【專訪】RUSI國防智庫學者：在對俄制裁上，瑞士必須付諸更多努力，否則將會背負罪責
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針對瑞士是否在盡其所能地實施對俄制裁，基廷格表示：「我希望如此。但很顯然，主要盟友們並不這麼看。瑞士應該認真對待七國集團等盟友提出的質疑和擔憂，並提起重視。在許多觀察人士看來，在瑞士明確證明自己的清白無辜之前，依然是負有罪責的。」
文：Jessica Davis Plüss
翻譯：張櫻
世界上歷史最為悠久的國防和安全智庫，英國皇家聯合軍種研究所（RUSI，Royal United Services Institute）金融犯罪與安全研究中心主任湯姆・基廷格（Tom Keatinge）表示，俄烏戰爭應該成為瑞士轉變其圍繞透明度的固有思維模式的轉折點。
- 《瑞士資訊》：長期以來，瑞士始終遭受著七國集團（G7）和其他諸多國家的嚴厲譴責與批評，其均指責瑞方在實施對俄制裁方面行動不力，做得還遠遠不夠。對此您認同嗎？
基廷格：瑞士置身於一個很有意思、頗耐人玩味的位置。在世人眼中，它迄今還依然是一個負有罪責的司法管轄區，這一「罪名」恐怕要等一代人的消逝才能終獲正名。因此，我認為瑞士必須付諸比外界預期表現之外更多的努力，說服人們去相信瑞士是站在正直、高尚一方的，並且證明自己的清白。
瑞士一直以來都飽受來自七國集團施加的壓力，但鑑於它是布魯塞爾決議的被動接受方，因此它在某種程度上，也始終處於不利的困難境地。
換句話說，瑞士並無資格坐在布魯塞爾的會議圓桌旁參與磋商表決，但依據憲法規定，它已經明確在涉及制裁時將無條件執行布魯塞爾方面的一切決議。這就不可避免地會導致脫節和分歧，因為瑞士最終可能不得不勉為其難地去執行它並不認同的措施。
- 《瑞士資訊》：瑞士政府已經坦承，識別公司的最終實際受益所有人（下文簡稱為「實益所有人」）是強制執行制裁過程中的一個巨大挑戰。而目前有消息稱瑞方正籌備設立實益所有人中央登記處。此舉是否對切實掌握實益所有人身份資訊有所幫助呢？
基廷格：如果缺乏一個公開透明、接受政府監管的的公司登記機構，有效實施制裁的能力就會大幅降低。如果一個國家沒有掌握完整、全部資訊，他們又怎能聲稱在其司法管轄區內運營的公司與被制裁人之間不存在聯繫呢？記者們很快就能挖掘並披露出其中隱匿的聯繫，這也是新聞業多年以來堅持不懈提供的頗具價值的服務與貢獻。
我認為，用我們一位拉脫維亞同僚的話來概括，一個優良的公司登記機構，是「無論何時你想對制裁的執行抱有信心的話，它都能成為你依賴託付的救生艇。」如果你缺乏一個像樣的、規規矩矩的公司登記機構，那麼你就無法說服人們相信你是清白無罪的。
我們可以就這些公司登記機構是否應該開啟社會大眾知情權限展開辯論，但如果連政府相關行政管理部門都無法獲取必要的資訊，那麼它們就沒有能力儘自己最大的努力去採取切實行動實施制裁。
- 《瑞士資訊》：在你看來，為什麼瑞士在增強公司最終實益所有人相關身份資訊的透明度方面始終進展緩慢？
基廷格：很久以前，甚至在巴拿馬文件遭國際調查記者同盟曝光之前，瑞士就曾經歷過全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）的反洗錢評估。而自2016年巴拿馬文件被完整公開以來，金融行動特別工作組推行的反洗錢標準在不斷提高與完善。其結果就是，一個去年接受過該工作組反洗錢評估的國家，需要遵循的標準要高於瑞士。
而未來幾年再次接受金融行動特別工作組的評估時，瑞士將會面臨重大考驗。在那一天的「大考」來臨之前，瑞士具體要怎麼做，才能確保將自身的反洗錢審核標準提升至金融行動特別工作組的預期水平呢？屆時，瑞士不可能還站在原地辯駁稱，十年前的報告顯示我們的表現可相當不錯呀。我認為，瑞士應當向前看、而不是向後看。
但還有重要的一點需要指出，金融行動特別工作組所指定的標準只是最低準則。如果你作為一個國家只滿足於達到最低標準，那麼你就會被懷疑涉嫌為逃避制裁提供便利或協助。
- 《瑞士資訊》：你認為此次俄羅斯對烏克蘭發動的入侵戰爭，會成為瑞士以一種全新的心態和思維模式來看待透明度的轉折點嗎？
基廷格：坦率地說，瑞士確實需要這麼做。正如我們之前所提到的，瑞士至今還依然以「（金融）保密」而著稱，在此我不對其對錯與否予以置評。
不過，它藉由積極參與國際社會對俄制裁制度，證明其正在凍結受制裁俄羅斯人的在瑞資產，並充分利用該國專長（譬如大宗商品交易和私人銀行業務領域的專長）向俄羅斯經濟施壓，這些都將有助於消除各界圍繞瑞士金融誠信問題所存在的疑慮。
- 《瑞士資訊》：在對俄制裁問題上，各國的態度似乎表現出高度一致，那麼在制裁執行方面是否也是如此呢？
基廷格：對俄羅斯的制裁決議是在布魯塞爾經歐盟成員國集體討論達成的，但它只是個框架協議。每個歐盟成員國家都各有自己的對俄制裁法規。由此產生的結果就是，不同成員國在很多事項上都有不同的界定，其中一個典型實例就是公司實益所有權和控制權等概念。
絕大多數歐盟成員國聲稱，如果某位受制裁者擁有一家實體超過50％的股份，那麼該實體就應該受到制裁；但歐盟各成員國對於「控制權」（即一人控制、但並不擁有一家公司）的具體解釋則存在差異。這種缺乏協調統一的情況，造成了可被利用的漏洞。
同樣值得一提的是，由於各家銀行早已在美國官方那裡屢屢碰壁、遇到過不少麻煩，因此長期以來，它們對於制裁的執行實施都非常敏感；而反觀歐洲企業，則普遍在應對實施制裁措施方面經驗尚淺。回溯過往，大宗商品貿易公司也曾經不得不多少考慮到制裁問題，但完全不能跟當前對俄羅斯的制裁程度同日而語。
- 《瑞士資訊》：你認為企業在實施對俄制裁方面表現如何？
基廷格：如果你和律師或諮詢顧問交談，他們會告訴你，他們有些客戶依然努力在尚未受到制裁的領域或行業維繫自己的業務。很多人辯稱，無論制裁存在與否，公司都應該遵循公正道德的行為、做「正確的事情」。然而，做正確的事情能給公司帶來什麼商業價值呢？公司又出於什麼商業理由，要去做正確、道德、正當的事情？
我對有些公司多少有幾分同情、理解和共鳴，它們會說：「從道德或聲譽的角度來看，你可能並不喜歡我們做的事情，但我們完全是在法律框架下合法運營的。我們的律師已經簽字同意我們的行為。如果你能對現行法律進行修訂，那麼我們勢必將改變我們的做法。」
- 《瑞士資訊》：你對政策制定者所針對的制裁的目標有什麼看法？
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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