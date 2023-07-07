【專訪】RUSI國防智庫學者：在對俄制裁上，瑞士必須付諸更多努力，否則將會背負罪責

文：Jessica Davis Plüss

翻譯：張櫻

世界上歷史最為悠久的國防和安全智庫，英國皇家聯合軍種研究所（RUSI，Royal United Services Institute）金融犯罪與安全研究中心主任湯姆・基廷格（Tom Keatinge）表示，俄烏戰爭應該成為瑞士轉變其圍繞透明度的固有思維模式的轉折點。

《瑞士資訊》 ：長期以來，瑞士始終遭受著七國集團（G7）和其他諸多國家的嚴厲譴責與批評，其均指責瑞方在實施對俄制裁方面行動不力，做得還遠遠不夠。對此您認同嗎？

基廷格： 瑞士置身於一個很有意思、頗耐人玩味的位置。在世人眼中，它迄今還依然是一個負有罪責的司法管轄區，這一「罪名」恐怕要等一代人的消逝才能終獲正名。因此，我認為瑞士必須付諸比外界預期表現之外更多的努力，說服人們去相信瑞士是站在正直、高尚一方的，並且證明自己的清白。

瑞士一直以來都飽受來自七國集團施加的壓力，但鑑於它是布魯塞爾決議的被動接受方，因此它在某種程度上，也始終處於不利的困難境地。

換句話說，瑞士並無資格坐在布魯塞爾的會議圓桌旁參與磋商表決，但依據憲法規定，它已經明確在涉及制裁時將無條件執行布魯塞爾方面的一切決議。這就不可避免地會導致脫節和分歧，因為瑞士最終可能不得不勉為其難地去執行它並不認同的措施。

《瑞士資訊》 ：瑞士政府已經坦承，識別公司的最終實際受益所有人（ 下文簡稱為「實益所有人」） 是強制執行制裁過程中的一個巨大挑戰。而目前有消息稱瑞方正籌備設立實益所有人中央登記處。此舉是否對切實掌握實益所有人身份資訊有所幫助呢？

基廷格： 如果缺乏一個公開透明、接受政府監管的的公司登記機構，有效實施制裁的能力就會大幅降低。如果一個國家沒有掌握完整、全部資訊，他們又怎能聲稱在其司法管轄區內運營的公司與被制裁人之間不存在聯繫呢？記者們很快就能挖掘並披露出其中隱匿的聯繫，這也是新聞業多年以來堅持不懈提供的頗具價值的服務與貢獻。

我認為，用我們一位拉脫維亞同僚的話來概括，一個優良的公司登記機構，是「無論何時你想對制裁的執行抱有信心的話，它都能成為你依賴託付的救生艇。」如果你缺乏一個像樣的、規規矩矩的公司登記機構，那麼你就無法說服人們相信你是清白無罪的。

我們可以就這些公司登記機構是否應該開啟社會大眾知情權限展開辯論，但如果連政府相關行政管理部門都無法獲取必要的資訊，那麼它們就沒有能力儘自己最大的努力去採取切實行動實施制裁。

《瑞士資訊》 ：在你看來，為什麼瑞士在增強公司最終實益所有人相關身份資訊的透明度方面始終進展緩慢？

基廷格： 很久以前，甚至在巴拿馬文件遭國際調查記者同盟曝光之前，瑞士就曾經歷過全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）的反洗錢評估。而自2016年巴拿馬文件被完整公開以來，金融行動特別工作組推行的反洗錢標準在不斷提高與完善。其結果就是，一個去年接受過該工作組反洗錢評估的國家，需要遵循的標準要高於瑞士。

而未來幾年再次接受金融行動特別工作組的評估時，瑞士將會面臨重大考驗。在那一天的「大考」來臨之前，瑞士具體要怎麼做，才能確保將自身的反洗錢審核標準提升至金融行動特別工作組的預期水平呢？屆時，瑞士不可能還站在原地辯駁稱，十年前的報告顯示我們的表現可相當不錯呀。我認為，瑞士應當向前看、而不是向後看。

但還有重要的一點需要指出，金融行動特別工作組所指定的標準只是最低準則。如果你作為一個國家只滿足於達到最低標準，那麼你就會被懷疑涉嫌為逃避制裁提供便利或協助。

《瑞士資訊》 ：你認為此次俄羅斯對烏克蘭發動的入侵戰爭，會成為瑞士以一種全新的心態和思維模式來看待透明度的轉折點嗎？

基廷格： 坦率地說，瑞士確實需要這麼做。正如我們之前所提到的，瑞士至今還依然以「（金融）保密」而著稱，在此我不對其對錯與否予以置評。

不過，它藉由積極參與國際社會對俄制裁制度，證明其正在凍結受制裁俄羅斯人的在瑞資產，並充分利用該國專長（譬如大宗商品交易和私人銀行業務領域的專長）向俄羅斯經濟施壓，這些都將有助於消除各界圍繞瑞士金融誠信問題所存在的疑慮。

《瑞士資訊》 ：在對俄制裁問題上，各國的態度似乎表現出高度一致，那麼在制裁執行方面是否也是如此呢？

基廷格： 對俄羅斯的制裁決議是在布魯塞爾經歐盟成員國集體討論達成的，但它只是個框架協議。每個歐盟成員國家都各有自己的對俄制裁法規。由此產生的結果就是，不同成員國在很多事項上都有不同的界定，其中一個典型實例就是公司實益所有權和控制權等概念。

絕大多數歐盟成員國聲稱，如果某位受制裁者擁有一家實體超過50％的股份，那麼該實體就應該受到制裁；但歐盟各成員國對於「控制權」（即一人控制、但並不擁有一家公司）的具體解釋則存在差異。這種缺乏協調統一的情況，造成了可被利用的漏洞。

同樣值得一提的是，由於各家銀行早已在美國官方那裡屢屢碰壁、遇到過不少麻煩，因此長期以來，它們對於制裁的執行實施都非常敏感；而反觀歐洲企業，則普遍在應對實施制裁措施方面經驗尚淺。回溯過往，大宗商品貿易公司也曾經不得不多少考慮到制裁問題，但完全不能跟當前對俄羅斯的制裁程度同日而語。

《瑞士資訊》 ：你認為企業在實施對俄制裁方面表現如何？

基廷格： 如果你和律師或諮詢顧問交談，他們會告訴你，他們有些客戶依然努力在尚未受到制裁的領域或行業維繫自己的業務。很多人辯稱，無論制裁存在與否，公司都應該遵循公正道德的行為、做「正確的事情」。然而，做正確的事情能給公司帶來什麼商業價值呢？公司又出於什麼商業理由，要去做正確、道德、正當的事情？

我對有些公司多少有幾分同情、理解和共鳴，它們會說：「從道德或聲譽的角度來看，你可能並不喜歡我們做的事情，但我們完全是在法律框架下合法運營的。我們的律師已經簽字同意我們的行為。如果你能對現行法律進行修訂，那麼我們勢必將改變我們的做法。」