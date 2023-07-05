7/3全球均溫破17℃史上最熱，專家：《巴黎氣候協定》1.5℃救地球愈來愈遙不可及

（中央社）根據美國國家環境預測中心（National Centers for Environmental Prediction），2023年7月3日是全球有紀錄以來最熱的一天。

《路透社》報導，在熱浪席捲之下，全球均溫達到攝氏17.01度，超過2016年8月紀錄高點攝氏16.92度。

最近幾週，美國南部一直飽受酷熱所苦；在中國，熱浪持續不退，氣溫超過攝氏35度；北非氣溫持續逼近攝氏50度。

即便是目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫。烏克蘭在南極洲阿根廷群島（Argentine Islands）的沃爾納德斯基研究基地（Vernadsky Research Base）最近測得攝氏8.7度，打破其7月高溫紀錄。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）科學家奧托（Friederike Otto）表示：「這並非我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」

科學家指出，氣候變遷加上聖嬰現象是罪魁禍首。

美國研究組織伯克萊地球（Berkeley Earth）研究科學家豪斯法勒（Zeke Hausfather）說：「不幸的是，這可能只是今年創下一連串新紀錄中的第一個，因為（二氧化碳）和溫室氣體排放增加，加上聖嬰現象加劇，將氣溫推向新高。」

中、美氣候特使將於8月會面

（中央社）數月來，陸地和海洋屢創高溫紀錄，各國卻未能設下更具雄心的目標；氣候專家說，將全球均溫升幅長期控制在比工業革命前高出攝氏1.5度內的目標已逐漸變得遙不可及。

《路透社》報導，由歐盟資助的氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，當各國代表6月初齊聚德國波昂（Bonn），為今年11月舉行的年度氣候會議暖場時，全球地表均溫連續幾天比工業化前水準高出攝氏1.5度以上，海洋溫度也打破了4月和5月的紀錄。

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）氣候學家柏金斯－寇克派屈克（Sarah Perkins-Kirkpatrick）說：「我們沒有時間了，因為改變需要時間。」

中國首都北京6月氣溫創新高，極端熱浪侵襲美國，這兩個全球最大溫室氣體排放國的氣候特使將於下個月會面。

北美部分地區本月氣溫比季節均溫高出約攝氏10度，野火肆虐產生的濃煙籠罩加拿大和美國東岸，讓空氣品質拉警報，碳排放量估計達到創紀錄的1.6億噸。

印度是受氣候危機衝擊最劇烈的國家之一，持續高溫導致死亡人數激增；西班牙、伊朗和越南也出現極端高溫，人們擔心去（2022）年的致命夏季日後恐將成為常態。

各國政府2015年達成《巴黎氣候協定》，同意將全球氣溫升幅長期控制在工業化前的攝氏1.5度內，但聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）5月預測，從現在起到2027年，至少有一年平均氣溫升幅將超過攝氏1.5度門檻的機率高達66%。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航