎於氣溫驟升加速河水蒸發，再加上游水量不足，導致水中氧氣不足、鹽分提高。

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以巴衝突於本週再度升溫，7月3日，以色列國防軍對位於約旦河西岸北部的哲寧（Jenin）發動陸空襲擊，這是自2000年到2005年第二次巴勒斯坦大起義後，約旦河西岸規模最大的軍事衝突。此次襲擊造成至少10名巴勒斯坦人死亡、數百人受傷。

7月4日，以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）遭到巴勒斯坦激進團體哈瑪斯（Hamas）反擊。其組織成員開車衝撞人群後，下車持刀刺傷民眾，隨後遭現場一名攜槍民眾擊斃。這次攻擊造成至少8人受傷，其中1人身受重傷。

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以色列人封鎖特拉維夫高速公路進行示威。｜Photo Credit: GettyImage

7月5日晚上，以色列人佔領、封鎖特拉維夫的一條高速公路，抗議「被」辭職的特拉維夫市警察總長阿米・埃希德（Ami Eshed）。埃西德在一個電視直播中聲稱，他之所以辭退警職是受到以色列極右的國家安全部部長伊塔瑪・班吉維爾（Itamar Ben Gvir）排擠。

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7月3日至7月7日，聯合國的國際海事組織（International Maritime Organization）於倫敦召開海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），本屆會議內容圍繞在航運業的「減碳」。

美國總統拜登（Joe Biden）希望各國在2030年前減少37％的航運碳排放量，2040年前減少96％，2050年前減少100％。然而，中國、巴西、俄國、沙烏地阿拉伯等主要燃料出口國，希望將2050年前減碳100％的標準降低至50％。會議前夕，環團成員也前往會議地點前進行抗議，希望國際海事組織能正視減碳訴求。

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責任編輯：張博丞、王昱晴
核稿編輯：翁世航


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