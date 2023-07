7/3全球均溫破17℃史上最熱，專家：《巴黎氣候協定》1.5℃救地球愈來愈遙不可及

(中央社)根據美國國家環境預測中心(National Centers for Environmental Prediction),2023年7月3日是全球有紀錄以來最熱的一天。

《路透社》報導,在熱浪席捲之下,全球均溫達到攝氏17.01度,超過2016年8月紀錄高點攝氏16.92度。

最近幾週,美國南部一直飽受酷熱所苦;在中國,熱浪持續不退,氣溫超過攝氏35度;北非氣溫持續逼近攝氏50度。

即便是目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫。烏克蘭在南極洲阿根廷群島(Argentine Islands)的沃爾納德斯基研究基地(Vernadsky Research Base)最近測得攝氏8.7度,打破其7月高溫紀錄。

倫敦帝國學院(Imperial College London)葛拉漢氣候變遷和環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)科學家奧托(Friederike Otto)表示:「這並非我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」

科學家指出,氣候變遷加上聖嬰現象是罪魁禍首。

美國研究組織伯克萊地球(Berkeley Earth)研究科學家豪斯法勒(Zeke Hausfather)說:「不幸的是,這可能只是今年創下一連串新紀錄中的第一個,因為(二氧化碳)和溫室氣體排放增加,加上聖嬰現象加劇,將氣溫推向新高。」

中、美氣候特使將於8月會面

(中央社)數月來,陸地和海洋屢創高溫紀錄,各國卻未能設下更具雄心的目標;氣候專家說,將全球均溫升幅長期控制在比工業革命前高出攝氏1.5度內的目標已逐漸變得遙不可及。

《路透社》報導,由歐盟資助的氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)表示,當各國代表6月初齊聚德國波昂(Bonn),為今年11月舉行的年度氣候會議暖場時,全球地表均溫連續幾天比工業化前水準高出攝氏1.5度以上,海洋溫度也打破了4月和5月的紀錄。

澳洲新南威爾斯大學(University of New South Wales)氣候學家柏金斯-寇克派屈克(Sarah Perkins-Kirkpatrick)說:「我們沒有時間了,因為改變需要時間。」

中國首都北京6月氣溫創新高,極端熱浪侵襲美國,這兩個全球最大溫室氣體排放國的氣候特使將於下個月會面。

北美部分地區本月氣溫比季節均溫高出約攝氏10度,野火肆虐產生的濃煙籠罩加拿大和美國東岸,讓空氣品質拉警報,碳排放量估計達到創紀錄的1.6億噸。

印度是受氣候危機衝擊最劇烈的國家之一,持續高溫導致死亡人數激增;西班牙、伊朗和越南也出現極端高溫,人們擔心去(2022)年的致命夏季日後恐將成為常態。

各國政府2015年達成《巴黎氣候協定》,同意將全球氣溫升幅長期控制在工業化前的攝氏1.5度內,但聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)5月預測,從現在起到2027年,至少有一年平均氣溫升幅將超過攝氏1.5度門檻的機率高達66%。

